La Oficina de Inversiones de Abu Dabi anuncia 29 alianzas estratégicas para acelerar la comercialización de la movilidad autónoma

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Oficina de Inversiones de Abu Dabi (ADIO, por sus siglas en inglés) anunció 29 acuerdos de comercialización para implementar tecnologías de movilidad autónoma en el marco de la Cumbre de Movilidad Autónoma de Abu Dabi, que se llevó a cabo como parte de la inauguración de la Abu Dhabi Autonomous Week o ADAW (Semana de Movilidad Autónoma de Abu Dabi).

Estos acuerdos históricos marcan un momento decisivo en la movilidad inteligente mundial, están asegurados por ADIO con alianzas que involucran a K2, LODD Autonomous (LODD), Autologix, Sinaha, TractEasy, MLG y Space42, y establecen a la capital como una de las primeras ciudades a nivel mundial en introducir un entorno regulatorio y de infraestructura autónomo integrado y multimodal que permite a las empresas pasar de la fase piloto a la implementación comercial. Al atraer inversiones y alianzas internas, y con campos de prueba para llevar la tecnología a la comercialización a gran escala, Abu Dabi se ha convertido en un destino mundial para las empresas de próxima generación en el sector autónomo que buscan establecer, innovar, probar y escalar sus tecnologías.

Los 29 acuerdos comerciales abarcan sectores de vital importancia, desde el comercio electrónico, la entrega de alimentos y mercancías con socios como Integrated Transport Centre (AD Mobility), Talabat, Noon y Aramex, hasta la entrega y logística sanitaria con PureLab y la automatización de la logística industrial.

Las soluciones autónomas probadas para la entrega aérea y terrestre, junto con aplicaciones industriales especializadas, han comenzado operaciones en el mundo real en Abu Dabi. Este enfoque integrado, regulado y habilitado en toda la variedad de tipos de transporte por SASC, está cambiando la forma en que los consumidores y las empresas envían y reciben mercancías.

Un enfoque en la innovación autónoma y la adopción sostenible, segura y eficiente lleva a una red logística futura centrada en el cliente a estar un paso más cerca de ser plenamente operativa. SASC ha creado un entorno propicio mediante infraestructura, regulación y seguridad para permitir la evaluación de la viabilidad comercial, así como extensas pruebas en el mundo real de soluciones autónomas en Abu Dabi.

Su excelencia Badr Al-Olama, director general de la Oficina de Inversiones de Abu Dabi, comentó: "Abu Dabi está liderando la transformación en movilidad y logística inteligentes, con estos 29 acuerdos piloto comerciales que marcan un paso decisivo hacia un futuro en el que las tecnologías autónomas establecen nuevos estándares para el transporte y el comercio. Anclados por el clúster de Industrias de Vehículos Inteligentes y Autónomos (SAVI), estos acuerdos traducen décadas de investigación y desarrollo en una implementación comercial tangible. Juntos, representan un momento decisivo en el que la tecnología comienza a funcionar como una parte viable y vital de la economía mundial.

"Este cambio es posible gracias a la visión del Consejo de Sistemas Inteligentes y Autónomos de un enfoque coordinado en el que la regulación, la infraestructura y el desarrollo de la industria avancen de forma conjunta para crear un rumbo claro para una implementación, comercialización y adopción más amplia. Al avanzar en soluciones que apoyan el comercio electrónico, la atención médica y la logística crítica, reforzamos la posición de Abu Dabi como un lugar donde las industrias emergentes pueden crecer más rápido, escalar más y ofrecer un impacto duradero a las empresas y comunidades de todo el mundo".

Sinaha Technology, una empresa con sede en Abu Dhabi especializada en drones, robótica y soluciones de automatización impulsadas por IA, está desarrollando innovaciones logísticas que están transformando el movimiento de mercancías. Entre estas innovaciones se encuentran los vehículos terrestres autónomos (AGV) que operan de manera continua para reducir las emisiones y los costos, almacenes inteligentes impulsados por robótica e inteligencia artificial, y un sistema digital de gestión de flotas que ofrece visibilidad en tiempo real y eficiencia predictiva.

