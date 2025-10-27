Ouverture du festival culturel 2025 de la rivière Yangtze à Zhangjiagang, Jiangsu

ZHANGJIAGANG, Chine, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le 24 octobre, le festival culturel 2025 de la rivière Yangtze a officiellement débuté à Zhangjiagang, dans la province de Jiangsu, célébrant le profond héritage culturel et la vitalité créative de la région. Organisé conjointement par le département de la publicité du comité provincial du CPC de Jiangsu, le département provincial de la culture et du tourisme de Jiangsu et le gouvernement populaire de la ville de Suzhou, l'événement a été organisé conjointement par le département de la publicité du comité municipal du CPC de Suzhou, le bureau municipal de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de Suzhou et le gouvernement populaire de la ville de Zhangjiagang.

2025 Yangtze River Cultural Festival on Opening Day

Le festival de cette année s'est ouvert sur une petite production théâtrale The Invitation, une pièce de théâtre produite localement qui raconte l'histoire d'un musée situé le long du fleuve Yangtze qui reçoit une invitation à participer à l'"Exposition des reliques culturelles chinoises du fleuve Yangtze". À travers neuf artefacts représentatifs originaires de Zhangjiagang - chacun portant des milliers d'années d'histoire - la production invite le public à réfléchir à l'esprit durable de l'humanité et de la civilisation.

Parmi les points forts du festival, l'exposition intitulée "159 ensembles d'objets historiques provenant de toute la région". Le 24 octobre également, l'événement en plein air "Cycling Through 100 Scenic Spots Along the Yangtze River" (cyclisme à travers 100 sites pittoresques le long du fleuve Yangtze) : Découvrez le charme aquatique de Jiangsu" a eu lieu sur l'île de Shuangshan, où le "3D Cloud Tour : Le projet de tourisme culturel en ligne "Watery Jiangsu" a été dévoilé. En outre, le mois de promotion du tourisme entrant "Hi, Yangtze River" a été lancé, avec notamment la publication d'un nouveau guide de voyage numérique couvrant huit villes le long du fleuve Yangtze.

Le festival culturel du fleuve Yangtze, qui en est à sa 22e édition, continue de servir de plateforme régionale majeure pour les échanges culturels et la participation du public. Depuis sa création, le festival a réuni Zhangjiagang et 13 provinces, régions autonomes et municipalités le long du fleuve Yangtze. Plus de 200 organisations participantes ont organisé plus de 180 événements, attirant environ 500 millions de participants en personne et hors ligne. L'événement propose des programmes articulés autour de cinq grands thèmes, à savoir le patrimoine du fleuve Yangtze, le patrimoine culturel immatériel du fleuve Yangtze, les arts du fleuve Yangtze, les promenades le long du fleuve Yangtze et l'ouverture du fleuve Yangtze. Parallèlement, la campagne de promotion du tourisme culturel 2025 "Glorieux Yangtze, voyage d'automne à Zhangjiagang" met en lumière l'héritage culturel du fleuve et son importance dans la vie contemporaine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805426/image_5015371_3320299.jpg