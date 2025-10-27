2025 Yangtze River Cultural Festival eröffnet in Zhangjiagang, Jiangsu

ZHANGJIAGANG, China, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 24. Oktober wurde das Yangtze River Cultural Festival 2025 in Zhangjiagang, Provinz Jiangsu, feierlich eröffnet, um das tiefe kulturelle Erbe und die kreative Vitalität der Region zu feiern. Die Veranstaltung wurde gemeinsam von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Provinzkomitees der KPC Jiangsu, dem Amt für Kultur und Tourismus der Provinz Jiangsu und der Volksregierung der Stadt Suzhou ausgerichtet. Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Stadtkomitees der KPC Suzhou , das Amt für Kultur, Rundfunk, Fernsehen und Tourismus der Stadt Suzhou und die Volksregierung der Stadt Zhangjiagang waren Mitorganisatoren der Veranstaltung.

2025 Yangtze River Cultural Festival on Opening Day

Eröffnet wurde das diesjährige Festival mit der Kleintheaterproduktion The Invitation, einem lokal produzierten Bühnenstück, das die Geschichte eines Museums am Jangtse-Fluss erzählt, das eine Einladung zur Teilnahme an der "Exhibition of Chinese Yangtze River Cultural Relics" erhält. Anhand von neun repräsentativen Artefakten aus Zhangjiagang, die jeweils eine Jahrtausende alte Geschichte aufweisen, lädt die Inszenierung das Publikum ein, über den beständigen Geist der Menschheit und der Zivilisation nachzudenken.

Einer der wichtigsten Höhepunkte des Festivals ist die Ausstellung mit 159 historischen Artefakten aus der gesamten Region. Ebenfalls am 24. Oktober findet die Outdoor-Veranstaltung "Cycling Through 100 Scenic Spots Along the Yangtze River: Discover the Watery Charm of Jiangsu" fand auf der Insel Shuangshan statt, wo die "3D Cloud Tour: Das Online-Kulturtourismusprojekt "Watery Jiangsu" wurde vorgestellt. Außerdem wurde der Werbemonat "Hallo, Jangtse-Fluss" für den Einreisetourismus gestartet, der auch die Veröffentlichung eines neuen digitalen Reiseführers für acht Städte entlang des Jangtse-Flusses umfasst.

Auch im 22. Jahr seines Bestehens ist das Yangtze River Cultural Festival eine wichtige regionale Plattform für kulturellen Austausch und öffentliche Beteiligung. Seit seiner Gründung hat das Festival Zhangjiagang und 13 Provinzen, autonome Regionen und Gemeinden entlang des Jangtse-Flusses vereint. Mehr als 200 teilnehmende Organisationen haben über 180 Veranstaltungen organisiert und schätzungsweise 500 Millionen Teilnehmer sowohl persönlich als auch offline angelockt. Die Veranstaltung bietet Programme zu fünf Hauptthemen: Das Erbe des Jangtse-Flusses, das immaterielle Kulturerbe des Jangtse-Flusses, die Kunst des Jangtse-Flusses, Wanderungen entlang des Jangtse-Flusses und die Öffnung des Jangtse-Flusses. Gleichzeitig läuft die Kampagne Glorious Yangtze, Autumn Journey to Zhangjiagang" (Glorreicher Jangtse, Herbstreise nach Zhangjiagang), eine Kampagne zur Förderung des Verbrauchs von Kulturtourismus im Jahr 2025, die das kulturelle Erbe des Flusses hervorhebt und seine Bedeutung für das heutige Leben unterstreicht.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805426/image_5015371_3320299.jpg