A Vantage Markets foi reconhecida pela colaboração com a Trend Micro na área de inteligência de ameaças em tempo real

O Prêmio Parceria de Inovação destaca a profunda colaboração, o compartilhamento de inteligência em tempo real e a implantação avançada de segurança em uma das principais plataformas de negociação financeira da Austrália

SÍDNEY, 22 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Trend Micro Incorporated ( TYO: 4704 ; TSE: 4704 ), líder global em cibersegurança, anunciou hoje que a Vantage Markets foi homenageada com seu Prêmio Parceria de Inovação, reconhecendo a abordagem pioneira da organização para fortalecer a resiliência cibernética e sua colaboração estratégica com a Trend Micro..

O grupo de empresas da Vantage Markets atua em mais de 30 escritórios globais, enquanto a Vantage Markets é reconhecida como uma das principais plataformas mundiais de negociação multiativos. Seu foco em confiabilidade, velocidade e experiência do usuário a tornou a plataforma de negociação número um na Austrália e número dois globalmente. Diante de um rápido crescimento e de um cenário global de ameaças cada vez mais complexo, a organização investiu pesado no estabelecimento de uma base integrada e orientada por inteligência em cibersegurança.

Desde 2021, a Vantage Markets e a Trend Micro construíram uma parceria estreita. Por meio dessa colaboração, a Vantage Markets escalou sua capacidade de segurança para uma função global, aproveitando inteligência de ameaças em tempo real e visibilidade unificada em ambientes críticos.

Eric Cheng, chefe de cibersegurança e segurança da informação da Vantage Markets: "A segurança sustenta todos os aspectos da experiência de negociação que oferecemos. Trabalhar com a Trend Micro nos permitiu amadurecer nossas operações de segurança muito mais rápido do que poderíamos fazer sozinhos. A capacidade de correlacionar nuvem, carga de trabalho e telemetria de identidade em um só lugar mudou fundamentalmente a forma como detectamos e respondemos a ameaças em toda a nossa presença global. Este reconhecimento reflete nosso compromisso de elevar continuamente o padrão de resiliência, não apenas para nossa própria organização, mas para o ecossistema mais amplo de serviços financeiros."

A Vantage Markets implantou um conjunto abrangente de soluções Trend Micro dentro da Plataforma de Cibersegurança Empresarial Impulsionada por IA Vision One, incluindo Trend Vision One™ Cyber Risk Exposure Management (CREM), Trend Vision One™ XDR para Endpoints, Trend Vision One™ Endpoint Security, Trend Vision One™ Cloud Security e Trend Service One™. Essa abordagem integrada proporcionou maior visibilidade em nuvem, usuários e aplicativos; detecção e resposta mais rápidas; e uma experiência consistente de segurança em toda sua presença global em rápida expansão.

Complementando essa base tecnológica, a equipe de segurança da Vantage possui certificações reconhecidas globalmente, incluindo CISSP, CCSP, CISM, CRISC, CRT, OSCP, CDPSE e CISA, e possui ampla experiência em arquitetura de segurança de nível bancário e operações globais de red team. Essa expertise garante que contas de usuários e ativos sejam protegidos por profissionais altamente qualificados com capacidades comprovadas.

Inovação impulsionada por insights e inteligência compartilhada

Um fator fundamental reconhecido pelo prêmio é a contribuição contínua da Vantage Markets para a comunidade de cibersegurança mais ampla. A organização compartilha regularmente informações sobre agentes emergentes de ameaças, participa de prévias privadas de produtos e fornece feedback que informa diretamente a evolução da plataforma da Trend Micro.

Esse modelo colaborativo fortaleceu as capacidades de ambas as organizações, permitindo que a Trend Micro aprimore as tecnologias de detecção e resposta a ameaças, ao mesmo tempo em que capacita a Vantage Markets com maior consciência situacional e contexto de ameaças em tempo real.

Fortalecendo a resiliência cibernética em serviços financeiros

Instituições financeiras ao redor do mundo continuam enfrentando ameaças cibernéticas cada vez mais sofisticadas e rápidas. Para a Vantage Markets, a capacidade de unificar a telemetria, automatizar a identificação de riscos e acelerar fluxos de trabalho de investigação tem sido fundamental para sua transformação de segurança.

A plataforma Trend Vision One™ desempenhou um papel fundamental na entrega desses resultados, permitindo uma proteção mais integrada entre infraestrutura de nuvem, cargas de trabalho, identidade e atividade dos usuários.

Srujan Talakokkula, diretor executivo da Trend Micro Commercial ANZ: "A Vantage Markets é um exemplo clássico do que é possível quando organizações tratam a cibersegurança como um facilitador estratégico. O ritmo de adoção deles, a disposição para colaborar e a contribuição para a inteligência contra ameaças influenciaram diretamente como evoluímos nossa plataforma. Com a consolidação da visibilidade e a automatização de fluxos de trabalho de segurança de alto valor, criou-se um modelo resiliente e escalável que estabelece um padrão para organizações de serviços financeiros em toda a região. Estamos orgulhosos de apoiar a jornada deles e entusiasmados com o que está por vir."

Perspectivas para o futuro

O reconhecimento é um marco importante na parceria contínua entre a Trend Micro e a Vantage Markets, reforçando o compromisso de ambas as empresas em melhorar a preparação para a segurança cibernética em todo o setor de serviços financeiros.

Ao mesmo tempo que a Vantage Markets continua a expandir a sua presença global, ela se empenha em reforçar a segurança das operações financeiras no longo prazo. Assim, aproveitará ainda mais a plataforma com tecnologia de IA da Trend Micro para promover sua estratégia de segurança, aprimorando a conformidade, fortalecendo a proteção na nuvem e garantindo experiências mais seguras para clientes em todo o mundo.

Sobre a Trend Micro

A Trend Micro, líder global de serviços financeiros em toda a região, ajuda a tornar o mundo seguro para a troca de informações digitais entre pessoas, governos e empresas. A Trend aproveita sua experiência em segurança e IA para proteger mais de 500.000 empresas e milhões de indivíduos em nuvens, redes, terminais e dispositivos ao redor do mundo. No centro está a Trend Vision One™, a única plataforma de cibersegurança corporativa baseada em IA que centraliza a gestão de exposição ao risco cibernético e as operações de segurança, oferecendo proteção em camadas em ambientes on-premises, híbridos e multinuvem. A inteligência contra ameaças inigualável fornecida pela Trend permite que as organizações se defendam proativamente contra centenas de milhões de ameaças todos os dias. A segurança proativa começa aqui. www.TrendMicro.com.au .

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é corretora de CFD multiativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para operar produtos de contratos por diferença (CFDs), incluindo forex, commodities, índices, ações, ETFs e títulos.

Com mais de 15 anos de experiência no mercado, a Vantage transcende o papel de corretora, oferecendo uma plataforma de trading confiável, um premiado aplicativo móvel e uma interface intuitiva que proporcionam aos clientes acesso a oportunidades de trading.

trade smarter @vantage

AVISO DE RISCO : CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. Certifique-se de ter entendido os riscos antes de realizar o trading.

Isenção de responsabilidade: Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento financeiro, oferta ou solicitação de quaisquer produtos ou serviços financeiros. O conteúdo não se destina a residentes de nenhuma jurisdição onde tal distribuição ou uso seja contrário às leis ou regulamentos locais. Recomendamos aos leitores que procurem aconselhamento profissional independente antes de tomar qualquer decisão financeira ou de investimento. Qualquer confiança depositada nas informações apresentadas será estritamente por sua conta e risco.

