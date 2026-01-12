Uniper et AM Green signent un accord de reprise à long terme portant sur 500 000 tonnes par an d'ammoniac renouvelable en provenance d'Inde

Michael Lewis, PDG d'Uniper : « L'un des premiers corridors d'approvisionnement à grande échelle entre l'Inde et l'Europe. »

« L'un des premiers corridors d'approvisionnement à grande échelle entre l'Inde et l'Europe. » Fondateur d'AM Green Anil Kumar Chalamalasetty : « Une étape importante pour le rôle de l'Inde dans la transition énergétique mondiale. »

DÜSSELDORF, Allemagne et HYDERABAD, Inde, 12 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Uniper Global Commodities SE (« Uniper ») et AM Green Ammonia India Private Limited (« AM Green Ammonia ») ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord d'achat contraignant à long terme pour l'ammoniac renouvelable certifié comme carburant renouvelable d'origine non biologique (RFNBO). L'accord, le premier de ce type pour une entreprise indienne, a été échangé entre M. Michael Lewis, Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique (CBE) et PDG d'Uniper, et M. Anil Kumar Chalamalasetty, fondateur et président du groupe AM Green, en présence de Son Excellence le Chancelier allemand Friedrich Merz et de l'honorable Premier ministre indien Shri Narendra Modi, aujourd'hui à Ahmedabad.

En vertu de cet accord, Uniper reprendra jusqu'à 500 000 tonnes par an des projets d'ammoniac vert d'AM Green. La première expédition devrait avoir lieu dès 2028 à partir de la première usine d'AM Green Ammonia, en construction à Kakinada (Andhra Pradesh) et d'une capacité de 1 million de tonnes par an. Ce contrat constitue une étape importante dans les efforts déployés par l'Inde pour devenir un exportateur de premier plan d'hydrogène et d'ammoniac verts dans le monde, et s'inscrit dans la vision de la mission nationale sur l'hydrogène de l'honorable Premier ministre de l'Inde.

Pour Uniper, cet accord représente une avancée significative dans le développement d'un portefeuille diversifié de molécules renouvelables et à faible teneur en carbone pour les clients européens. En tant que matière première et vecteur potentiel d'hydrogène, l'ammoniac renouvelable contribuera à décarboniser les secteurs industriels tels que les produits chimiques, les engrais, le raffinage et, à terme, le transport maritime. Uniper et AM Green Ammonia continueront à travailler avec les organismes de certification afin de garantir la traçabilité et l'intégrité des rapports pour les utilisateurs finaux européens.

Anil Kumar Chalamalasetty, fondateur du groupe Greenko et d'AM Green, a déclaré : « Ce partenariat est une étape importante pour le rôle de l'Inde dans la transition énergétique mondiale. L'ammoniac renouvelable d'AM Green est conçu pour répondre aux normes européennes strictes de conformité RFNBO. Nous y parvenons grâce à nos solutions uniques d'électricité propre, fermes et distribuables. Il permet à de nombreux secteurs en aval, notamment ceux de l'ammoniac, de l'aluminium, des produits chimiques et d'autres industries à forte consommation d'énergie, de réduire leurs émissions de manière significative pour l'Inde et, désormais, pour le monde entier. »

Michael Lewis, CBE, PDG d'Uniper, a déclaré : « Cet accord avec AM Green Ammonia est un élément clé de notre stratégie visant à fournir à nos clients un accès fiable à des molécules renouvelables et à faible teneur en carbone à grande échelle. L'ammoniac vert est l'une des solutions les plus prometteuses pour décarboniser la production à forte intensité de CO2 des produits chimiques, des engrais et, grâce à l'hydrogène vert, du raffinage. Il est important de noter qu'il offre des coûts d'évitement du CO2 parmi les plus bas par rapport à d'autres molécules renouvelables et à faible teneur en carbone, grâce à son processus de production mature et à l'absence d'exigences en matière de matières premières à base de carbone. Avec des règles claires, stables et crédibles - et avec des mesures relatives à l'approvisionnement et à la demande, telles que des quotas clairs pour les molécules renouvelables qui récompensent les performances vérifiées en matière de réduction des émissions de CO2 - nous pouvons accélérer la décarbonisation du site tout en préservant la compétitivité. Nous sommes fiers de contribuer à la mise en place de l'un des premiers corridors d'approvisionnement à grande échelle entre l'Inde et l'Europe. »

