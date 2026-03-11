ISTAMBUL, 11 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Turkcell e a ZTE/Netaş assinaram um novo acordo de colaboração na área de acesso sem fio fixo (FWA). No âmbito desta colaboração, a solução FWA de próxima geração da ZTE/Netaş, que combina as tecnologias 5G e Wi-Fi 7, será posicionada no ecossistema 5G Superbox da Turkcell para dar suporte à estratégia de banda larga da Turkcell.

A Turkcell e a ZTE/Netaş firmaram uma parceria estratégica para o desenvolvimento do Superbox de última geração, com suporte 5G e Wi-Fi 7. (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

O Turkcell 5G Superbox oferece internet com velocidade de fibra óptica por meio da rede 5G, sem a necessidade de infraestrutura fixa de internet. Com instalação rápida em residências e escritórios, esta solução oferece conectividade de alta velocidade e baixa latência onde quer que os utilizadores precisem.

A solução Superbox 5G + Wi-Fi 7 de nova geração oferecida pela ZTE/Netaş proporciona velocidades de dados em nível de gigabit na infraestrutura 5G, com o objetivo de oferecer maior capacidade, cobertura mais ampla e desempenho de conectividade otimizado em cenários com múltiplos dispositivos em residências e escritórios, com suporte a Wi-Fi 7. A solução oferece uma alternativa poderosa para aplicações que exigem grande volume de dados, serviços em nuvem e experiências com conteúdo de alta resolução.

O Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, vice-gerente-geral de Tecnologias de Rede da Turkcell, disse: "Na Turkcell, com a chegada do 5G, estamos acelerando nossos esforços para oferecer aos nossos clientes uma experiência de banda larga de alta qualidade e alta velocidade em todos os ambientes. O novo 5G Superbox, que desenvolvemos em parceria com a ZTE/Netaş, fornecerá serviço de internet com velocidade de fibra óptica onde quer que o 5G esteja disponível, contribuindo significativamente para a jornada de digitalização da Turquia."

Com esta colaboração, a Turkcell pretende levar acesso à internet de alta velocidade a mais usuários em qualquer local onde o 5G estiver disponível. A ZTE/Netaş, por outro lado, continua a contribuir para a jornada de transformação digital das operadoras com suas soluções avançadas de FWA (acesso fixo sem fio).

Lin Zhi, vice-presidente da ZTE, disse: "Esta colaboração com a Turkcell é um passo importante para levar nossas soluções avançadas de FWA aos usuários na Turquia. Essa solução de próxima geração, que combina 5G e Wi-Fi 7, permitirá um desempenho de conectividade superior em residências e escritórios, além de auxiliar as operadoras na construção de infraestrutura preparada para o futuro."

Os modems Superbox 5G com Wi-Fi 7 atualmente disponíveis serão atualizados para modelos compatíveis com 5G assim que a tecnologia 5G estiver disponível, em 1º de abril de 2026.

