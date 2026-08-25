Đại học Sogang mở cơ hội miễn toàn bộ học phí cho sinh viên quốc tế bậc sau đại học lĩnh vực STEM tại Seoul

Một chương trình được chính phủ và thành phố hỗ trợ kết hợp Seoul ANCHOR Project với chương trình học bổng quốc tế của trường, miễn 100% học phí cho các sinh viên được lựa chọn theo học các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật, đồng thời bổ sung thêm hỗ trợ về nghiên cứu, thực tập và tiếng Hàn.

SEOUL, Hàn Quốc, ngày 25 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Đối với một sinh viên đang cân nhắc sang Hàn Quốc học sau đại học, bài toán chi phí thường bắt đầu từ học phí. Trường Cao học thuộc Đại học Sogang kỳ vọng rằng việc loại bỏ hoàn toàn khoản chi phí này đối với một nhóm sinh viên quốc tế nhất định theo học các ngành khoa học và kỹ thuật — sẽ thay đổi đối tượng nộp đơn cũng như những người quyết định ở lại.

Thông qua SOGANG RISE SURPASS TRACK, sinh viên quốc tế đủ điều kiện được nhận vào các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật thuộc Trường Cao học Tổng hợp có thể nhận học bổng 50% học phí do Seoul ANCHOR Project tài trợ và thêm 50% từ chương trình Học bổng Quốc tế Sogang. Kết hợp hai khoản học bổng, sinh viên được miễn toàn bộ học phí. Phí nhập học và các khoản phí bắt buộc khác nếu có, không bao gồm trong chương trình này.

Chương trình này thuộc Tiểu dự án 1-2, "Thu hút nhân tài quốc tế cho các ngành công nghiệp tiên tiến trong tương lai", trong khuôn khổ Seoul ANCHOR Project, một sáng kiến được Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Chính quyền Thành phố Seoul hỗ trợ.

Không chỉ là học phí

Chương trình này được đánh giá không chỉ đơn thuần là một mức ưu đãi học phí. Bên cạnh chính sách miễn học phí, SOGANG RISE SURPASS TRACK có thể cung cấp các khoản trợ cấp hỗ trợ học thuật, khoản khuyến khích công bố nghiên cứu, khoản trợ cấp nâng cao năng lực tiếng Hàn, hỗ trợ thực tập và các hình thức hỗ trợ khác gắn với quá trình phát triển học thuật và nghề nghiệp.

Theo trường, mục tiêu của chương trình là giúp sinh viên quốc tế tập trung vào việc học tập và nghiên cứu ở bậc sau đại học, đồng thời làm quen với môi trường học thuật, nghiên cứu và công nghiệp của Hàn Quốc — sự am hiểu thực tế thường quyết định liệu một sinh viên tốt nghiệp nước ngoài có thể biến tấm bằng Hàn Quốc thành sự nghiệp tại Hàn Quốc hay không.

Trường đại học định hướng nghiên cứu với sứ mệnh rõ ràng

Trường Cao học thuộc Đại học Sogang hoạt động theo phương châm "Obedire Veritati" — "Vâng phục Chân lý" — và đặt môi trường học thuật định hướng nghiên cứu ngay tại trung tâm Seoul. Truyền thống giáo dục Dòng Tên của trường đề cao học thuật nghiêm túc, tư duy phản biện và tinh thần theo đuổi tri thức, đồng thời các chương trình sau đại học được định hướng phát triển các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà đổi mới sáng tạo và những nhà lãnh đạo toàn cầu.

Trường cao học đào tạo các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại 39 khoa, trải rộng các lĩnh vực nhân văn, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, kỹ thuật và liên ngành, trong đó sự cố vấn chặt chẽ của giảng viên là một đặc điểm nổi bật thường được nhà trường mô tả về trải nghiệm học tập tại đây.

Hoạt động học thuật của trường còn mở rộng ra ngoài khuôn viên. Sogang duy trì các thỏa thuận trao đổi và đăng ký học phần chéo với các trường đại học khác tại Seoul — một thỏa thuận cho phép sinh viên mở rộng phạm vi học tập và các kết nối nghiên cứu tại nhiều cơ sở giáo dục lớn của thủ đô.

Cộng đồng mà sinh viên sẽ gia nhập

Hiện có hơn 2.000 sinh viên đang theo học tại trường cao học, trong đó khoảng 250 sinh viên quốc tế đến từ nhiều nền tảng học thuật và văn hóa khác nhau. Nhà trường xem cộng đồng này là một môi trường thực tiễn cho hoạt động trao đổi và hợp tác học thuật, cả trong và ngoài lớp học.

Cộng đồng cựu sinh viên của trường lớn hơn đáng kể. Sogang đã trao bằng sau đại học cho khoảng 14.670 người tốt nghiệp thạc sĩ và 2.400 người tốt nghiệp tiến sĩ.

Quy trình tuyển sinh

Ứng viên chương trình thạc sĩ nhìn chung phải có bằng cử nhân; ứng viên chương trình tiến sĩ nhìn chung phải có cả bằng cử nhân và thạc sĩ. Tùy từng khoa, ứng viên có thể phải nộp chứng chỉ năng lực tiếng Hàn như TOPIK, hoặc chứng chỉ năng lực tiếng Anh như IELTS hay TOEFL. Trong một số trường hợp nhất định, ứng viên có thể được miễn yêu cầu về chứng chỉ ngôn ngữ.

Năng lực ngôn ngữ cũng có ảnh hưởng về mặt tài chính, độc lập với chương trình STEM. Sinh viên đáp ứng các yêu cầu liên quan đến chứng chỉ TOPIK hoặc tiếng Anh — bao gồm IELTS, TOEFL iBT và NEW TEPS — có thể đủ điều kiện nhận Học bổng Quốc tế Sogang, với mức hỗ trợ từ 30% đến 80% học phí tùy theo điểm ngoại ngữ và cấp độ học bổng.

Hướng tới tương lai

Đối với sinh viên quốc tế và các gia đình đang cân nhắc việc học sau đại học tại Hàn Quốc, chương trình mang đến một cơ hội cụ thể: công việc học tập và nghiên cứu chuyên sâu tại Seoul, với sự hỗ trợ của đội ngũ giảng viên, các kết nối học thuật liên trường và nhiều lựa chọn học bổng — và đối với một nhóm sinh viên nhất định thuộc các ngành khoa học và kỹ thuật, không phải trả học phí khi hoàn thành chương trình.

Thông tin chi tiết về yêu cầu tuyển sinh, điều kiện nhận học bổng và quy trình đăng ký có trong các hướng dẫn chính thức của Trường Cao học thuộc Đại học Sogang.

Trường Cao học thuộc Đại học Sogang

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SOURCE Sogang University