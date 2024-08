O Copy Trading da Vantage apresenta vários modos de cópia para maximizar as oportunidades

PORT VILA, Vanuatu, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets ("Vantage"), uma corretora líder em multiativos, tem o prazer de apresentar vários modos de cópia na aplicação Vantage, oferecendo aos traders maior flexibilidade para diversificarem as suas transações de cópia e aperfeiçoarem as suas estratégias de negociação. Esta empolgante atualização reafirma a dedicação da Vantage para com a oferta de ferramentas inovadoras que capacitam os traders de todos os níveis de experiência.

Concebida para aqueles que estão a mudar das tradicionais funções das nove às cinco, e para os traders experientes que procuram métodos de negociação mais dinâmicos, a funcionalidade de "copy trading" (negociação espelhada) da Vantage agora inclui dois modos adicionais para ser adequado a diferentes perfis de risco.

Para os traders avessos ao risco, que preferem uma abordagem mais controlada, o modo Fixed Lots (Lotes fixos) permite a definição de um volume específico para cada transação copiada, com o objetivo de alcançar maior consistência. Por outro lado, o modo Fixed Multiple (Múltiplos fixos) foi concebido para quem pretende ajustar as suas estratégias de forma dinâmica, conforme as condições de mercado. Este modo permite multiplicar a dimensão da ordem original por um fator predefinido, o que oferece uma ferramenta para gerir a exposição ao risco de forma eficaz.

Estes novos modos representam um avanço significativo na oferta de um leque diversificado de opções de negociação para os traders que enfrentam restrições de tempo e preferências de risco variáveis.

Lian J, Diretor de Desenvolvimento de Utilizadores da aplicação Vantage, comentou: "Com mais formas para copiar as transações, permitimos que os nossos utilizadores assumam o controlo do seu futuro financeiro através de portfólios altamente diversificados. Acreditamos que os modos de cópia são a chave para esse futuro. Ajudam os traders na gestão dos seus riscos e, eventualmente, maximizam os seus ganhos."

Mantendo o seu compromisso de melhorar a aplicação Vantage, a equipa também implementou melhorias significativas na interface, expandiu os filtros de pesquisa para ajudar a encontrar traders ideais e lançou uma nova série de vídeos educativos para orientar os seus clientes.

"Capacitar os traders através da educação é um princípio fundamental na Vantage. Ao reconhecermos a importância de uma experiência de "Copy Trading" fácil de utilizar, lançámos uma série de novos vídeos concebidos especificamente para ajudar os traders a navegarem na nossa aplicação e pelas suas funcionalidades de "Copy Trading".

Descarregue já a aplicação Vantage para explorar estas novas funcionalidades e elevar a sua experiência de negociação.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de multiativos que oferece aos clientes o acesso a um serviço prático e capacitado para a negociação de produtos Contracts for Difference (CFD, contratos diferenciais), incluindo Forex, Mercadorias, Índices, ações, ETF e obrigações.

Com mais de 14 anos de experiência no mercado, a Vantage transcende a função de uma corretora e oferece um ecossistema de negociação fiável, uma aplicação para dispositivos móveis premiada e uma plataforma de negociação fácil de utilizar que permite os clientes agarrem oportunidades de negociação. Descarregue a aplicação Vantage na App Store ou no Google Play.

