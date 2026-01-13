SHENZHEN, China, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un proveedor líder mundial de soluciones integradas de tecnología de la información y la comunicación, ha obtenido una vez más una puntuación "A" en cambio climático de CDP, ubicándose entre el 4% de las mejores empresas a nivel mundial.

ZTE reconocida en la lista A de CDP Climate por tercer año consecutivo, ubicándose entre el 4% superior mundial (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Este es el tercer año consecutivo que ZTE recibe la máxima calificación de CDP, convirtiéndose en la única empresa de China continental en lograr esta distinción durante tres años consecutivos en los últimos años. Este reconocimiento no solo subraya el sólido reconocimiento internacional de la gobernanza ambiental y la acción climática de ZTE, sino que también destaca el liderazgo de la compañía como pionera del sector en impulsar la transición global hacia una economía baja en carbono.

CDP, una plataforma internacional de referencia para la divulgación de información ambiental, ha desarrollado un sistema de medición reconocido mundialmente para evaluar el progreso corporativo en la acción climática, la transparencia y el desempeño integral. Sus puntuaciones se utilizan ampliamente para fundamentar decisiones de inversión y adquisiciones. En el año 2025, más de 22.100 empresas a nivel mundial, que representan más de la mitad de la capitalización bursátil mundial, divulgaron datos sobre cambio climático, bosques y seguridad hídrica a través de CDP. Recibir la puntuación "A", la más alta, indica que una empresa se encuentra entre el 4% superior a nivel mundial en gobernanza climática, establecimiento de objetivos, eficacia de las acciones y capacidad de gestión de riesgos.

ZTE ha integrado profundamente principios ecológicos y de bajas emisiones de carbono en su estrategia de desarrollo, allanando el camino hacia una "vía digital ecológica" a través de cuatro dimensiones clave: Operaciones Ecológicas, Cadena de Suministro Ecológica, Infraestructura Digital Ecológica y Empoderamiento Ecológico, para ayudar a diversas industrias a acelerar su transformación ecológica.

Para la Operación Ecológica, ZTE implementó diversas iniciativas de ahorro energético y reducción de emisiones, lo que resultó en un ahorro absoluto de electricidad de 45 millones de kWh. La compañía registró una reducción del 13,4% en las emisiones de Alcance 1 y 2 en comparación con el año anterior. Sus productos de telecomunicaciones experimentaron una reducción del 8,39% en la intensidad de las emisiones físicas durante la fase de uso y mantenimiento, mientras que sus terminales lograron una reducción interanual del 5,02% en las emisiones absolutas a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. ZTE redujo sus emisiones de carbono de Alcance 1, 2 y 3 en 14,317 millones de toneladas en 2024, en comparación con los niveles de 2023.

Para la Cadena de Suministro Ecológica, ZTE ha integrado los requisitos de la estrategia de innovación ecológica en los sistemas informáticos de gestión de proveedores, incluyendo la firma de acuerdos, auditorías in situ y evaluaciones de rendimiento. Hasta la fecha, la compañía ha realizado auditorías in situ de Responsabilidad Social Corporativa para más de 450 proveedores de producción, ha guiado a 152 proveedores en la realización de inventarios de carbono a nivel organizacional y ha ayudado a 51 proveedores a establecer objetivos y medidas de reducción de carbono.

En el ámbito de la Infraestructura Digital Ecológica, ZTE cuenta actualmente con más de 800 patentes ecológicas. Hasta la fecha, la compañía ha realizado evaluaciones de la huella de carbono de 240 productos, que abarcan todas sus categorías. A través de sus soluciones ecológicas integrales, ZTE continúa ayudando a operadores globales a ahorrar más de 10.000 millones de kWh de electricidad al año.

Para el Empoderamiento Ecológico, ZTE ha integrado infraestructura de nube y red, IoT, big data, IA y otras tecnologías de vanguardia con industrias tradicionales para lograr un resultado beneficioso para ambas partes en términos de desarrollo y reducción de emisiones. La compañía se ha asociado con más de 2.000 actores líderes de la industria para implementar prácticas ecológicas innovadoras basadas en 5G en 18 sectores, incluyendo acero, metalurgia, fabricación de productos electrónicos, puertos, transporte ferroviario, minería y energía, siendo pionera en más de 100 escenarios de aplicación innovadores.

El compromiso a largo plazo de ZTE con el desarrollo sostenible ha sido reconocido constantemente. La compañía ha recibido la aprobación oficial de la iniciativa Science-Based Targets (SBTi) por su objetivo a corto plazo de 1,5°C y sus objetivos de cero emisiones netas a largo plazo, y también ha sido galardonada con la Medalla de Oro de EcoVadis, lo que la sitúa entre el 4% líder de las empresas evaluadas a nivel mundial.

Como miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Iniciativa Global de eSostenibilidad y la Iniciativa Digital Verde COP29, ZTE seguirá profundizando su papel como "Impulsor de la Economía Digital", colaborando con socios y clientes globales para avanzar hacia un futuro verde e inteligente, contribuyendo con esfuerzos sólidos para abordar el cambio climático global y construir un mundo sostenible y mejor.

