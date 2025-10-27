Se inaugura el Festival Cultural del Río Yangtsé 2025 en Zhangjiagang, Jiangsu

ZHANGJIAGANG, China, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 24 de octubre, el Festival Cultural del Río Yangtze 2025 comenzó formalmente en Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, para celebrar el profundo patrimonio cultural y la vitalidad creativa de la región. Organizado conjuntamente por el Departamento de Publicidad del Comité Provincial de Jiangsu del CPC, el Departamento Provincial de Cultura y Turismo de Jiangsu y el Gobierno Popular de la ciudad de Suzhou, el evento fue organizado conjuntamente por el Departamento de Publicidad del Comité Municipal de Suzhou del CPC, la Oficina Municipal de Cultura, Radio, Televisión y Turismo de Suzhou y el Gobierno Popular Municipal de Zhangjiagang.

El día de la inauguración del Festival Cultural del Río Yangtzé 2025 (PRNewsfoto/The People's Government of Suzhou City)

El festival de este año se inauguró con la producción de teatro pequeño The Invitation, una representación teatral producida localmente que cuenta la historia de un museo a lo largo del río Yangtzé que recibe una invitación para unirse a la "Exposición de reliquias culturales chinas del río Yangtzé". A través de nueve artefactos representativos originarios de Zhangjiagang, cada uno con miles de años de historia, la producción invita al público a reflexionar sobre el espíritu perdurable de la humanidad y la civilización.

Entre los aspectos más destacados del festival, la exposición titulada con 159 conjuntos de artefactos históricos de toda la región. También el 24 de octubre tuvo lugar en la isla de Shuangshan el evento al aire libre "Cycling Through 100 Scenic Spots Along the Yangtze River: Discover the Watery Charm of Jiangsu", donde se dio a conocer el proyecto de turismo cultural en línea "3D Cloud Tour: Watery Jiangsu". Además, se lanzó el mes de promoción del turismo receptivo "Hola, río Yangtsé", que incluye el lanzamiento de una nueva guía de viaje digital que cubre ocho ciudades a lo largo del río Yangtsé.

Ahora en su 22º año, el Festival Cultural del Río Yangtzé continúa sirviendo como una importante plataforma regional para el intercambio cultural y la participación pública. Desde sus inicios, el festival ha unido a Zhangjiagang y 13 provincias, regiones autónomas y municipios a lo largo del río Yangtzé y ha involucrado a más de 200 organizaciones participantes en la organización de más de 180 eventos, atrayendo a unos 500 millones de participantes tanto en persona como fuera de línea. El evento presenta programas construidos en torno a cinco temas principales, que incluyen el patrimonio del río Yangtsé, el patrimonio cultural inmaterial del río Yangtsé, las artes del río Yangtsé, caminar a lo largo del río Yangtsé y abrir el río Yangtsé. Al mismo tiempo, la campaña de promoción del consumo de turismo cultural "Glorious Yangtze, Autumn Journey to Zhangjiagang" 2025 destaca el legado cultural del río y muestra su relevancia en la vida contemporánea.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805481/image_5015371_3320299.jpg

