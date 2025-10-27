Abertura do Festival Cultural Yangtze River 2025 em Zhangjiagang, Jiangsu

ZHANGJIAGANG, China, 27 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 24 de outubro, o 2025 Yangtze River Cultural Festival começou formalmente em Zhangjiagang, província de Jiangsu, celebrando o profundo patrimônio cultural e a vitalidade criativa da região. Coorganizado pelo Departamento de Publicidade do Comitê Provincial de Jiangsu do CPC, pelo Departamento Provincial de Cultura e Turismo de Jiangsu e pelo Governo Popular da Cidade de Suzhou, o evento foi coorganizado pelo Departamento de Publicidade do Comitê Municipal de Suzhou do CPC, pelo Departamento Municipal de Cultura, Rádio, Televisão e Turismo de Suzhou e pelo Governo Popular Municipal de Zhangjiagang.

Festival Cultural Yangtze River 2025 no dia da abertura (PRNewsfoto/The People's Government of Suzhou City)

O festival deste ano abriu com a produção de pequenos teatros The Invitation, uma performance de palco produzida localmente que conta a história de um museu ao longo do Yangtze River que recebe um convite para participar da "Exhibition of Chinese Yangtze River Cultural Relics". Por meio de nove artefatos representativos originários de Zhangjiagang - cada um com milhares de anos de história - a produção convida o público a refletir sobre o espírito duradouro da humanidade e da civilização.

Entre os principais destaques do festival, a exposição intitulada com 159 conjuntos de artefatos históricos de toda a região. Também no dia 24 de outubro, o evento ao ar livre "Cycling Through 100 Scenic Spots Along the Yangtze River: Discover the Watery Charm of Jiangsu" (Ciclismo através de 100 pontos cênicos ao longo do rio Yangtze: descubra o charme aquático de Jiangsu) aconteceu na ilha de Shuangshan, onde o projeto de turismo cultural on-line "3D Cloud Tour: Watery Jiangsu" foi revelado. Além disso, foi lançado o mês de promoção do turismo de entrada "Hi, Yangtze River", incluindo o lançamento de um novo guia de viagens digital que abrange oito cidades ao longo do Yangtze River.

Agora em seu 22º ano, o Yangtze River Cultural Festival continua a servir como uma importante plataforma regional de intercâmbio cultural e participação pública. Desde a sua criação, o festival uniu Zhangjiagang e 13 províncias, regiões autónomas e municípios ao longo do Yangtze River e envolveu mais de 200 organizações participantes na organização de mais de 180 eventos, atraindo cerca de 500 milhões de participantes, tanto presencialmente como offline. O evento apresenta programas construídos em torno de cinco temas principais, incluindo Heritage of the Yangtze River, Intangible Cultural Heritage of the Yangtze River, Arts of the Yangtze River, Walking along the Yangtze River e Open the Yangtze River. Paralelamente, a Campanha de Promoção do Consumo do Turismo Cultural "Glorioso Yangtze, Viagem de Outono a Zhangjiagang" 2025 destaca o legado cultural do rio e mostra sua relevância na vida contemporânea.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805480/image_5015371_3320299.jpg

