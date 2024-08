A UTime Limited vai participar de feiras médicas internacionais e conferências médicas

SHENZHEN, China, 23 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A UTime Limited (NASDAQ: WTO) ("UTime" ou a "Empresa") gostaria de anunciar seus planos de participar de uma série de feiras e conferências médicas reconhecidas internacionalmente. Esses próximos eventos serão uma excelente oportunidade para a UTime apresentar suas mais recentes conquistas em dispositivos e soluções médicas e melhorar sua comunicação e parcerias no setor médico global.

Na próxima MEDICA, em Düsseldorf, Alemanha, uma das mais influentes feiras de tecnologia e dispositivos na área médica do mundo, a UTime pretende expor suas mais recentes inovações em dispositivos de monitoramento médico e ferramentas de diagnóstico inteligentes. O estande da empresa foi projetado para destacar suas práticas pioneiras em toda a cadeia de valor de produtos de tecnologia médica.

Além da MEDICA, a UTime deseja participar da Cardiology Society Conference, da Sleep Conference e da Hypertension Conference nos Estados Unidos. Essas conferências reúnem os principais especialistas e acadêmicos da área médica, oferecendo à UTime não apenas uma plataforma para apresentar ao setor suas inovações tecnológicas, mas também uma excelente oportunidade de aprender e extrair informações de colegas do mundo todo.

Essas participações planejadas reforçam o compromisso permanente da UTime de influenciar o cenário médico e de saúde globais e evidenciam a missão da empresa de melhorar a saúde humana por meio da inovação tecnológica.

A UTime também tem a intenção de explorar possíveis projetos de colaboração com várias organizações internacionais de saúde e institutos de pesquisa, principalmente nas áreas de telemedicina e aplicação de inteligência artificial na área da saúde. Com essas colaborações internacionais, a empresa pretende acelerar o lançamento global de seus produtos, beneficiando pacientes no mundo todo.

Sobre a UTime Limited

A UTime tem o compromisso de transformar a saúde e o bem-estar com tecnologias médicas inovadoras vestíveis. Aproveitando-se de pesquisas de ponta e parcerias estratégicas, a UTime se propõe a fornecer soluções eficazes para a prevenção de doenças e o gerenciamento da saúde em escala global. Para obter mais informações, acesse o site da empresa em http://www.utimeworld.com/.

