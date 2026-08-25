A Universidade Sogang oferece um programa de bolsas integrais para estudantes internacionais de pós-graduação em STEM em Seul

Uma iniciativa apoiada pelo estado e pela cidade integra o Projeto Seoul ANCHOR à bolsa de estudos global da universidade, isentando integralmente as mensalidades para alunos selecionados nas áreas de ciências naturais e engenharia — além de oferecer apoio à pesquisa, a estágios e ao aprendizado da língua coreana.

SEUL, Coreia do Sul, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Para um futuro estudante de pós-graduação que considera se mudar para a Coreia do Sul, a aritmética geralmente começa com a mensalidade.A Faculdade de Pós-Graduação da Universidade de Sogang aposta que remover essa linha do cálculo — integralmente, para um grupo específico de estudantes internacionais das áreas de ciências e engenharia — mudará quem se candidata e quem permanece.

Por intermédio do programa SOGANG RISE SURPASS TRACK, estudantes internacionais elegíveis admitidos nas áreas de ciências naturais e engenharia da Faculdade de Pós-Graduação Geral podem receber bolsa de estudo de 50% financiada pelo Projeto Seoul ANCHOR e os 50% restantes mediante a Bolsa de Estudo Global Sogang. Somados, os dois benefícios equivalem à isenção integral das taxas de matrícula. As taxas de admissão e demais taxas obrigatórias aplicáveis não estão cobertas.

A iniciativa integra o Subprojeto 1-2, "Atraindo Talentos Internacionais para Indústrias Avançadas do Futuro", do Projeto Seoul ANCHOR, uma iniciativa apoiada pelo Ministério da Educação e pelo Governo Metropolitano de Seul.

Além do pagamento da mensalidade

O programa é descrito como mais do que um simples desconto. Além da isenção, o programa SOGANG RISE SURPASS TRACK pode oferecer bolsas de apoio acadêmico, incentivos à publicação de pesquisas, bolsas para aprimoramento da proficiência em língua coreana, apoio a estágios e outras formas de assistência relacionadas ao desenvolvimento acadêmico e profissional.

Segundo a universidade, a intenção é permitir que estudantes internacionais se concentrem em estudos e pesquisas de pós-graduação enquanto se familiarizam com os ambientes acadêmico, de pesquisa e industrial da Coreia, o que muitas vezes é determinante para que um graduado estrangeiro consiga transformar um diploma coreano em uma carreira no país.

Trata-se de uma universidade de pesquisa com um propósito declarado

A Faculdade de Pós-Graduação da Universidade Sogang opera sob o lema "Obedire Veritati" — "Seja obediente à verdade" — e tem seu ambiente acadêmico voltado à pesquisa no coração de Seul. A tradição educacional jesuíta da instituição enfatiza o rigor acadêmico, a investigação crítica e a busca pelo conhecimento. Seus programas de pós-graduação são estruturados para a formação de pesquisadores, profissionais, inovadores e líderes globais.

A escola de pós-graduação oferece programas de mestrado e doutorado em 39 departamentos, abrangendo as áreas de humanidades, ciências sociais, ciências naturais, engenharia e campos interdisciplinares. A orientação estreita do corpo docente é uma característica recorrente na descrição dos estudos de pós-graduação feita pela universidade.

Seu alcance acadêmico vai além do próprio campus. A Universidade Sogang mantém acordos de intercâmbio e de matrícula cruzada com outras universidades em Seul — parceria que permite aos alunos ampliar suas opções de disciplinas e conexões de pesquisa em várias das principais instituições da capital.

A comunidade da qual um estudante faria parte

Atualmente, mais de 2 mil alunos estão matriculados no programa, entre eles cerca de 250 estudantes internacionais de diversas formações acadêmicas e culturais. A universidade destaca a comunidade como um ambiente de trabalho voltado para o intercâmbio acadêmico e a colaboração, dentro e fora da sala de aula.

A base de ex-alunos é significativamente maior. A Sogang concedeu títulos de pós-graduação a aproximadamente 14.670 mestres e 2.400 doutores.

Como funciona o processo de admissão

Os candidatos a programas de mestrado geralmente precisam ter diploma de graduação, enquanto os de doutorado precisam ter diploma de graduação e de mestrado. Dependendo do departamento, os candidatos podem ser solicitados a apresentar comprovantes de proficiência em coreano, como o TOPIK, ou em inglês, como o IELTS ou o TOEFL. Isenções de testes de proficiência em inglês podem ser concedidas em determinadas circunstâncias.

O domínio de idiomas também tem valor financeiro, independentemente da área de STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática). Estudantes que atendam aos requisitos relevantes do TOPIK ou de exames de proficiência em inglês, como IELTS, TOEFL iBT e NEW TEPS, podem se candidatar à Bolsa de Estudos Global Sogang. A bolsa cobre de 30% a 80% das mensalidades, dependendo da pontuação obtida no exame de proficiência e da categoria da bolsa.

Olhando para o futuro

Para estudantes internacionais e suas famílias que consideram fazer pós-graduação na Coreia, a oferta é clara e específica: Trata-se de um trabalho acadêmico e de pesquisa avançado, apoiado por mentoria de professores, conexões acadêmicas interuniversitárias e uma variedade de opções de bolsas de estudo. Além disso, para um grupo específico das áreas de ciências e engenharia, não há mensalidades ao final do programa.

Informações detalhadas sobre os requisitos de admissão, os critérios de elegibilidade para bolsas de estudo e os procedimentos de inscrição estão disponíveis nas diretrizes oficiais da Faculdade de Pós-Graduação da Universidade de Sogang.

Faculdade de Pós-Graduação da Universidade de Sogang

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FONTE Sogang University