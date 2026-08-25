西江大學為首爾國際STEM研究生開闢全額學費資助通道

該專項通道隸屬於首爾ANCHOR項目子課題1-2「吸引未來尖端產業國際人才」，該項目由韓國教育部和首爾市政府共同支持。

不止於免學費

該項目的意義不止於學費減免。除學費全額免除外，「SOGANG RISE SURPASS TRACK」還可能提供學業支持補助金、研究發表激勵金、韓語能力提升補助金、實習支持及其他與學業和職業發展相關的資助。

據該校介紹，其目的在於讓國際學生能夠專注於研究生階段的學習和研究，同時逐步熟悉韓國的學術、研究和產業環境。這種實踐層面的熟悉度，往往決定了一名外國畢業生能否將韓國學位轉化為在韓國的職業生涯。

一所目標明確的研究型大學

西江大學研究生院以「Obedire Veritati」（「服從真理」）為校訓，在首爾市中心營造以研究為導向的學術環境。其耶穌會教育傳統強調嚴謹的學術、批判性探究和對知識的追求，其研究生課程旨在培養研究人員、專業人士、創新者和全球領袖。

該研究生院提供涵蓋人文、社會科學、自然科學、工程及跨學科領域共39個系科的碩士和博士課程，密切的導師指導是西江大學研究生培養的顯著特徵。

其學術輻射範圍超越了本校校園。西江大學與首爾其他大學保持著交換和跨校選課安排，使學生能夠在首爾幾所主要院校拓展課程學習和研究合作。

學生將加入的社群

目前，該研究生院有超過2,000名在校生，其中包括約250名來自不同學術和文化背景的國際學生。該校指出，這一社區為課內外學術交流與合作提供了良好的工作環境。

校友群體規模更為龐大。西江大學已授予約14,670個碩士學位和2,400個博士學位。

錄取方式

碩士課程申請者通常需持有學士學位；博士課程申請者通常需同時持有學士和碩士學位。根據不同系科，申請者可能需要提交韓語能力考試成績（如TOPIK）或英語能力考試成績（包括雅思或托福）。在特定條件下，可免除語言測試要求。

語言能力也與STEM專項通道之外的獎學金直接相關。達到相關TOPIK或英語語言測試要求（包括雅思、托福網考和NEW TEPS）的學生，有資格申請西江全球獎學金，根據語言成績和獎學金等級，可獲得30%至80%的學費減免。

展望未來

對於考慮赴韓讀研的國際學生及其家庭而言，這一機會是明確的：在首爾從事高水平學術與研究，擁有導師指導、跨校學術資源和多種獎學金選擇，而對於部分科學與工程專業學生而言，更意味著畢業後無需背負學費賬單。

關於入學要求、獎學金資格及申請流程的詳細信息，請參閱西江大學研究生院的官方招生簡章。

西江大學研究生院

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SOURCE Sogang University