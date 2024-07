A Vantage aprimora as ofertas educacionais com o lançamento dos cursos da Vantage Academy

PORT VILA, Vanuatu, 4 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Aproveitando o impulso de seu lançamento bem-sucedido do "The Vantage Markets Podcast", a corretora líder multimercado, Vantage Markets, tem o prazer de apresentar seus mais recentes cursos educacionais, agora disponíveis na Vantage Academy.

Os cursos da Vantage Academy oferecem uma introdução completa a vários instrumentos financeiros, como ações, índices e forex. Com módulos envolventes e fáceis de entender, questionários interativos, infográficos e vídeos, os participantes podem se aprofundar no mundo do trading com confiança. Além disso, os traders podem aplicar seus conhecimentos recém-descobertos em um ambiente simulado, utilizando uma conta demo gratuita para reforçar seu aprendizado.

Esses cursos - que atualmente abrangem negociação de forex, ações e índices para iniciantes - marcam o início de uma expansão mais ampla do currículo planejada pela Vantage para abranger uma gama maior de tópicos e níveis de habilidade no futuro.

"Adquirir uma compreensão sólida dos mercados financeiros pode ser assustador, especialmente para os recém-chegados", explica Geraldine Goh, Diretora de Marketing da Vantage. "Os cursos da Vantage Academy são elaborados meticulosamente para oferecer orientação estruturada e conhecimento básico, assegurando uma experiência de aprendizado acessível a todos os participantes."

Esses cursos, juntamente com o extenso conjunto de recursos educacionais oferecidos pela Vantage Academy, incluindo artigos atualizados, novidades e análises de mercado, webinars, e-books, guias para iniciantes e podcasts, refletem o compromisso da Vantage em capacitar os traders em todas as etapas de sua jornada.

Para explorar os Cursos Educacionais Vantage e acessar esses recursos valiosos, visite Vantage Academy.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora multimercado que proporciona aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para a negociação de produtos de Contratos por Diferença (CFDs), incluindo Forex, Commodities, Índices, Ações, ETFs e Títulos de Dívida.

Com mais de 13 anos de experiência no mercado, a Vantage transcende o papel de corretora, disponibilizando um ecossistema de trading confiável, um premiado aplicativo para celulares e uma plataforma fácil de usar que capacita os clientes a aproveitar as oportunidades de trading. Baixe o aplicativo Vantage na App Store ou no Google Play.

