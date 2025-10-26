2025長江文化節在江蘇張家港開幕

張家港 2025年10月26日 /美通社/ -- 10月24日，由中共江蘇省委宣傳部、江蘇省文化和旅游廳、蘇州市人民政府主辦，中共蘇州市委宣傳部、蘇州市文化廣電和旅游局、張家港市人民政府承辦的2025長江文化節在江蘇張家港開幕。

本屆長江文化節以小劇場劇目《一次邀請》拉開序幕，該劇講述了長江流域某博物館收到「中國長江文物精品邀請展」函件後，九件張家港本土代表性文物跨越千年歷史，展開對人性與文明思辨的故事。