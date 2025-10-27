Inaugurado el Festival Cultural del Río Yangtze 2025 en Zhangjiagang, Jiangsu

ZHANGJIAGANG, China, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 24 de octubre, el Festival Cultural del Río Yangtze 2025 se inauguró oficialmente en Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, celebrando el profundo patrimonio cultural y la vitalidad creativa de la región. Organizado conjuntamente por el Departamento de Publicidad del Comité Provincial del PCC de Jiangsu, el Departamento Provincial de Cultura y Turismo de Jiangsu y el Gobierno Popular de la Ciudad de Suzhou, el evento fue coorganizado por el Departamento de Publicidad del Comité Municipal del PCC de Suzhou, la Oficina Municipal de Cultura, Radio, Televisión y Turismo de Suzhou y el Gobierno Popular Municipal de Zhangjiagang.

2025 Yangtze River Cultural Festival on Opening Day

El festival de este año se inauguró con la obra teatral La Invitación, una obra teatral de producción local que narra la historia de un museo a orillas del río Yangtsé que recibe una invitación para participar en la "Exposición de Reliquias Culturales Chinas del Río Yangtze. A través de nueve artefactos representativos originarios de Zhangjiagang, cada uno con miles de años de historia, la producción invita al público a reflexionar sobre el espíritu perdurable de la humanidad y la civilización.

Entre los aspectos más destacados del festival se encuentra la exposición que presenta 159 conjuntos de artefactos históricos de toda la región. El 24 de octubre, se celebró en la isla de Shuangshan el evento al aire libre "Recorriendo en bicicleta 100 lugares pintorescos a lo largo del río Yangtze: Descubra el encanto acuático de Jiangsu", donde se presentó el proyecto de turismo cultural en línea "Tour en la nube 3D: Jiangsu acuático". Además, se lanzó el mes de promoción turística receptiva "Hola, río Yangtze", que incluyó el lanzamiento de una nueva guía de viajes digital que abarca ocho ciudades a lo largo del río Yangtze.

En su 22.ª edición, el Festival Cultural del Río Yangtze sigue siendo una importante plataforma regional para el intercambio cultural y la participación pública. Desde su creación, el festival ha unido a Zhangjiagang y a 13 provincias, regiones autónomas y municipios a lo largo del río Yangtze, y ha involucrado a más de 200 organizaciones participantes en la organización de más de 180 eventos, atrayendo a aproximadamente 500 millones de participantes, tanto presenciales como fuera de línea. El evento presenta programas en torno a cinco temas principales: Patrimonio del Río Yangtsé, Patrimonio Cultural Inmaterial del Río Yangtze, Artes del Río Yangtze, Paseos por el Río Yangtze y Apertura del Río Yangtze. Simultáneamente, la Campaña de Promoción del Consumo Turístico Cultural "Glorioso Yangtze, Viaje de Otoño a Zhangjiagang" 2025 destaca el legado cultural del río y su relevancia en la vida contemporánea.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805426/image_5015371_3320299.jpg