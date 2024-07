A Vantage Markets dá início ao "Campeonato de Trading 2024" com um Grande Prêmio de US$ 100.000 para o Melhor Trader

PORT VILA, Vanuatu, 9º de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets, corretora líder multimercado, lançou sua nova e empolgante campanha, Campeonato de Trading 2024. Esta competição de trading está aberta a traders de países selecionados, oferecendo a eles a chance de mostrar suas habilidades e ganhar prêmios substanciais em dinheiro.

O Campeonato de Trading 2024 foi criado para promover uma atmosfera envolvente e competitiva para clientes novos e antigos da Vantage com residência registrada somente em países/regiões selecionados. Para participar, os clientes qualificados devem se registrar por meio do portal do cliente ou do aplicativo Vantage e depositar em suas contas um mínimo de US$ 500 em novos fundos. Seu desempenho será monitorado somente depois de se registrarem e depositarem US$ 500, garantindo um ambiente justo e competitivo para todos os traders.

O período de inscrição abriu mais cedo, a 17 de junho de 2024 e encerrará a 25 de agosto de 2024. A competição será realizada de hoje até 31 de agosto de 2024.

Os participantes são divididos em dois níveis de acordo com os valores líquidos de seus depósitos: o nível Silver para depósitos inferiores a US$ 5.000 e o nível Gold para depósitos de US$ 5.000 ou mais. Um total de 200 vencedores será selecionado - 100 vencedores de cada nível - com base no maior aumento percentual no patrimônio de suas contas no final do concurso.

O melhor desempenho na categoria Gold ganhará US$ 100.000, enquanto o melhor trader na categoria Silver ganhará US$ 50.000, com outros prêmios para os vice-campeões e para os melhores desempenhos em ambas as categorias.

"Estamos entusiasmados com o lançamento do Campeonato de Trading 2024, que combina o entusiasmo da competição com a proeza estratégica do trading. Este campeonato não se limita a destacar os talentos de nossos traders, mas também a incorporar o espírito esportivo e estratégico", disse Marc Despallieres, Diretor de Estratégia e Trading da Vantage.

"Embora estejamos ansiosos para ver as estratégias de nossos clientes em ação e recompensar seus sucessos, essa competição não tem a intenção de influenciar as preferências de risco de qualquer indivíduo ou incentivar negociações que sejam inconsistentes com suas próprias estratégias. Os clientes devem garantir que operem suas contas de trading de acordo com seu nível de conforto."

Os vencedores serão anunciados publicamente na página de promoção da Vantage no portal do cliente e no aplicativo Vantage. Os prêmios em dinheiro serão creditados nas contas vencedoras até 15 dias úteis do mês subsequente.

Para mais informações e se inscrever no Campeonato de Trading 2024, acesse https://www.vantagemarkets.com/en/promotions/trading-championship-2024/

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora multimercado que proporciona aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para a negociação de produtos de Contratos por Diferença (CFDs), incluindo Forex, Commodities, Índices, Ações, ETFs e Títulos.

Com mais de 13 anos de experiência de mercado, a Vantage transcende o papel de uma corretora, disponibilizando um ecossistema de trading confiável, um premiado aplicativo para celulares e uma plataforma fácil de usar, que capacita os clientes a aproveitar as oportunidades de trading. Baixe o aplicativo Vantage na App Store ou no Google Play.

