ZTE figure pour la troisième année consécutive sur la liste Climate A du CDP, se classant parmi les 4 % des meilleures entreprises à l'échelle mondiale

SHENZHEN, Chine, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a une fois de plus obtenu un score « A » pour le changement climatique de la part du CDP, se classant ainsi parmi les 4 % des entreprises les plus performantes au monde.

ZTE Recognized on CDP Climate A List for Third Consecutive Year, Ranking Among the Global Top 4%

C'est la troisième année consécutive que ZTE reçoit le meilleur classement du CDP, ce qui fait d'elle la seule entreprise de Chine continentale à avoir obtenu cette distinction pendant trois années consécutives au cours des dernières années. Cette reconnaissance ne met pas seulement en évidence la reconnaissance internationale de la gouvernance environnementale et de l'action climatique de ZTE, mais souligne également le leadership de l'entreprise en tant que pionnière de l'industrie pour faire avancer la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone.

Le CDP, plateforme internationale faisant autorité en matière de divulgation d'informations sur l'environnement, a mis au point un système de mesure mondialement reconnu pour évaluer les progrès des entreprises en matière d'action climatique, de transparence et de performance globale. Ses résultats sont largement utilisés pour éclairer les décisions d'investissement et de passation de marchés. En 2025, plus de 22 100 entreprises dans le monde – représentant plus de la moitié de la capitalisation boursière mondiale – ont divulgué des données sur le changement climatique, les forêts et la sécurité de l'eau par l'intermédiaire du CDP. L'obtention de la note maximale « A » indique qu'une entreprise se classe parmi les 4 % des sociétés les plus performantes au niveau international en matière de gouvernance climatique, de définition d'objectifs, d'efficacité des actions et de capacités de gestion des risques.

ZTE a profondément intégré les principes écologiques et de faible émission de carbone dans sa stratégie de développement, en traçant une « voie numérique verte » à travers quatre dimensions clés – opérations vertes, chaîne d'approvisionnement verte, infrastructures numériques vertes et autonomisation verte – afin d'aider diverses industries à accélérer leur transformation écologique.

Pour Green Operation, ZTE a mis en œuvre plusieurs initiatives d'économie d'énergie et de réduction des émissions, ce qui a permis d'économiser 45 millions de kWh d'électricité en valeur absolue. L'entreprise a enregistré une réduction de 13,4 % des émissions des champs d'application 1 et 2 par rapport à l'année précédente. Ses produits de télécommunications ont enregistré une réduction de 8,39 % de l'intensité des émissions physiques pendant la phase d'utilisation et d'entretien, tandis que ses produits pour terminaux ont enregistré une réduction de 5,02 % des émissions absolues sur l'ensemble du cycle de vie du produit, en glissement annuel. ZTE a réduit ses émissions de carbone des champs d'application 1, 2 et 3 de 14,317 millions de tonnes en 2024 par rapport aux niveaux de 2023.

Pour la chaîne d'approvisionnement verte, ZTE a intégré les exigences de la stratégie d'innovation verte dans les systèmes informatiques de gestion des fournisseurs, y compris la signature d'accords, les audits sur site et les évaluations de performance. À ce jour, l'entreprise a réalisé des audits de responsabilité sociale des entreprises sur site pour plus de 450 fournisseurs de production, a aidé 152 fournisseurs à réaliser des inventaires de carbone au niveau de l'organisation et a aidé 51 fournisseurs à établir des objectifs et des mesures de réduction des émissions de carbone.

Pour les infrastructures numériques vertes, ZTE détient actuellement plus de 800 brevets verts. Jusqu'à présent, l'entreprise a réalisé des évaluations de l'empreinte carbone pour 240 produits, couvrant toutes ses catégories de produits. Grâce à ses solutions écologiques de bout en bout, ZTE continue d'aider les opérateurs mondiaux à économiser plus de 10 milliards de kWh d'électricité par an.

Pour Green Empowerment, ZTE a intégré l'infrastructure cloud et réseau, l'IoT, le big data, l'IA et d'autres technologies de pointe aux industries traditionnelles pour obtenir un résultat gagnant-gagnant en matière de développement et de réduction des émissions. L'entreprise s'est associée à plus de 2 000 acteurs industriels de premier plan pour mettre en œuvre des pratiques écologiques innovantes alimentées par la 5G dans 18 secteurs, dont l'acier, la métallurgie, la fabrication électronique, les ports, le transport ferroviaire, l'exploitation minière et l'énergie, et a lancé plus de 100 scénarios d'application novateurs.

L'engagement à long terme de ZTE en faveur du développement durable a été régulièrement reconnu. L'entreprise a reçu l'approbation officielle de l'initiative Science-Based Targets (SBTi) pour son objectif à court terme de 1,5 °C et ses objectifs à long terme de consommation nette zéro. Elle a également reçu la médaille d'or d'EcoVadis, ce qui la place parmi les 4 % d'entreprises les plus performantes évaluées dans le monde.

En tant que membre du Pacte mondial des Nations unies, de la Global eSustainability Initiative et de la Green Digital Initiative de la COP29, ZTE continuera à renforcer son rôle de « moteur de l'économie numérique », en collaborant avec des partenaires et des clients du monde entier pour progresser vers un avenir vert et intelligent, en contribuant aux efforts considérables déployés pour lutter contre le changement climatique mondial et pour construire un monde durable et meilleur.

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS :

ZTE Corporation

Communications

Adresse électronique : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2860318/ZTE_Recognized_on_CDP_Climate_Change_A_Rating_for_Third_Consecutive_Year__Ranked_in_the_Global_Top_4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg