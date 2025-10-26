2025長江文化節在江蘇張家港開幕

新聞提供者The People's Government of Suzhou City
26 10月, 2025, 12:27 CST
張家港 2025年10月26日 /美通社/ -- 10月24日，由中共江蘇省委宣傳部、江蘇省文化和旅游廳、蘇州市人民政府主辦，中共蘇州市委宣傳部、蘇州市文化廣電和旅游局、張家港市人民政府承辦的2025長江文化節在江蘇張家港開幕。
本屆長江文化節以小劇場劇目《一次邀請》拉開序幕，該劇講述了長江流域某博物館收到「中國長江文物精品邀請展」函件後，九件張家港本土代表性文物跨越千年歷史，展開對人性與文明思辨的故事。
作為2025長江文化節的重要活動之一，「大觀長江—大江東流與江南繁華」主題展覽同日開幕，共展出159件（套）文物。當天，「騎游長江百景 感受水韻江蘇」主題活動在雙山島舉行，現場發布「3D雲游•水韻江蘇」線上文旅項目，「Hi, Yangtze River」入境游專項月系列活動正式啟動，並發布涵蓋沿江8個城市的電子路書。
長江文化節舉辦22年來，張家港攜手沿江13個省（區、市）、200余家單位，舉辦180余項活動，線上線下參與人數超過5億人次。2025長江文化節聯動長江流域13省（區、市）和江蘇省內沿江8市，設置重慶市為主賓市，圍繞「文物長江」「非遺長江」「藝韻長江」「行走長江」「開放長江」五大主題板塊推出系列活動，同期配套開展「盛世長江 秋約港城」2025金秋文旅消費促進活動，全面展現長江文化的豐富內涵與時代活力。
