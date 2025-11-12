Abu Dhabi Investment Office anuncia 29 parcerias estratégicas para acelerar a comercialização da mobilidade autônoma

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Abu Dhabi Investment Office (ADIO) anunciou 29 acordos de implantação comercial de tecnologias de mobilidade autônoma à margem da Cúpula Autônoma de Abu Dhabi, realizada como parte da Semana Autônoma de Abu Dhabi (ADAW).

Abu Dhabi Autonomous Week

Marcando um momento decisivo na mobilidade inteligente global, os acordos históricos, garantidos pela ADIO e com parcerias envolvendo K2, LODD Autonomous (LODD), Autologix, Sinaha, TractEasy, MLG e Space42, definem a capital como uma das primeiras cidades do mundo a introduzir um ambiente regulatório e de infraestrutura autônomo integrado e multimodal que permite que as empresas façam a transição da fase piloto para a implantação comercial. Atraindo investimentos e parcerias internas, incluindo campos de testes para levar a tecnologia à comercialização em larga escala, Abu Dhabi se tornou um destino global para empresas de próxima geração no setor autônomo que buscam estabelecer, inovar, testar e dimensionar suas tecnologias.

Os 29 acordos comerciais abrangem setores críticos, desde o comércio eletrônico e a entrega de alimentos e mercadorias, com parceiros como o Centro Integrado de Transporte (AD Mobility), Talabat, Noon e Aramex, até a entrega e logística de saúde com o PureLab e a automação de logística industrial.

Soluções autônomas comprovadas para entrega aérea e terrestre, juntamente com aplicações industriais especializadas, iniciaram operações reais em Abu Dhabi. Essa abordagem integrada, regulamentada e habilitada em toda a gama de modos de transporte definidos pelo Conselho de Sistemas Inteligentes e Autônomos (SASC) está mudando a forma como os consumidores e as empresas enviam e recebem mercadorias.

O foco na inovação autônoma e na adoção sustentável, segura e eficiente deixa uma rede logística futura centrada no cliente um pouco mais próxima de um estado totalmente operacional. O SASC criou um ambiente propício, abrangendo toda a infraestrutura, regulamentação e segurança, para permitir a avaliação da viabilidade comercial, bem como testes extensivos, no mundo real, de soluções autônomas em Abu Dhabi.

Sua Excelência Badr Al-Olama, diretor-geral do Escritório de Investimentos de Abu Dhabi, declarou: "Abu Dhabi está liderando a transformação em mobilidade e logística inteligentes. E, neste sentido, esses 29 acordos-piloto comerciais representam um passo decisivo rumo a um futuro em que as tecnologias autônomas estabelecem novos padrões para o transporte e o comércio. Ancorados pelo cluster Smart and Autonomous Vehicle Industries (SAVI), esses acordos traduzem décadas de P&D em uma implantação comercial tangível. Juntos, eles representam um momento decisivo, em que a tecnologia começa a funcionar como uma parte viável e vital da economia global.

"Esta mudança é possibilitada pela visão do Conselho de Sistemas Inteligentes e Autônomos de uma abordagem coordenada, na qual a regulamentação, a infraestrutura e o desenvolvimento da indústria avançam juntos, criando um caminho claro para a implantação, a comercialização e a adoção mais ampla. Ao promover soluções que apoiam o comércio eletrônico, a saúde e a logística crítica, estamos reforçando a posição de Abu Dhabi como um lugar onde os setores emergentes podem crescer mais rapidamente, escalar ainda mais e gerar um impacto duradouro para empresas e comunidades em todo o mundo."

A Sinaha Technology, uma empresa com sede em Abu Dhabi especializada em automação orientada por IA, robótica e soluções de drones, está desenvolvendo inovações logísticas que estão transformando o movimento de mercadorias. Isso inclui veículos terrestres autônomos (AGVs) operando continuamente para reduzir emissões e custos, armazéns inteligentes alimentados por robótica e IA, e um sistema digital de gerenciamento de frotas que oferece visibilidade em tempo real e eficiência preditiva.

