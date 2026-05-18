ZTE Pamer di GSMA M360 LATAM 2026, Pacu Penstrukturan Semula Model Perniagaan Masa Depan -- Integrasi Dua-Hala AI & Rangkaian

ZTE menyediakan analisis mendalam mengenai nilai industri integrasi dua hala antara AI dan rangkaian

ZTE terus mengukuhkan kehadirannya di Amerika Latin serta melaksanakan penyelesaian ICT tindanan penuh yang hijau, cekap dan pintar bagi menyokong pengendali tempatan dalam transformasi strategik

BANDAR RAYA MEXICO, 19 Mei 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), penyedia global terkemuka bagi penyelesaian teknologi maklumat dan komunikasi bersepadu, mengambil bahagian dalam GSMA M360 LATAM 2026. Cik Chen Zhiping, Ketua Wakil Ekosistem Antarabangsa ZTE, menyampaikan ucaptama bertajuk "Memacu Penstrukturan Semula Model Perniagaan Masa Depan — Integrasi Dua-Hala AI & Rangkaian" pada persidangan tersebut.

Cik Chen menyediakan analisis mendalam mengenai nilai industri hasil integrasi dua hala antara AI dan rangkaian, sambil berkongsi pencapaian ZTE di pasaran Amerika Latin sepanjang dua dekad lalu, amalan inovasi rangkaian AI-Native serta penyelesaian pintar merentas semua senario, sekali gus membantu pengendali Amerika Latin melengkapkan peningkatan strategik daripada "penyedia sambungan" kepada "pendaya ekonomi digital."

Dalam menghadapi gelombang industri AI, ZTE melancarkan visi strategik globalnya pada tahun 2025: "All in AI, AI for All, Becoming a Leader in Connectivity and Intelligent Computing" ("Semua dalam AI, AI untuk Semua, Menjadi Peneraju dalam Ketersambungan dan Pengkomputeran Pintar"). Cik Chen menyatakan bahawa strategi ini sangat sejajar dengan konsep teras Sidang Kemuncak GSMA ini. Pada masa depan, ZTE akan maju melangkaui perkhidmatan ketersambungan rangkaian tradisional dengan terus meningkatkan keupayaan rangkaian asasnya dan memperluaskan susun atur perniagaan AI serta pengkomputeran pintar secara menyeluruh. Melalui model integrasi dua hala antara AI yang memperkasakan rangkaian dan rangkaian yang menyokong AI, ZTE akan membina semula model perniagaan baharu yang disesuaikan dengan era AI serta mengaktifkan momentum pertumbuhan baharu untuk ekonomi digital Amerika Latin.

Dari segi peningkatan rangkaian berdaya AI, ZTE mempelopori konsep rangkaian AI-Native dengan menerapkan keupayaan AI secara mendalam ke dalam semua lapisan dan proses rangkaian bagi memaksimumkan kecekapan rangkaian dan mengoptimumkan kos. Dalam bidang rangkaian tanpa wayar, BBU 5G baharu ZTE mengintegrasikan keupayaan pengkomputeran pintar natif, sekali gus meningkatkan kecekapan keseluruhan sumber perkakasan dan perisian dengan berkesan serta meningkatkan daya pemprosesan sel sebanyak 20%. Pada masa sama, dengan menggabungkan penguat kuasa berprestasi tinggi Super-N dan teknologi pengoptimuman pintar AI, penggunaan tenaga peralatan dapat dikurangkan sebanyak 38%. Ketika ini, produk AAU dan RRU yang dilengkapi teknologi ini digunakan secara besar-besaran di beberapa negara Amerika Latin termasuk Chile, Ecuador, Bolivia, Brazil dan Peru, dengan lebih 37,000 unit telah digunakan setakat ini, sekali gus menjimatkan berjuta-juta dolar kos elektrik tahunan kepada pengendali tempatan, selain mencapai peningkatan rangkaian yang cekap, hijau dan pintar.

Dibina berasaskan teknologi AI-Native, penyelesaian rangkaian pintar termaju AIR Net mengupayakan pelaksanaan komersial "pemanduan autonomi" untuk rangkaian, merevolusikan model operasi dan penyelenggaraan pengendali secara menyeluruh serta mengurangkan jumlah kos pemilikan (TCO) keseluruhan. Penyelesaian ini sudahpun dilaksanakan secara komersial di pelbagai lokasi di peringkat global. Ketika ini, keupayaan rangkaian pintar ZTE telah memperoleh pensijilan tahap L4 yang berautoriti daripada TM Forum, manakala ejen pintar peringkat perusahaan Co-Claw yang dibangunkan sendiri telah dilaksanakan sepenuhnya di peringkat dalaman untuk terus meningkatkan tahap automasi dan kecerdasan rangkaian serta membantu pengendali melangkah ke arah rangkaian pintar termaju.

Sebagai respons kepada persekitaran rangkaian yang kompleks dan pelbagai di Amerika Latin, ZTE terus melaksanakan penyelesaian liputan berasaskan senario bagi merapatkan jurang digital serantau. Dalam senario dalaman, ZTE bekerjasama dengan syarikat Chile, Millicom untuk melaksanakan penyelesaian Qcell demi mencapai liputan gigabit yang stabil di seluruh bangunan. Dalam senario luar bandar terpencil pula, ZTE bekerjasama dengan syarikat Brazil, Claro, untuk melaksanakan penyelesaian rangkaian luar bandar dipermudah RuralPilot yang dapat menangani cabaran liputan rangkaian di wilayah Amazon yang luas menerusi kos rendah dan penyelenggaraan mudah. ZTE turut menawarkan beraneka jenis penyelesaian liputan rumah yang memenuhi dengan tepat keperluan rangkaian wilayah dan senario berbeza di Amerika Latin.

Cik Chen Zhiping menyatakan bahawa ZTE akan terus bertapak kukuh di pasaran Amerika Latin, memperdalam integrasi dua hala dan inovasi AI dan rangkaian, serta terus melaksanakan penyelesaian ICT tindanan penuh yang hijau, cekap dan pintar untuk membantu pengendali tempatan menyempurnakan transformasi strategik mereka, menaik taraf daripada penyedia perkhidmatan sambungan tradisional kepada pendaya ekonomi digital, memenuhi secara menyeluruh keperluan pintar industri dan keluarga dalam semua senario, serta saling bekerjasama membina ekosistem digital baharu yang pintar, inklusif dan mampan di Amerika Latin.

