UTime Limited participará en ferias y congresos médicos internacionales

SHENZHEN, China, 23 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- UTime Limited (NASDAQ: WTO) ("UTime" o la "compañía") se complace en anunciar sus planes de participar en una serie de ferias y conferencias médicas reconocidas internacionalmente. Estos próximos eventos brindarán a UTime una valiosa oportunidad de mostrar sus últimos logros en dispositivos y soluciones médicas y de mejorar su comunicación y sus asociaciones dentro de la industria médica mundial.

En la próxima MEDICA de Düsseldorf (Alemania), una de las ferias de tecnología y dispositivos médicos más influyentes del mundo, UTime tiene previsto exponer sus últimas innovaciones en dispositivos de monitorización médica y herramientas de diagnóstico inteligentes. El stand de la empresa pretende destacar sus prácticas pioneras en toda la cadena de valor de los productos de tecnología médica.

Además de MEDICA, UTime tiene previsto asistir a la Conferencia de la Sociedad de Cardiología, la Conferencia del Sueño y la Conferencia sobre Hipertensión en Estados Unidos. Estas conferencias reúnen a los principales expertos y estudiosos de la medicina y ofrecen a UTime no solo una plataforma para presentar sus avances tecnológicos al sector, sino también una excelente oportunidad para aprender y obtener información de sus homólogos de todo el mundo.

Estas participaciones previstas destacan el compromiso permanente de UTime de influir en el panorama médico y sanitario mundial y demuestran la misión de la empresa de mejorar la salud humana a través de la innovación tecnológica.

UTime también tiene la intención de explorar posibles proyectos de colaboración con diversas organizaciones sanitarias e institutos de investigación internacionales, especialmente en los ámbitos de la telemedicina y la aplicación de la inteligencia artificial a la atención sanitaria. A través de estas colaboraciones internacionales, la empresa pretende acelerar el despliegue mundial de sus productos y, en última instancia, beneficiar a pacientes de todo el mundo.

Acerca de UTime Limited

UTime se ha comprometido a transformar la salud y el bienestar a través de innovadoras tecnologías médicas vestibles. Aprovechando la investigación de vanguardia y las asociaciones estratégicas, UTime pretende ofrecer soluciones eficaces para la prevención de enfermedades y la gestión de la salud a escala mundial. Para más información, visite el sitio web de la empresa en http://www.utimeworld.com/.