Mahesh Kolli, cofondateur du groupe Greenko et d'AM Green, a déclaré : « Je suis heureux d'annoncer que notre partenariat avec Uniper réaffirme notre offre d'hydrogène/ammoniac à l'empreinte carbone la plus faible possible, au prix le plus juste pour une adoption à grande échelle en vue de la décarbonisation des systèmes énergétiques mondiaux. Ce résultat reflète la collaboration ciblée et l'exécution rigoureuse de nos équipes, renforcées par le partenariat stratégique de nos investisseurs, Gentari, GIC, ADIA - créant ensemble un écosystème intégré capable de fournir de l'ammoniac vert à l'échelle mondiale avec rapidité et fiabilité. »

John Roper, directeur général d'Uniper Global Commodities pour le Moyen-Orient, a déclaré : « Je suis ravi et immensément fier que nous ayons conclu cet accord historique. Il témoigne du dévouement et de la persévérance de nos équipes, dont l'esprit de collaboration, la pensée innovante et la vision commune ont permis de concrétiser notre ambition. Ensemble, nous avons ouvert la voie à un avenir durable et démontré ce qui peut être accompli grâce à un véritable partenariat. En outre, cet accord historique montre qu'en alignant l'offre, la certification et les incitations du côté de la demande, nous pouvons apporter des molécules renouvelables compétitives à l'industrie européenne à grande échelle, ce qui permettra de réduire réellement les émissions. »

À propos des projets du portefeuille AM Green Ammonia

AM Green Ammonia est un partenariat entre AM Green, Gentari, GIC et Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). AM Green développe un portefeuille d'usines d'ammoniac vert à Kakinada, Tuticorin et Kandla. La première usine de ce portefeuille, d'une capacité de 1 MTPA, est en cours de construction à Kakinada, dans l'Andhra Pradesh, et a atteint l'étape critique de la décision finale d'investissement (DFI) en 2024. AM Green Ammonia a déjà commencé la construction de son usine d'ammoniac vert, ce qui en fait l'une des rares usines d'ammoniac vert à grande échelle conformes au RFNBO en cours de construction dans le monde. L'usine a déjà réalisé d'importants progrès, notamment en ce qui concerne les travaux sur le site, l'attribution de tous les principaux contrats et les principales approbations, et devrait commencer à fournir de l'ammoniac vert en 2028. Le développement est soutenu par un réseau de partenaires renommés tels que Casale, Air Liquide, Rely - une JV entre Technip Energies et John Cockerill, Toyo, Gentari, NTPC Renewables et bien d'autres. Le projet contribue à garantir plus de 600 emplois locaux et devrait permettre d'éviter environ 2 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an une fois qu'il sera pleinement opérationnel.

À propos de AM Green

AM Green, une plateforme spécialisée du groupe Greenko, se concentre sur la production d'hydrogène renouvelable et sa conversion en ammoniac renouvelable à grande échelle. AM Green a créé une architecture unique pour la production d'énergie renouvelable : une centrale de pompage-turbinage assure l'approvisionnement de base en électricité renouvelable à partir de 2,3 GW de capacité éolienne et solaire combinée, grâce à une technologie européenne avancée d'électrolyseur et de synthèse de l'ammoniac. Soutenue par des investisseurs et des partenaires technologiques internationaux, AM Green a récemment pris la décision finale d'investir dans le développement d'une installation de taille mondiale à Kakinada, avec une capacité de production pouvant atteindre 1 million de tonnes d'ammoniac renouvelable par an.

À propos d'Uniper

Uniper, dont le siège est à Düsseldorf, est une entreprise européenne du secteur de l'énergie d'envergure mondiale, présente dans plus de 40 pays. Elle emploie environ 7 500 personnes et joue un rôle clé dans la sécurité de l'approvisionnement énergétique en Europe, en particulier sur ses principaux marchés que sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède et les Pays-Bas. Les 14 gigawatts de capacité de production d'énergie flexible d'Uniper en font un pilier de la production d'énergie fiable. Uniper est un négociant en gaz de premier plan et l'un des principaux importateurs de GNL de l'Europe du Nord-Ouest, et son vaste portefeuille d'achats renforce la sécurité de l'approvisionnement. Les investissements d'Uniper dans les énergies renouvelables, l'hydrogène et d'autres vecteurs énergétiques à faible teneur en carbone favorisent la transformation du système énergétique.

Uniper fournit de l'énergie et des services à environ 1 000 municipalités et entreprises industrielles sur son marché domestique, l'Allemagne. Uniper est également le plus grand exploitant allemand d'installations de stockage de gaz et de centrales hydroélectriques.

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives basées sur les hypothèses et prévisions actuelles de la direction d'Uniper SE et sur d'autres informations dont Uniper dispose actuellement. Divers risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pourraient conduire à des différences significatives entre les résultats, la situation financière, le développement ou les performances réels de l'entreprise et les estimations données ici. Uniper SE n'a pas l'intention, et n'assume aucune responsabilité, de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles ou de les adapter à des événements ou des développements futurs.

