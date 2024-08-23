聯代科技將參加國際醫療展和醫學會議

深圳2024年8月23日 /美通社/ -- 深圳市聯代科技有限公司(NASDAQ: WTO)（簡稱「聯代科技」或「該公司」）欣然宣佈，其計劃參加一系列國際知名醫療展覽和醫學會議。這些即將啟幕的活動將為聯代科技提供一個展示其最新醫療設備和解決方案成果並深化其在全球醫療行業的交流和合作的寶貴機會。

在即將舉辦的全球最具影響力的醫療技術與設備貿易盛會——德國杜塞爾多夫MEDICA展上，聯代科技計劃展示其在醫療監測設備和智能診斷工具方面的最新創新成果。該公司的展位旨在突出其在整個醫療科技產品價值鏈中的開創性實踐。

除MEDICA展外，聯代科技還計劃參加美國的心臟病學會會議、睡眠會議和高血壓會議。這些會議匯聚了頂尖醫療專家和學者，為聯代科技提供了一個向行業展示其技術進步的平台，同時也為其提供了一個向全球同行學習和獲取洞察的絕佳機會。

計劃亮相這些活動凸顯了聯代科技對積極影響全球醫療衛生行業的持續承諾，展示了其通過技術創新改善人類健康的使命。

聯代科技還計劃與各種國際醫療衛生組織和研究機構探索潛在合作項目，特別是在遠程醫療和人工智能在醫療領域的應用方面。通過這些國際合作，該公司旨在加速其產品的全球推廣，最終造福全球患者。

關於深圳市聯代科技有限公司

聯代科技致力於通過創新的可穿戴醫療技術改善健康和福祉。依托前沿研究和戰略合作夥伴關係，聯代科技旨在為全球範圍內的疾病預防和健康管理提供有效解決方案。欲瞭解更多信息，請訪問該公司的網站：http://www.utimeworld.com/。

前瞻性陳述

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SOURCE UTime Limited