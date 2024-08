A Vantage Copy Trading lança vários modos de cópia para maximizar as oportunidades

PORT VILA, Vanuatu, 26 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets ("Vantage"), uma corretora líder em multiativos, tem o prazer de comunicar o lançamento de vários modos de cópia no Vantage App, oferecendo aos traders mais flexibilidade para diversificar suas cópias de negociações e refinar suas estratégias de trading. Essa atualização importante reafirma a dedicação da Vantage em oferecer ferramentas inovadoras que capacitem os traders de qualquer nível de experiência.

Desenvolvido tanto para aqueles que estão fazendo a transição de empregos tradicionais das 9 às 17 horas quanto para os operadores experientes que buscam métodos de negociação mais dinâmicos, o recurso de copy trading da Vantage agora inclui dois outros modos para atender a vários apetites de risco.

Para os traders avessos ao risco que preferem uma abordagem mais controlada, o modo de Lotes Fixos permite que eles definam um volume específico para cada negociação copiada, visando maior consistência. Enquanto isso, o modo Múltiplo Fixo foi desenvolvido para aqueles que desejam ajustar dinamicamente suas estratégias com base nas condições do mercado, permitindo que multipliquem o tamanho da ordem original por um fator predefinido, oferecendo uma ferramenta para gerenciar a exposição ao risco de forma mais eficaz.

Esses novos modos de funcionamento representam um avanço significativo na oferta de uma gama diversificada de opções de negociação para os traders que enfrentam restrições de tempo e preferências de risco variadas.

Lian J, Diretor de Crescimento de Usuários do Vantage App, comentou: "Com mais maneiras de copiar as negociações, estamos ajudando nossos usuários a assumir o controle de seu futuro financeiro com portfólios altamente diversificados. Acreditamos que os modos de cópia são essenciais para esse futuro. Eles ajudam os traders a gerenciar seus riscos e a potencialmente maximizar seus ganhos."

Dando continuidade ao seu compromisso de aprimorar o Vantage App, a equipe também introduziu melhorias importantes na interface, filtros de pesquisa mais abrangentes para combinar os traders ideais e lançou uma nova série de guias em vídeo para orientar seus clientes.

"A capacitação dos traders por meio da educação é um princípio fundamental da Vantage. Reconhecendo a importância de uma experiência de Copy Trading fácil de usar, lançamos uma nova série de vídeos criados especificamente para ajudar os traders a usar nosso aplicativo e suas funcionalidades de copy trading."

Baixe o aplicativo Vantage hoje mesmo para explorar esses novos recursos e incrementar sua experiência de negociação.

