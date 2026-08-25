Sogang University、ソウルで理工系留学生向け大学院授業料全額免除制度を開始

国と市の支援を受けるこの制度では、Seoul ANCHOR Projectと同大学独自のグローバル奨学金制度を組み合わせ、自然科学・工学分野の選抜された学生の授業料を100％免除するとともに、研究、インターンシップ、韓国語学習に関する支援も提供します。

韓国・ソウル、2026年8月25日 /PRNewswire/ -- 韓国への留学を検討する大学院進学希望者にとって、費用を考える際にまず念頭に浮かぶのは授業料です。Sogang University Graduate Schoolは、科学・工学分野の特定の留学生について授業料負担を完全になくすことで、志願者や在学を続ける学生の顔ぶれが変わると見込んでいます。

SOGANG RISE SURPASS TRACKでは、General Graduate Schoolの自然科学・工学分野に入学を認められ、所定の要件を満たす留学生は、Seoul ANCHOR Projectの資金による授業料50％相当の奨学金と、Sogang Global Scholarshipによる追加の50％相当の奨学金を受けることができます。この2つの奨学金を併用すると、授業料は全額免除されます。入学金およびその他の所定の必須費用は含まれません。

この制度は、Ministry of EducationおよびSeoul Metropolitan Governmentの支援を受けるSeoul ANCHOR Projectのサブプロジェクト1-2「先端未来産業分野の国際人材誘致（Attracting International Talent for Advanced Future Industries）」の一環です。

授業料免除にとどまらない支援

このプログラムは、単なる授業料の減免にとどまらないものとされています。授業料免除に加え、SOGANG RISE SURPASS TRACKでは、学業支援助成金、研究論文の出版奨励金、韓国語能力向上助成金、インターンシップ支援など、学業およびキャリア形成に関連する各種支援が提供される場合があります。

同大学によると、この取り組みの目的は、留学生が大学院レベルの学修・研究に専念しながら、韓国の学術・研究・産業環境への理解を深められるようにすることです。こうした環境に慣れ、実践的に対応できる力は、外国人の大学院修了者が韓国で取得した学位を韓国でのキャリアにつなげられるかどうかを左右することが少なくありません。

明確な目的を掲げる研究大学

Sogang University Graduate Schoolは、「真理に従え（Be Obedient to the Truth）」を意味する「Obedire Veritati」をモットーに掲げ、ソウル中心部に研究重視の学術環境を整えています。同大学のイエズス会教育の伝統では、厳密な学術研究、批判的探究、知識の追求を重視しており、大学院プログラムでは、研究者、専門家、イノベーター、グローバルリーダーの育成を柱としています。

同大学院では、人文科学、社会科学、自然科学、工学、学際分野にわたる39の学科で修士課程と博士課程を提供しており、教員によるきめ細かな指導は、同大学が大学院教育について説明する際に繰り返し挙げている特徴の一つです。

その学術活動は、自校のキャンパスを越えて広がっています。Sogang Universityは、ソウル市内の他大学と交換留学および相互履修の制度を設けており、学生はこれを利用して、首都ソウルの複数の主要大学で履修の幅を広げ、研究上のつながりを築くことができます。

学生が加わるコミュニティ

現在、同大学院には2,000人以上の学生が在籍しており、そのうち約250人は、さまざまな学術的・文化的背景を持つ留学生です。同大学は、このコミュニティを、教室の内外で学術交流や協働を行う場として紹介しています。

卒業生はさらに多数に上ります。Sogang Universityは、これまでに約14,670人に修士号を、約2,400人に博士号を授与しています。

入学手続きの概要

修士課程への出願者は一般に学士号を、博士課程への出願者は一般に学士号と修士号の両方を取得していることが求められます。学科によっては、TOPIKなどの韓国語能力試験のスコア、またはIELTSやTOEFLなどの英語能力試験のスコアの提出が求められる場合があります。特定の条件を満たせば、語学試験の免除が認められる場合があります。

語学力は、理工系向けの制度とは別に、奨学金の面でも重要です。所定のTOPIK要件、またはIELTS、TOEFL iBT、NEW TEPSなどの英語試験要件を満たす学生は、Sogang Global Scholarshipの受給対象となる場合があります。この奨学金では、語学試験のスコアと奨学金区分に応じて、授業料の30％から80％が奨学金で賄われます。

今後の展望

韓国での大学院進学を検討する留学生とその家族に向けた具体的な内容は次のとおりです。教員による指導、他大学との学術的なつながり、さまざまな奨学金制度の支援を受けながら、ソウルで高度な学修・研究に取り組むことができ、さらに科学・工学分野の特定の留学生は授業料が全額免除されます。

入学要件、奨学金の受給資格、出願手続きに関する詳細は、Sogang University Graduate Schoolの公式ガイドラインで確認できます。

Graduate School of Sogang University

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SOURCE Sogang University