UTime Limited примет участие в международных медицинских ярмарках и конференциях

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 24 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- UTime Limited (NASDAQ: WTO) («UTime» или «Компания») с радостью объявляет о своих планах по участию в ряде международно признанных медицинских ярмарок и конференций. Предстоящие мероприятия предоставят UTime ценную возможность продемонстрировать свои последние достижения в области медицинских устройств и решений, а также укрепить связи и партнерские отношения с представителями мировой медицинской отрасли.

На предстоящей выставке медицинских технологий и устройств MEDICA в Дюссельдорфе, Германия, одной из самых влиятельных в мире медицинских выставок, UTime планирует продемонстрировать свои последние инновации в области медицинских устройствах мониторинга и «умных» диагностических инструментов. Выставочный стенд компании призван продемонстрировать ее новаторские практики по всей цепочке создания стоимости медицинской техники.

Помимо MEDICA, UTime планирует посетить конференции Cardiology Society Conference, Sleep Conference и Hypertension Conference в Соединенных Штатах. Эти конференции собирают ведущих медицинских экспертов и ученых, предлагая UTime не только платформу для презентации своих технологических достижений в отрасли, но и отличную возможность учиться и получать инсайты от глобальных коллег.

Запланированное участие в этих мероприятиях подчеркивает постоянное стремление компании UTime влиять на глобальный ландшафт медицины и здравоохранения и демонстрирует миссию Компании по укреплению здоровья человека с помощью технологических инноваций.

UTime также намерена изучить потенциальные совместные проекты с различными международными организациями здравоохранения и исследовательскими институтами, особенно в области телемедицины и применения искусственного интеллекта в здравоохранении. Благодаря этому международному сотрудничеству Компания стремится ускорить глобальное внедрение своих продуктов, что в конечном итоге принесет пользу пациентам во всем мире.

О компании UTime Limited

UTime стремится трансформировать отрасль здравоохранения и велнеса с помощью инновационных медицинских технологий для носимых устройств. Используя передовые исследования и стратегические партнерства, UTime стремится предоставлять эффективные решения для профилактики заболеваний и организации здравоохранения в глобальном масштабе. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Компании по адресу http://www.utimeworld.com/.

Прогнозные заявления

Заявления в настоящем пресс-релизе о будущих ожиданиях, планах и перспективах, а также любые другие заявления по вопросам, которые не являются историческими фактами, могут представлять собой «прогнозные заявления» в значении, данном в Разделе 21E Закона о фондовых биржах 1934 года с поправками и Закона США о реформе судопроизводства в отношении неэмисионных ценных бумаг 1995 года. Слова «предвидеть», «полагать», «продолжать», «могла бы», «оценивать», «ожидать», «намереваться», «может», «планировать», «потенциальный», «предсказывать», «предполагать», «должна», «нацеливать», «будет», «была бы» и подобные выражения предназначены для идентификации прогнозных заявлений, хотя не все прогнозные заявления содержат эти идентифицирующие слова. Фактические результаты могут существенно отличаться от указанных в таких прогнозных заявлениях в результате различных важных факторов, обсуждаемых в разделе «Факторы риска» годового отчета Компании по форме 20-F, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 30 июля 2024 года. Любые прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, относятся только к дате настоящего документа, и Компания, в частности, отказывается от каких-либо обязательств по обновлению любых прогнозных заявлений, будь то в результате новой информации, будущих событий или иного.

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Ики Тан (Eaky Tan)

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