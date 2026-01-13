中興通訊成為中國內地近年來唯一連續三年獲CDP氣候變化A評分企業
深圳2026年1月13日 /美通社/ -- 近日，中興通訊憑借在氣候變化管理、環境信息披露及低碳戰略實施等方面的卓越表現，再次榮登全球知名環境披露平台CDP（全球環境信息研究中心）氣候變化最高級別「A評分榜單」，穩居全球前4%。這是公司第三年獲此殊榮，也是中國內地近年來唯一一家連續三年榮膺該評級的企業。這份榮譽不僅體現了國際權威機構對中興通訊環境治理與應對氣候變化行動的高度認可，更彰顯了公司作為行業先鋒，在推動全球低碳經濟轉型中的領導力。
CDP作為國際權威環境信息披露平台，創立了一套全球領先的環境信息指標系統，旨在評估企業在氣候行動、透明度和綜合表現等方面的進展，評分結果被廣泛用於投資和採購決策。2025年，全球超22100家企業（超全球市值一半）通過CDP披露氣候變化、森林和水資源安全環境信息。獲得A評分意味著企業在氣候治理、目標設定、行動成效和風險管理能力方面均處於全球前4%的領先水平。
中興通訊將綠色低碳深度融入發展戰略，通過綠色企業運營、綠色供應鏈、綠色數字基座、綠色行業賦能四大維度鋪設「數字林蔭路」，助力各行各業快速步入綠色發展通道。
在綠色企業運營方面，2024年中興通訊實現絕對節電4500萬度，同比範圍1&2降碳13.4%，系統產品使用維護物理強度減排8.39%；終端產品全生命週期絕對排放同比減少5.02%。對比2023年，中興通訊範圍1&2&3碳排放降低1431.7萬噸。
在綠色供應鏈方面，中興通訊將雙碳要求嵌入供應商協議簽署、現場審核、績效考核等供應商管理IT系統，目前已對450多家生產類供應商實施了CSR現場審核，指導了152家供應商完成組織層面碳盤查，51家供應商制定碳減排目標和碳減排措施。
在綠色數字基座方面，中興通訊綠色創新專利現已達800多項。目前，中興通訊開展過碳足跡評估的產品數量達到240款，覆蓋公司所有產品類別，公司的端到端綠色解決方案持續幫助全球運營商每年節電100億多度。
在綠色行業賦能方面，中興通訊通過雲網設施、物聯網、大數據、人工智能等一系列先進技術與傳統產業結合，實現發展與減排的雙贏，已攜手2000+個行業頭部合作夥伴在鋼鐵、冶金、電子製造、港口、軌交、礦山、電力等18個行業廣泛開展5G+創新綠色實踐，打造了100多個創新應用場景。
中興通訊在可持續發展的長期踐行已在國內外屢獲認可。國內方面，公司先後入選央視總台「中國ESG上市公司先鋒100榜單」和「中國ESG卓越實踐30強」，並獲「世界互聯網大會傑出貢獻獎」。國際方面，公司通過了SBTi的1.5℃目標、長期淨零目標兩項認證，還榮獲了EcoVadis「金牌」評級，位列全球參評企業前4%。
作為聯合國全球契約組織、全球電子可持續發展倡議組織、COP29綠色數字行動等國內外組織成員，中興通訊將繼續深化「數字經濟築路者」定位，攜手全球合作夥伴與客戶共同邁向綠色智能未來，為應對全球氣候變化、建設可持續的美好世界貢獻堅實力量。