El nuevo enfoque de gestión logística también se extiende a la red de logística aérea de Abu Dabi mediante varios pilotos pioneros de entrega de drones liderados por LODD, que trabaja junto con PureLab, EMX, Noon y Aramex. Los pilotos demostrarán el potencial comercial, operativo y ambiental de los sistemas aéreos no tripulados, desde el transporte seguro y en cadena de frío de muestras médicas hasta la entrega escalable de paquetes y correo entre los centros de clasificación y las zonas de entrega comunitarias.

Abu Dabi está ampliando aún más la logística autónoma mediante una serie de alianzas lideradas por K2, en colaboración con Talabat, EMX, ENEC, Noon y el Departamento de Municipios y Transporte. Estos pilotos, que abarcan aplicaciones tanto aéreas como terrestres, demostrarán cómo los vehículos eléctricos habilitados con IA y los drones aéreos pueden transformar el traslado de mercancía a los centros de distribución y la entrega a domicilio. Desde drones autónomos que vuelan paquetes entre los centros de Talabat y las estaciones de entrega, hasta vehículos terrestres que dan servicio a las rutas logísticas en Abu Dhabi, los proyectos combinan innovación, sostenibilidad y eficiencia operativa. La introducción de barredoras autónomas totalmente eléctricas y flotas terrestres autónomas para los principales socios logísticos destaca aún más el liderazgo de Abu Dabi en implementar autonomía en toda la ciudad en el mundo real que mejora la productividad, apoya los objetivos de cero emisiones netas y fortalece la posición del emirato como un centro mundial para una movilidad y logística inteligentes.

Los pilotos de entrega en tierra también se han extendido a los productos pesados con el lanzamiento de una asociación entre Autologix (una empresa conjunta de 7X y Zelostech) y Emirates Post. El piloto desplegará vehículos de carga autónomos de nivel 4 en Abu Dabi. Diseñados sin cabina de conductor ni volante, los vehículos especialmente diseñados representan una nueva generación de logística urbana que es más segura, más eficiente y totalmente eléctrica.

En conjunto, estas iniciativas reflejan el enfoque integrado de Abu Dabi en movilidad, al alinear la infraestructura, la regulación y la innovación en el marco de SASC para avanzar en el transporte de mercancías y la logística sostenibles de próxima generación. Juntas, demuestran cómo la autonomía y la innovación están redefiniendo la eficiencia, la seguridad y el desempeño ambiental, al tiempo que posicionan a Abu Dabi como líder mundial en movilidad inteligente y excelencia regulatoria, lo que traza el rumbo para las economías autónomas del futuro.

Acerca del Consejo de Sistemas Inteligentes y Autónomos (SASC)

Establecido en 2024, el Consejo de Sistemas Inteligentes y Autónomos (SASC) es responsable de establecer la dirección estratégica del sector de tecnologías inteligentes y autónomas de Abu Dabi. Al impulsar la política, la regulación, la inversión y la innovación a través de la colaboración con entidades gubernamentales, innovadores globales y partes interesadas de la industria, SASC está configurando un ecosistema de primer nivel que posiciona a Abu Dabi a la vanguardia de las tecnologías futuras y como un centro mundial líder para la movilidad inteligente y los sistemas autónomos.

Acerca de la Semana de Movilidad Autónoma de Abu Dabi

La Semana de Movilidad Autónoma de Abu Dhabi (ADAW, por sus siglas en inglés) es la plataforma emblemática del emirato para avanzar en la movilidad inteligente y los sistemas autónomos en tierra, mar, aire, robótica e industria. Organizada por el Consejo de Sistemas Inteligentes y Autónomos (SASC), la edición inaugural reúne a líderes mundiales del sector, legisladores, innovadores e inversores para conectar, colaborar y acelerar el futuro de la tecnología autónoma. Comenzando con la Cumbre de Movilidad Autónoma de Abu Dabi, el evento emblemático de la semana para el diálogo y las asociaciones de alto nivel, el programa se ve reforzado con iniciativas como DRIFTx, RoboCup Asia-Pacific 2025 (RCAP 2025) y Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), lo que refuerza el papel de Abu Dabi como centro mundial para la innovación, la inversión y la implementación segura y sostenible de tecnologías autónomas.

