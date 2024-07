Vantage améliore son offre éducative avec le lancement des cours de Vantage Academy

PORT VILA, Vanuatu, 4 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Fort de l'élan donné par le succès du lancement de « The Vantage Markets Podcast », le courtier multi-actifs de premier plan, Vantage Markets, est ravi de présenter ses nouveaux cours éducatifs, désormais disponibles sur Vantage Academy.

Les cours de Vantage Academy offrent une introduction complète à divers instruments financiers, tels que les actions, les indices et le forex. À travers des modules engageants et faciles à comprendre, des quiz interactifs, des infographies et des vidéos, les participants peuvent plonger dans l'univers du trading en toute confiance. De plus, les traders peuvent appliquer leurs nouvelles connaissances dans un environnement simulé en utilisant un compte de démonstration gratuit pour renforcer leur apprentissage.

Ces cours — actuellement axés sur le trading Forex, les actions et les indices pour débutants — marquent le début d'une expansion plus large du programme éducatif prévue par Vantage pour inclure une gamme plus vaste de sujets et de niveaux de compétence à l'avenir.

« Acquérir une compréhension solide des marchés financiers peut être intimidant, surtout pour les nouveaux venus, » explique Geraldine Goh, Directrice marketing chez Vantage. « Nos cours de Vantage Academy sont méticuleusement conçus pour offrir une orientation structurée et des connaissances fondamentales, garantissant une expérience d'apprentissage accessible à tous les participants. »

Ces cours, ainsi que la gamme complète de ressources éducatives offertes par Vantage Academy, comprenant des articles intemporels, des mises à jour et analyses du marché, des webinaires, des e-books, des guides pour débutants et des podcasts, reflètent l'engagement de Vantage à autonomiser les traders à chaque étape de leur parcours.

Pour découvrir les cours éducatifs de Vantage et accéder à ces ressources inestimables, visitez Vantage Academy.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs offrant à ses clients un service agile et puissant pour le trading de produits de contrats sur différence (CFD), y compris le Forex, les matières premières, les indices, les actions, les ETF et les obligations.

Fort de plus de 13 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier en fournissant un écosystème de trading fiable, une application mobile primée et une plateforme de trading conviviale qui permet aux clients de saisir les opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou Google Play.

trade smarter (tradez plus intelligemment) @vantage

