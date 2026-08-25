تفتح جامعة سوغانغ في سيول مسارًا دراسيًا ممولاً بالكامل للطلاب الدوليين الراغبين في الدراسات العليا في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)

يجمع هذا المسار، المدعوم من حكومة الولاية ومدينة سيول، بين مشروع Seoul ANCHOR والمنحة العالمية التي تقدمها الجامعة، ليتيح للطلاب الدوليين المختارين في تخصصات العلوم الطبيعية والهندسة إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من الرسوم الدراسية — إلى جانب توفير دعم إضافي في مجالات البحث العلمي والتدريب العملي وتعلّم اللغة الكورية.

سيول، كوريا الجنوبية، 25 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- بالنسبة إلى الطلاب الدوليين الراغبين في استكمال دراساتهم العليا في كوريا، تشكّل الرسوم الدراسية عادةً العامل الأول الذي يضعونه في الحسبان عند تقييم تكلفة الدراسة. وتراهن كلية الدراسات العليا في جامعة سوغانغ على أن إلغاء هذا البند من حسابات التكلفة — بشكل كامل لفئة محددة من الطلاب الدوليين في تخصصات العلوم والهندسة — سيُحدث تغييرًا في نوعية المتقدمين إليها، وكذلك في قدرتها على استبقائهم واستمرارهم في الدراسة بها.

ومن خلال مسار SOGANG RISE SURPASS، يمكن للطلاب الدوليين المؤهلين المقبولين في تخصصات العلوم الطبيعية والهندسة بكلية الدراسات العليا العامة الحصول على منحة تغطي 50% من الرسوم الدراسية بتمويل من مشروع Seoul ANCHOR، إلى جانب منحة إضافية تغطي نسبة 50% المتبقية مقدمة من منحة سوغانغ العالمية. وبجمع المنحتين، يحصل الطلاب المستفيدون على إعفاء كامل بنسبة 100% من الرسوم الدراسية. ولا يشمل ذلك رسوم القبول أو أي رسوم إلزامية أخرى سارية.

يندرج هذا المسار ضمن المشروع الفرعي 1-2، "استقطاب المواهب الدولية للصناعات المستقبلية المتقدمة"، في إطار مشروع Seoul ANCHOR، وهي مبادرة تحظى بدعم وزارة التعليم وحكومة مدينة سيول.

لا تقتصر المزايا على الإعفاء الكامل من الرسوم الدراسية

يوصف البرنامج بأنه أكثر من مجرد إعفاء من الرسوم الدراسية. إلى جانب الإعفاء من الرسوم الدراسية، قد يوفّر مسار SOGANG RISE SURPASS للطلاب مجموعةً متكاملة من أوجه الدعم، تشمل منحًا للمساندة الأكاديمية، وحوافز لنشر الأبحاث العلمية، ومنحًا لتعزيز الكفاءة في اللغة الكورية، ودعمًا للتدريب العملي، إلى جانب مساعدات أخرى مرتبطة بالتطور الأكاديمي والمهني.

وبحسب الجامعة، يتمثل الهدف من هذا البرنامج في تمكين الطلاب الدوليين من التفرغ للدراسة والبحث على مستوى الدراسات العليا، بالتوازي مع إكسابهم فهمًا أعمق للبيئات الأكاديمية والبحثية والصناعية في كوريا — بما يوفر لهم الخبرة العملية والقدرة على الاندماج التي قد تكون عاملًا حاسمًا في تحويل الشهادة الجامعية الكورية إلى مسار مهني ناجح داخل كوريا.

جامعة بحثية ذات هدف محدد

تعمل كلية الدراسات العليا في جامعة سوغانغ تحت شعار "Obedire Veritati" — أي "الامتثال للحقيقة" — وتوفّر بيئة أكاديمية تركز على البحث العلمي في قلب مدينة سيول. وتؤكد تقاليدها التعليمية اليسوعية على التميز الأكاديمي الصارم، والتفكير النقدي، والسعي الدؤوب إلى المعرفة، فيما تركز برامج الدراسات العليا فيها على إعداد الباحثين والمتخصصين والمبتكرين والقادة العالميين القادرين على إحداث أثر ملموس في مجالاتهم.

