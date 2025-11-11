阿布扎比投資辦公室宣佈建立 29 項戰略夥伴關係，加速推動自動駕駛科技商業化進程

這 29 項商業協議涵蓋多個關鍵領域，從電子商務、食品與商品配送（合作夥伴包括綜合運輸中心 (AD Mobility)、Talabat、Noon 及 Aramex），到醫療服務配送與物流（合作夥伴為 PureLab），以及工業物流自動化。

經過驗證的空中和地面交付的自動化解決方案，以及專業的工業應用，已在阿布札比開始實際營運。SASC 在各種運輸方式監管和啟用的整合方法，正在改變消費者和公司運送和接收貨物的方式。

聚焦於自主創新與,可持續、安全且高效的採用，使以客戶為中心的未來物流網絡更接近全面運行的目標。SASC 在基礎設施、法規和安全方面創造了合適環境，以便評估商業可行性，以及在阿布札比對自動化解決方案進行廣泛的實際實際測試。

阿布札比投資辦公室 (ADIO) 總署長 Badr Al-Olama 表示：「阿布札比正在領導智能流動和物流的轉型，這 29 個商業試點協議標誌著邁向未來自主化科技為運輸和貿易設立新標準的決定步驟。這些協議由智能和自動駕駛汽車產業 (Smart and Autonomous Vehicle Industries; SAVI) 集群所建立，將數十年的研發轉化為實體的商業部署。此集群一起代表了決定性的時刻：科技開始作為全球經濟的可行和重要組成部分。」

「此轉變得益於智能與自主系統委員會提出的協調方針願景，該方針主張法規制定、基礎建設與產業發展同步推進，從而為部署、商業化及廣泛應用鋪設清晰路徑。通過推進支持電子商務、醫療保健和關鍵物流的解決方案，我們正強化阿布札比作為新興產業發展基地的地位，讓這些產業得以加速成長、擴大規模，並為全球企業與社區帶來深遠影響。」

Sinaha Technology 總部位於阿布札比，專門從事 AI 驅動的自動化、機器人和無人機解決方案，正在開發物流創新，以改變貨物運輸。其中包括持續運行以降低排放和成本的自動式地面車輛 (AGV)，以及由機械人和 AI 驅動的智能倉庫，以及提供即時可見性和預測效率的數碼車隊管理系統。

物流管理的新方法亦延伸至阿布札比的空中物流網絡，透過由 LODD 主導的多項開創性無人機配送試點計劃實現，該計劃與 PureLab、EMX、Noon 及Aramex 等企業攜手合作。飛行員將展示無人航空系統在商業、營運及環境層面的潛力，涵蓋醫療樣本的冷鏈安全運輸，以及在分揀樞紐與社區投遞區之間進行可擴展的包裹與郵件配送。

阿布札比正透過由 K2 主導、攜手 Talabat、EMX、ENEC、Noon 及市政與交通部的一系列合作夥伴關係，進一步擴展自動化物流服務。些涵蓋空中與地面應用的試點計劃，將展示具備 AI 的電動車輛與空中無人機如何革新末端及中段運輸交付模式從自動化無人機在 Talabat 樞紐站與配送點間運送包裹，到地面車輛服務阿布札比全境物流路線，這些專案融合創新科技、可持續理念與營運效能。為主要物流合作夥伴引進全電動機器掃地車與自主地面車隊，進一步彰顯出阿布札比在部署實境化全市自動化系統方面的領導地位。此舉不僅提升生產力、支持淨零排放目標，更鞏固該酋長國作為全球智能流動與智能物流樞紐的地位。

隨著 Autologix（7X 與 Zelostech 的合資企業）與阿聯酋郵政建立合作夥伴關係，地面配送試點計劃現已擴展至重型貨物領域。該試點計劃將於阿布札比部署四級自動駕駛貨運車輛。這些專門製造的車輛不設駕駛艙或方向盤設計，代表了更安全、更高效且全電動的新一代城市物流。

這些舉措共同體現了阿布札比在交通領域的整合性策略，透過 SASC 平台協調基礎建設、法規與創新，以推動可持續且具前瞻性的貨運與物流發展。這些舉措也同時展現出自動化與創新如何重新定義效率、安全與環保表現，同時確立阿布札比在全球智能交通與法規卓越領域的領導地位，為未來自動化經濟的航程奠定基石。

Smart and Autonomous Systems Council (SASC) 簡介

Smart and Autonomous Systems Council (SASC) 於 2024 年成立，負責制定阿布扎比的智能與無人科技領域策略方向。SASC 正在透過與政府機構、全球創新者和業界持份者合作，推動政策、監管、投資與創新，塑造世界級生態系統。這系統定位阿布扎比為未來科技前線，並成為全球領先的智能駕駛與無人系統中心。

關於 Abu Dhabi Autonomous Week

Abu Dhabi Autonomous Week (ADAW) 是該酋長國推進陸地、海洋、空中、機械人和工業領域智能交通和無人系統的旗艦平台。由 Smart and Autonomous Systems Council (SASC) 主辦的首屆大會，匯聚全球產業領袖、政策制定者、創新者和投資者，務求建立聯繫、開展合作，並加速無人科技未來發展。該週旗艦活動是旨在促進高層對話與合作的 Abu Dhabi Autonomous Summit，並透過多項活動（例如 DRIFTx、RoboCup Asia-Pacific 2025 (RCAP 2025) 與 Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) 等）進一步加強，鞏固阿布扎比作為全球創新、投資，以及安全、可持續發展部署無人駕駛科技中心的角色。

SOURCE Abu Dhabi Autonomous Week