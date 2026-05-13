SÃO PAULO, 13 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), líder global no fornecimento de soluções integradas de tecnologia da informação e comunicação, realizou com sucesso seu Congresso de Usuários de Banda Larga, com o tema "Monetize sua Banda Larga Inteligente". O evento reuniu mais de 300 executivos de provedores de internet, operadoras, representantes do governo, associações do setor e parceiros do ecossistema de toda a América Latina. Impulsionado pela redução dos custos de rede, pelo aumento da eficiência e pela inovação nos serviços residenciais, o congresso apresentou soluções inteligentes e abrangentes de monetização de banda larga para a América Latina. Essas medidas ajudam operadoras e provedores de internet a irem além dos modelos básicos de infraestrutura, impulsionando a receita média por usuário (ARPU) da rede, diversificando as fontes de renda e remodelando a competitividade.

A ZTE realiza o Congresso de Usuários de Banda Larga de 2026 em São Paulo, com o tema "Monetize sua Banda Larga Inteligente" (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Fang Hui, vice-presidente sênior da ZTE, afirmou: "Com mais de 20 anos de atuação na América Latina, a ZTE entregou centenas de projetos de destaque e atendeu mais de 100 milhões de usuários no Brasil." "Vamos impulsionar experiências premium por meio da inovação tecnológica, desbloquear o potencial de crescimento com parcerias mutuamente benéficas e acelerar a transformação industrial com IA." "Aproveitando nossas capacidades completas de 'Conectividade + Computação', estamos comprometidos em construir um ecossistema digital aberto e inteligente e em cocriar novo valor com parceiros latino-americanos."

A ZTE apresentou conceitos inovadores de operação de rede e portfólios atualizados, transformando o conceito "Monetize sua Banda Larga Inteligente" em práticas viáveis e rentáveis.

Para a construção de redes de banda larga de operadoras, a ZTE está comprometida em construir a melhor rede de banda larga da categoria para cada cliente.

Em termos de acesso, as soluções de monetização FTTx da ZTE reduzem as barreiras de implantação de rede por meio de OLTs leves, adotam CEM+IA para permitir análises de qualidade precisas e marketing direcionado e se expandem para o mercado B2B inexplorado, oferecendo campus totalmente ópticos com IA e painéis planos interativos com IA, equilibrando redução de custos, melhoria da eficiência e crescimento do ARPU. A segurança da rede é garantida por todo o ciclo de vida graças ao sistema ODN inteligente de ponta a ponta.

Na área de transportes, a ZTE lançou uma solução OTN C+L de banda completa de 1,6 T aprimorada com IA. Ela proporciona avanços significativos em taxas de comprimento de onda único, eficiência espectral e operação e manutenção inteligentes, abordando questões de escalabilidade, redução de custos e entrega ágil de serviços. A empresa também lançou um roteador central de slot único de 28,8 Tbps e roteadores de agregação de alto desempenho de 100GE/400GE, permitindo que as operadoras construam redes IP de última geração ultrabanda larga, sustentáveis, seguras e inteligentes, estabelecendo as bases para a evolução do valor da banda larga.

Em operações e manutenção inteligentes, a plataforma AIOps aumenta significativamente a eficiência no diagnóstico de falhas. Isso reduz as despesas operacionais (OPEX) e acelera a evolução para redes autônomas de nível 4 (L4).

Para banda larga residencial, a ZTE aproveita tecnologia forte e inovação contínua em IA para garantir o TCO ideal.

No que se refere à conectividade inteligente, o Wi-Fi 7 com IA funciona como um núcleo, tirando proveito de vantagens em especificações, cobertura, controle, hardware, software e cadeia de suprimentos, de modo a auxiliar as operadoras a otimizar o custo total de propriedade (TCO) e obter uma seleção precisa.

Em serviços de valor agregado para casas inteligentes, os recursos de modelos de grande porte potencializam a operação e a manutenção com IA, por meio de câmeras com IA e do Smart View com IA, criando novas experiências residenciais que integram controle inteligente, atividades físicas, entretenimento e segurança. Dessa forma, é possível passar da conectividade básica para serviços de alto valor.

Em operações inteligentes, a plataforma SCP permite o gerenciamento unificado de dispositivos domésticos com diagnóstico remoto, otimização com um clique, bloqueio de dispositivos roubados e marketing direcionado de serviços de valor agregado (VAS), reduzindo os custos de operação e manutenção, estabilizando a receita e criando sistemas eficientes para uma monetização sustentável.

A ZTE capacita os ISPs a aumentar a receita por meio de implantação leve e eficiência convergente.

A tecnologia Light PON permite uma implantação de rede rápida e econômica, reduzindo o tempo de lançamento no mercado.

Com design de alta densidade de 12,8 T em 2U, a Light OTN possui gerenciamento minimalista via WebGUI, suporta comprimento de onda único de 1,6 T, permite implantação sem intervenção e é plug-and-play, reduzindo custos e a complexidade de operação e manutenção, ao mesmo tempo em que garante um custo total de propriedade (TCO) otimizado.

A Light IP Network oferece uma convergência IP leve de ponta a ponta, desde o CPE até a infraestrutura principal. Ela é construída sobre uma arquitetura aberta e unificada, com evolução suave do produto, operação e manutenção minimalistas baseadas em IA. Isso permite a integração de redes heterogêneas e protege as operações do provedor de serviços de internet (ISP).

No evento, a ZTE lançou o decodificador TV 3.0 de nova geração, marcando uma nova etapa na modernização da TV digital no Brasil. A ZTE e a MediaTek apresentaram conjuntamente soluções Wi-Fi 7 e 10G PON para cenários residenciais premium e pequenas e médias empresas (PMEs), ajudando as operadoras a conquistar usuários de alto valor. A Qualcomm e a ZTE estão colaborando no desenvolvimento de infraestrutura de rede de última geração para a era da IA, combinando as plataformas Wi-Fi e FWA nativas de IA da Qualcomm com a liderança da ZTE em acesso e redes.

Lu Maoliang, presidente da ZTE Brasil, comentou: "O Brasil é um mercado estratégico fundamental para a ZTE. Com 25 anos de atuação local na América Latina, atendemos mais de 100 operadoras e provedores de internet, implantamos mais de 60.000 km de fibra óptica e alcançamos mais de 30 milhões de residências. Este congresso atende precisamente às necessidades locais, oferecendo tecnologias e produtos de ponta, ao mesmo tempo que se concentra em impulsionar o sucesso comercial sustentável dos clientes."

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FONTE ZTE Corporation