A nova abordagem de gestão logística também se estende à rede de logística aérea de Abu Dhabi, por meio de vários pilotos pioneiros de entrega de drones liderados pela LODD, em parceria com a PureLab, a EMX, a Noon e a Aramex. Os pilotos demonstrarão o potencial comercial, operacional e ambiental dos sistemas aéreos não tripulados, desde o transporte seguro e em cadeia de frio de amostras médicas até a entrega escalável de encomendas e correspondências entre os centros de triagem e as zonas de entrega da comunidade.

Abu Dhabi está ampliando ainda mais a logística autônoma por meio de uma série de parcerias lideradas pela K2, em colaboração com a Talabat, a EMX, a ENEC, a Noon e o Departamento de Municípios e Transportes. Esses pilotos, que abrangem aplicações aéreas e terrestres, demonstrarão como veículos elétricos e drones aéreos habilitados para IA podem transformar a entrega de milha média e última milha. De drones autônomos voando entre centros de Talabat e estações de entrega, a veículos terrestres que atendem a rotas logísticas em Abu Dhabi, os projetos combinam inovação, sustentabilidade e eficiência operacional. A introdução de Robosweepers totalmente elétricos e de frotas terrestres autônomas para os principais parceiros de logística ressalta ainda mais a liderança de Abu Dhabi na implantação de autonomia real em toda a cidade, o que aumenta a produtividade, apoia metas líquidas zero e fortalece a posição do emirado como um centro global de mobilidade e logística inteligentes.

Os pilotos de entrega em terra também foram estendidos às mercadorias pesadas com o lançamento de uma parceria entre a Autologix (uma joint venture da 7X e da Zelostech) e a Emirates Post. O piloto implantará veículos de carga autônomos de Nível 4 em Abu Dhabi. Projetados sem a cabine do motorista ou o volante, os veículos construídos para esse fim representam uma nova geração de logística urbana que é mais segura, eficiente e totalmente elétrica.

Coletivamente, essas iniciativas refletem a abordagem integrada de Abu Dhabi à mobilidade, alinhando infraestrutura, regulamentação e inovação sob o SASC para promover o frete e a logística sustentáveis da próxima geração. Juntos, eles demonstram como a autonomia e a inovação estão redefinindo a eficiência, a segurança e o desempenho ambiental, ao mesmo tempo em que posicionam Abu Dhabi como líder global em mobilidade inteligente e em excelência regulatória, traçando o caminho para as economias autônomas do futuro.

Sobre o Conselho de Sistemas Inteligentes e Autônomos (SASC)

Fundado em 2024, o SASC é responsável por definir a direção estratégica do setor de tecnologias inteligentes e autônomas de Abu Dhabi. Conduzindo políticas, regulamentação, investimento e inovação por meio da colaboração com entidades governamentais, inovadores globais e partes interessadas do setor, a SASC está moldando um ecossistema de classe mundial que posiciona Abu Dhabi na vanguarda das tecnologias futuras e como um centro global líder em mobilidade inteligente e em sistemas autônomos.

Sobre a Semana Autônoma de Abu Dhabi

A Semana Autônoma de Abu Dhabi (ADAW) é a principal plataforma do emirado para o avanço da mobilidade inteligente e dos sistemas autônomos em terra, mar, ar, robótica e indústria. Organizada pelo Conselho de Sistemas Inteligentes e Autônomos (SASC), a edição inaugural reúne líderes globais do setor, formuladores de políticas, inovadores e investidores para conectar, colaborar e acelerar o futuro da tecnologia autônoma. Começando com a Cúpula Autônoma de Abu Dhabi, o principal evento da semana para diálogo e parcerias de alto nível, o programa é ainda mais fortalecido por iniciativas como DRIFTx, RoboCup Ásia-Pacífico 2025 (RCAP 2025) e Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), reforçando o papel de Abu Dhabi como um centro global de inovação, investimento e implantação segura e sustentável de tecnologias autônomas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818551/Abu_Dhabi_Autonomous_Week.jpg

