UTime Limited、国際医療フェアおよび医学会議に参加

深セン(中国)、2024年8月24日 /PRNewswire/ -- UTime Limited(NASDAQ: WTO)(以下、「UTime」または「同社」)は、国際的に認知されている一連のメディカルフェアおよび医学会議に参加する計画を発表しました。これらの今後のイベントは、UTimeが医療機器およびソリューションにおける最新の成果を披露し、世界の医療業界とのコミュニケーションおよびパートナーシップを強化するための貴重な機会を提供します。

ドイツのデュッセルドルフで開催される、医療技術および機器における世界で最も影響力のある医療貿易見本市の一つである「MEDICA」において、UTimeは医療モニタリング機器およびスマート診断ツールにおける最新のイノベーションを展示する予定です。同社の展示ブースでは、医療技術製品のバリューチェーン全体にわたる革新的な取り組みを強調することを目的としています。

MEDICAに加えて、UTimeは米国で開催される心臓病学会、睡眠学会、および高血圧学会にも参加する予定です。これらの学会は、著名な医療専門家や学者が集まる場であり、UTimeにとっては、自社の技術革新を業界に発表するプラットフォームを提供するだけでなく、世界中の同業者から学び、洞察を得る絶好の機会でもあります。

これらの参加計画は、グローバルな医療およびヘルスケア分野に影響を与えるというUTimeの継続的な取り組みを強調するとともに、技術革新を通じて人々の健康を向上させるという同社の使命を示しています。

また、UTimeは特に遠隔医療や人工知能の医療への応用において、さまざまな国際的な医療機関や研究機関との共同プロジェクトの可能性を模索する意向です。これらの国際的な協力を通じて、同社は製品のグローバル展開を加速させ、最終的には世界中の患者に利益をもたらすことを目指しています。

UTime Limitedについて

UTimeは、革新的な医療用ウェアラブル技術を通じて健康とウェルネスの変革に取り組んでいます。最先端の研究と戦略的パートナーシップを活用することで、UTimeは病気予防と健康管理のための効果的なソリューションをグローバルに提供することを目指しています。詳しくは、同社ウェブサイト http://www.utimeworld.com/ をご覧ください。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースに含まれる将来の期待、計画および見通しに関する記述、ならびに歴史的事実ではない事項に関するその他の記述は、米国の1934年証券取引所法改正法第21E条(Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934)および1995年私的証券訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)の意味における「将来の見通しに関する記述」に該当する可能性があります。「予期する」、「信じる」、「継続する」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「かもしれない」、「計画する」、「潜在的」、「予測する」、「プロジェクト」、「すべき」、「目標」、「するつもり」、「するだろう」および類似の表現は、将来の見通しに関する記述を特定することを意図しています。実際の結果は、2024年7月30日に米国証券取引委員会に提出されたForm 20-Fの年次報告書の「リスク要因」セクションで議論されているさまざまな重要な要因の結果として、これらの将来の見通しに関する記述によって示されたものとは大きく異なる可能性があります。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、あくまで本書の日付時点のものであり、新しい情報、将来の出来事またはその他の結果にかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新するいかなる義務も明示的に否認します。

