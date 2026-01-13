中興通訊成為中國內地近年來唯一連續三年獲CDP氣候變化A評分企業

中興通訊將綠色低碳深度融入發展戰略，通過綠色企業運營、綠色供應鏈、綠色數字基座、綠色行業賦能四大維度鋪設「數字林蔭路」，助力各行各業快速步入綠色發展通道。

在綠色企業運營方面，2024年中興通訊實現絕對節電4500萬度，同比範圍1&2降碳13.4%，系統產品使用維護物理強度減排8.39%；終端產品全生命週期絕對排放同比減少5.02%。對比2023年，中興通訊範圍1&2&3碳排放降低1431.7萬噸。

在綠色供應鏈方面，中興通訊將雙碳要求嵌入供應商協議簽署、現場審核、績效考核等供應商管理IT系統，目前已對450多家生產類供應商實施了CSR現場審核，指導了152家供應商完成組織層面碳盤查，51家供應商制定碳減排目標和碳減排措施。

在綠色數字基座方面，中興通訊綠色創新專利現已達800多項。目前，中興通訊開展過碳足跡評估的產品數量達到240款，覆蓋公司所有產品類別，公司的端到端綠色解決方案持續幫助全球運營商每年節電100億多度。

在綠色行業賦能方面，中興通訊通過雲網設施、物聯網、大數據、人工智能等一系列先進技術與傳統產業結合，實現發展與減排的雙贏，已攜手2000+個行業頭部合作夥伴在鋼鐵、冶金、電子製造、港口、軌交、礦山、電力等18個行業廣泛開展5G+創新綠色實踐，打造了100多個創新應用場景。

中興通訊在可持續發展的長期踐行已在國內外屢獲認可。國內方面，公司先後入選央視總台「中國ESG上市公司先鋒100榜單」和「中國ESG卓越實踐30強」，並獲「世界互聯網大會傑出貢獻獎」。國際方面，公司通過了SBTi的1.5℃目標、長期淨零目標兩項認證，還榮獲了EcoVadis「金牌」評級，位列全球參評企業前4%。

作為聯合國全球契約組織、全球電子可持續發展倡議組織、COP29綠色數字行動等國內外組織成員，中興通訊將繼續深化「數字經濟築路者」定位，攜手全球合作夥伴與客戶共同邁向綠色智能未來，為應對全球氣候變化、建設可持續的美好世界貢獻堅實力量。

