LODD conclui o primeiro voo do Hili - o primeiro UAV híbrido de carga pesada dos Emirados Árabes Unidos, projetado, construído e testado em Abu Dhabi

ABU DHABI, EAU, 14 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A LODD Autonomous concluiu com sucesso o primeiro voo do Hili, a primeira aeronave híbrida de carga pesada com decolagem e aterrissagem vertical (VTOL) dos Emirados Árabes Unidos, projetada, construída e testada em Abu Dhabi para o mundo.

O evento histórico, realizado nas instalações de teste de voo da LODD na Emirates Falcon Aviation em Al Ain, como parte da Semana Autônoma de Abu Dhabi, representa um marco nacional decisivo no avanço da aviação autônoma e da logística de carga de próxima geração.

Abu Dhabi Autonomous Week

O primeiro voo bem-sucedido do Hili marca uma grande conquista de engenharia e operacional para a LODD Autonomous, sublinhando a crescente capacidade dos Emirados Árabes Unidos de projetar e fabricar sistemas aeroespaciais avançados.

Desenvolvido através de um programa intensivo e focado em segurança, o Hili demonstra a capacidade da nação de transformar a visão em realidade com velocidade, precisão e segurança intransigente, alcançando a prontidão de voo em tempo recorde, ao mesmo tempo que atende a rigorosos padrões de desempenho e qualidade.

Com uma capacidade de carga útil de 250 quilogramas e um alcance de até 700 quilômetros, o Hili combina propulsão híbrida-elétrica com um design modular para oferecer operações de carga seguras, eficientes e sustentáveis para redes de logística regionais e internacionais.

Demonstrando a confiança internacional no ecossistema de inovação dos Emirados Árabes Unidos, a LODD Autonomous estabeleceu uma forte base de parcerias globais e nacionais:

Etihad Cargo (EAU): No início deste mês, em 3 de novembro de 2025, a LODD assinou um Memorando de Entendimento com a divisão de carga da transportadora nacional, tornando a Etihad Cargo a primeira a adotar uma aeronave projetada e construída em Abu Dhabi — um marco de orgulho para o setor de aviação dos Emirados Árabes Unidos.

EMX (EAU): Em 10 de novembro de 2025, à margem da Cúpula Autônoma de Abu Dhabi, a LODD assinou um Acordo de Colaboração com a EMX, apoiado pelo Escritório de Investimento de Abu Dhabi (ADIO), para integrar a logística de drones em operações de cadeia de suprimentos inteligentes de próxima geração.

Skyports Drone Services (Reino Unido): Durante a cerimônia do primeiro voo, a LODD também assinou um acordo com a Skyports Drone Services, uma líder global confiável em operações com drones. Realizando operações de entrega com drones para a Royal Mail, o NHS e líderes de energia offshore como Equinor e RWE, a Skyports vê um grande potencial no Hili para expandir suas capacidades de drone de carga de elevação pesada e longo alcance.

ST Engineering (Singapura): Durante a cerimônia do primeiro voo, a LODD formalizou um acordo com a divisão Commercial Aerospace da ST Engineering, uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo, para levar o Hili aos principais mercados da Ásia-Pacífico. Isto faz parte da parceria estratégica geral entre as duas empresas.

Falando no evento, Rashid Al Manai, Diretor Executivo da LODD Autonomous, disse: "O primeiro voo do Hili marca um momento decisivo para a LODD e para a indústria de aviação avançada de Abu Dhabi. Esta aeronave foi projetada, construída e pilotada nos Emirados Árabes Unidos através de um programa intensivo, rápido e com foco em segurança que reflete a força da nossa engenharia e talento nacional. Hoje, temos orgulho de ver o Hili alçar voo como um símbolo da capacidade de Abu Dhabi de entregar inovação para o mundo."

Al Manai também estendeu seu apreço à liderança dos Emirados Árabes Unidos pelo seu apoio contínuo à inovação e às tecnologias autônomas avançadas.

"A visão deles de desenvolver um ambiente nacionalmente capacitador nos permitiu projetar, fabricar e testar Hili inteiramente nos Emirados Árabes Unidos — para o mundo. Este marco demonstra a capacidade dos Emirados Árabes Unidos de entregar tecnologias desenvolvidas internamente com impacto global, reforçando sua posição como um centro para a mobilidade aérea avançada e logística de próxima geração", acrescentou.

Com estas conquistas, a LODD Autonomous reforça seu papel como um campeão nacional em mobilidade aérea avançada — avançando a visão dos Emirados Árabes Unidos de ser um líder global em sistemas autônomos, logística sustentável e tecnologias de aviação prontas para o futuro.

Sobre a LODD

A LODD é uma empresa aeroespacial autônoma com sede em Abu Dhabi, pioneira no futuro do transporte de carga. Fundada em 2023, a LODD projeta, desenvolve e implementa sistemas autônomos de próxima geração para enfrentar os desafios emergentes da logística de carga de médio percurso.

No centro de sua inovação está o Hili, o UAV carro-chefe da LODD, projetado para transportar cargas úteis de até 250 quilogramas em distâncias de 700 quilômetros. Esta plataforma inovadora oferece soluções de transporte de carga escaláveis, eficientes e confiáveis para diversas indústrias.

Com um modelo de negócios enraizado na sustentabilidade, escalabilidade e eficiência operacional, a LODD está lançando as bases para um ecossistema robusto de mobilidade aérea que redefinirá a logística nos Emirados Árabes Unidos e além.

Sobre a Semana Autônoma de Abu Dhabi

A Semana Autônoma de Abu Dhabi (ADAW) é a principal plataforma do emirado para o avanço da mobilidade inteligente e sistemas autônomos em terra, mar, ar e indústria. Organizada pelo Conselho de Sistemas Inteligentes e Autônomos (SASC), a edição inaugural reúne líderes globais da indústria, formuladores de políticas, inovadores e investidores para conectar, colaborar e acelerar o futuro da tecnologia autônoma. Começando com a Cúpula Autônoma de Abu Dhabi, o principal evento da semana para diálogo e parcerias de alto nível, o programa é ainda mais fortalecido por iniciativas como DRIFTx, RoboCup Asia-Pacific (RCAP 2025) e Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), reforçando o papel de Abu Dhabi como um centro global para inovação, investimento e a implantação segura e sustentável de tecnologias autônomas.