تقدّم كلية الدراسات العليا برامج للماجستير والدكتوراه في 39 قسمًا تغطي مجالات متنوعة، تشمل العلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الطبيعية، والهندسة، والتخصصات البينية، مع إيلاء أهمية خاصة للإشراف الأكاديمي الوثيق والتوجيه المباشر من أعضاء هيئة التدريس، وهو ما تبرزه الجامعة باعتباره أحد السمات الأساسية لتجربة الدراسة في برامج الدراسات العليا لديها.

ولا تقتصر آفاقها الأكاديمية على حدود حرمها الجامعي، بل تمتد إلى نطاق أوسع. وتحافظ جامعة سوغانغ على اتفاقيات للتبادل الأكاديمي والتسجيل المشترك مع عدد من الجامعات الأخرى في سيول — بما يتيح للطلاب توسيع نطاق مقرراتهم الدراسية وتعزيز شبكاتهم البحثية والاستفادة من الفرص الأكاديمية المتاحة في عدد من أبرز مؤسسات التعليم العالي في العاصمة.

المجتمع الأكاديمي الذي سينضم إليه الطالب

يضم مجتمع الدراسات العليا حاليًا أكثر من 2,000 طالب، من بينهم نحو 250 طالبًا دوليًا ينحدرون من خلفيات أكاديمية وثقافية متنوعة. وتشير الجامعة إلى أن هذا المجتمع الأكاديمي يشكّل بيئة حيوية للتبادل المعرفي والتعاون الأكاديمي، داخل قاعات الدراسة وخارجها على حد سواء.

تتجاوز قاعدة خريجي الجامعة هذا العدد بفارق كبير. وقد منحت جامعة سوغانغ درجات الدراسات العليا لنحو 14,670 من حاملي درجات الماجستير و2,400 من حاملي درجات الدكتوراه.

آلية القبول

يُشترط عمومًا على المتقدمين إلى برامج الماجستير أن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس، بينما يتعين على المتقدمين إلى برامج الدكتوراه أن يكونوا حاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير. وبحسب القسم الأكاديمي، قد يُطلب من المتقدمين تقديم إثبات على إجادة اللغة الكورية، مثل نتائج اختبار TOPIK، أو إثبات على إجادة اللغة الإنجليزية، بما في ذلك نتائج اختباري IELTS أو TOEFL. وقد يُعفى بعض المتقدمين من تقديم اختبارات إجادة اللغة، وذلك في ظل شروط ومعايير محددة.

كما أن إجادة اللغة تمثل عاملاً مؤثرًا في فرص الحصول على الدعم المالي، بصورة مستقلة عن مسار تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). قد يكون الطلاب الذين يستوفون متطلبات إجادة اللغة الكورية أو الإنجليزية — بما في ذلك اختبارات TOPIK وIELTS وTOEFL iBT وNEW TEPS — مؤهلين للحصول على منحة سوغانغ العالمية، التي تغطي ما بين 30% و80% من الرسوم الدراسية، وذلك وفقًا لدرجات اختبارات إجادة اللغة وفئة المنحة المستحقة.

نظرة مستقبلية

بالنسبة إلى الطلاب الدوليين وعائلاتهم الذين يفكرون في استكمال الدراسات العليا في كوريا، يقدم البرنامج عرضًا واضحًا ومحددًا: فرصة لخوض تجربة أكاديمية وبحثية متقدمة في سيول، بدعم من إشراف أكاديمي وثيق من أعضاء هيئة التدريس، وروابط أكاديمية مع جامعات أخرى، ومجموعة متنوعة من خيارات المنح الدراسية — فضلاً عن ميزة إضافية مهمة للطلاب المؤهلين ضمن فئة محددة من تخصصات العلوم والهندسة، تتمثل في الإعفاء الكامل من الرسوم الدراسية.

تتوفر معلومات تفصيلية حول متطلبات القبول، وشروط الأهلية للحصول على المنح الدراسية، وإجراءات التقديم ضمن الإرشادات الرسمية الصادرة عن كلية الدراسات العليا في جامعة سوغانغ.

كلية الدراسات العليا بجامعة سوغانغ

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