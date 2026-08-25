La Universidad de Sogang pone en marcha un programa de matrícula completa para estudiantes internacionales de posgrado en STEM en Seúl

Un programa respaldado por el Estado y el Gobierno Metropolitano combina el Proyecto ANCHOR de Seúl con las becas internacionales de la propia universidad, eximiendo del 100 % de la matrícula a los estudiantes seleccionados de ciencias naturales e ingeniería, además de ofrecerles apoyo en materia de investigación, prácticas y aprendizaje del coreano.

SEÚL, Corea del Sur, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Los cálculos de los futuros estudiantes de posgrado que se planteen mudarse a Corea suelen empezar por el costo de la matrícula. La Escuela de Posgrado de la Universidad de Sogang apuesta por que eliminar, por completo, ese criterio del cálculo para un grupo concreto de estudiantes internacionales de ciencias e ingeniería. Esto cambiará claramente el perfil de quienes solicitan plaza y quienes se quedan.

A través del programa SOGANG RISE SURPASS TRACK, los estudiantes internacionales que cumplan los requisitos y hayan sido admitidos en las áreas de ciencias naturales e ingeniería de la Escuela General de Posgrado pueden recibir una beca que cubre el 50 % de la matrícula, financiada a través del Proyecto ANCHOR de Seúl, y otro 50 % a través de la Beca Global de Sogang. Si se suman, ambas ayudas equivalen a una exención total del costo de la matrícula. No se incluyen las entradas ni otras tasas obligatorias aplicables.

Esta línea de actuación forma parte del subproyecto 1-2, "Atracción de talento internacional para las industrias avanzadas del futuro", dentro del Proyecto ANCHOR de Seúl, una iniciativa respaldada por el Ministerio de Educación y el Gobierno Metropolitano de Seúl.

Más allá de la matrícula

Se dice que el programa es algo más que un descuento. Aparte de la exención, el programa SOGANG RISE SURPASS TRACK puede ofrecer becas de apoyo académico, incentivos para la publicación de investigaciones, becas para la mejora del dominio del coreano, ayudas para la realización de prácticas y otras formas de asistencia relacionadas con el desarrollo académico y profesional.

Según la universidad, el objetivo es permitir que los estudiantes internacionales se concentren en sus estudios e investigaciones de posgrado, al tiempo que se familiarizan con los entornos académicos, de investigación y empresariales de Corea, esa fluidez práctica que muchas veces determina si un titulado extranjero puede convertir un título coreano en una carrera profesional en Corea.

Una universidad de investigación con un objetivo declarado

La Escuela de Posgrado de la Universidad de Sogang funciona bajo el lema "Obedire Veritati" (Obedecer a la verdad) y ofrece un entorno académico orientado a la investigación en pleno centro de Seúl. Su tradición educativa jesuita hace hincapié en la excelencia académica, el pensamiento crítico y la búsqueda del conocimiento, y sus programas de posgrado se centran en la formación de investigadores, profesionales, innovadores y líderes mundiales.

La escuela de posgrado ofrece programas de máster y doctorado en 39 departamentos que abarcan las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias naturales, la ingeniería y los campos interdisciplinares, y la estrecha orientación por parte del profesorado es una característica recurrente en la descripción que hace la universidad de los estudios de posgrado que allí se imparten.

Su alcance académico va más allá de su propio campus. Sogang mantiene acuerdos de intercambio y matriculación compartida con otras universidades de Seúl, lo que permite a los estudiantes ampliar sus estudios y sus contactos en el ámbito de la investigación en varias de las principales instituciones de la capital.

La comunidad a la que se incorporaría un estudiante

Actualmente hay más de 2000 estudiantes matriculados en la escuela de posgrado, entre los que se cuentan aproximadamente 250 estudiantes internacionales procedentes de diversos entornos académicos y culturales. La universidad destaca esa comunidad como un entorno de trabajo propicio para el intercambio académico y la colaboración, tanto dentro como fuera del aula.

El número de exalumnos es considerablemente mayor. La Universidad de Sogang ha otorgado títulos de posgrado a aproximadamente 14 670 titulados de máster y 2400 de doctorado.

Cómo funciona el proceso de admisión

Por lo general, se exige a los aspirantes a los programas de máster estar en posesión de un título de grado; a los aspirantes a los programas de doctorado, estar en posesión tanto de un título de grado como de un título de máster. Dependiendo del departamento, es posible que los solicitantes tengan que presentar certificados de dominio del coreano, como el TOPIK, o del inglés, como el IELTS o el TOEFL. Es posible que se concedan exenciones de las pruebas de idioma bajo determinadas condiciones.

El dominio de idiomas también tiene una importancia económica independiente de la especialidad en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Los estudiantes que cumplan los requisitos correspondientes de la prueba TOPIK o de las pruebas de inglés (incluidas el IELTS, el TOEFL iBT y el NEW TEPS) podrán optar a la Beca Global de Sogang, que cubre entre el 30 % y el 80 % de la matrícula, en función de las puntuaciones obtenidas en las pruebas de dominio del idioma y del nivel de la beca.

De cara al futuro

Para los estudiantes internacionales y sus familias que estén planteándose cursar estudios de posgrado en Corea, la oferta es la siguiente: trabajo académico y de investigación de alto nivel en Seúl, con el apoyo de tutores del cuerpo docente, vínculos académicos entre universidades y una amplia gama de opciones de becas; además, para un grupo concreto de estudiantes de ciencias e ingeniería, sin tener que pagar matrícula al finalizar los estudios.

En las directrices oficiales de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Sogang se puede consultar información detallada sobre los requisitos de admisión, los criterios de concesión de becas y los trámites de solicitud.

Escuela de Posgrado de la Universidad de Sogang

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FUENTE Sogang University