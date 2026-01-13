A ZTE foi novamente reconhecida na Lista A do CDP sobre Clima pelo terceiro ano consecutivo, posicionando-se entre as 4% melhores empresas do mundo.

Notícias fornecidas por

ZTE Corporation

13 jan, 2026, 12:41 GMT

SHENZHEN, China, 13 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), líder global no fornecimento de soluções integradas de tecnologia da informação e comunicação (TIC), obteve mais uma vez a classificação "A" do CDP em mudanças climáticas, posicionando-se entre as 4% melhores empresas do mundo.

A ZTE foi novamente reconhecida na Lista A do CDP sobre Clima pelo terceiro ano consecutivo, posicionando-se entre as 4% melhores empresas do mundo. (PRNewsfoto/ZTE Corporation)
Este é o terceiro ano consecutivo em que a ZTE recebe a classificação máxima do CDP, tornando-se a única empresa na China continental a alcançar essa distinção por três anos consecutivos nos últimos anos. O reconhecimento não apenas reforça o sólido reconhecimento internacional da governança ambiental e da atuação climática da ZTE, como também evidencia a liderança da empresa como referência pioneira no setor, impulsionando a transição global para uma economia de baixo carbono.

O CDP, plataforma internacional de referência na divulgação de informações ambientais, desenvolveu um sistema de avaliação reconhecido globalmente para mensurar o progresso corporativo em ações climáticas, níveis de transparência e desempenho ambiental abrangente. Suas pontuações são amplamente utilizadas para orientar decisões de investimento e aquisição. Em 2025, mais de 22.100 empresas de todas as partes do mundo — representando mais da metade da capitalização de mercado global — divulgaram dados sobre mudanças climáticas, florestas e segurança hídrica por meio do CDP. Receber a classificação máxima "A" indica que uma empresa está entre as 4% melhores do mundo em governança climática, definição de metas, eficácia das ações e capacidade de gestão de riscos.

A ZTE integrou de forma profunda os princípios verdes e de baixo carbono à sua estratégia de desenvolvimento, construindo um "caminho digital verde" por meio de quatro dimensões estratégicas — Operações Verdes, Cadeia de Suprimentos Verde, Infraestrutura Digital Verde e Empoderamento Verde — contribuindo para que diversos setores acelerem sua transformação verde.

Para a Operação Verde, a ZTE implementou diversas iniciativas de economia de energia e redução de emissões, resultando em uma economia absoluta de eletricidade de 45 milhões de kWh. A empresa registrou uma redução de 13,4% nas emissões de Escopo 1 e 2 em comparação com o ano anterior. Seus produtos de telecomunicações tiveram uma redução de 8,39% na intensidade de emissões físicas durante a fase de uso e manutenção, enquanto seus produtos terminais alcançaram uma redução anual de 5,02% nas emissões absolutas ao longo de todo o ciclo de vida do produto. A ZTE reduziu suas emissões de carbono de Escopo 1, 2 e 3 em 14,317 milhões de toneladas em 2024, em comparação aos níveis de 2023.

Para a Cadeia de Suprimentos Verde, a ZTE incorporou os requisitos da estratégia de inovação verde aos sistemas de TI de gestão de fornecedores, abrangendo a assinatura de acordos, auditorias presenciais e avaliações de desempenho. Até o momento, a empresa realizou auditorias in loco de Responsabilidade Social Corporativa em mais de 450 fornecedores de produção, orientou 152 fornecedores na elaboração de inventários de carbono em nível organizacional e apoiou 51 fornecedores no estabelecimento de metas e na implementação de medidas de redução de carbono.

Para Infraestrutura Digital Verde, a ZTE detém atualmente mais de 800 patentes verdes. Até o momento, a empresa realizou avaliações da pegada de carbono de 240 produtos, abrangendo a totalidade de suas categorias de produtos. Por meio de suas soluções verdes completas, a ZTE continua ajudando operadoras globais a economizar mais de 10 bilhões de kWh de eletricidade anualmente.

Para o Empoderamento Verde, a ZTE integrou infraestrutura de nuvem e de redes, IoT, big data, IA e outras tecnologias de ponta às indústrias tradicionais, promovendo um cenário de ganhos mútuos em desenvolvimento e redução de emissões. A empresa estabeleceu parcerias com mais de 2.000 empresas líderes do setor para implementar práticas ecológicas inovadoras baseadas na tecnologia 5G em 18 setores — incluindo siderurgia, metalurgia, fabricação de eletrônicos, portos, transporte ferroviário, mineração e energia — sendo pioneira em mais de 100 cenários de aplicação inovadores.

O compromisso de longo prazo da ZTE com o desenvolvimento sustentável tem sido reconhecido de forma consistente. A empresa obteve a aprovação oficial da iniciativa Science-Based Targets (SBTi) para sua meta de curto prazo alinhada ao limite de 1,5 °C e para suas metas de longo prazo de emissões líquidas zero, além de ter sido premiada com a Medalha de Ouro da EcoVadis, posicionando-se entre as 4% melhores empresas avaliadas no mundo inteiro. 

Como membro do Pacto Global da ONU, da Iniciativa Global de Sustentabilidade Digital e da Iniciativa Digital Verde da COP29, a ZTE continuará a aprofundar seu papel como "Impulsionadora da Economia Digital", colaborando com parceiros e clientes globais para avançar rumo a um futuro verde e inteligente, contribuindo com esforços consistentes para enfrentar as mudanças climáticas globais e construir um mundo melhor e mais sustentável.

