Em colaboração com parceiros estratégicos, o Escritório de Investimentos de Abu Dhabi anuncia o lançamento da rede de vertiportos para ativar as operações de táxi aéreo

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 11 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO), em colaboração com a Autoridade Geral de Aviação Civil (GCAA); o Centro Integrado de Transporte (Abu Dhabi Mobility), afiliado do Departamento de Municípios e Transportes (DMT); e os Aeroportos de Abu Dhabi (ADA), lançaram a primeira rede de vertiportos para apoiar o lançamento de mobilidade aérea avançada em todo o emirado. A iniciativa representa um marco importante na liderança global de Abu Dhabi em mobilidade inteligente e sustentável.

Cúpula Autônoma de Abu Dhabi

A iniciativa faz parte da estratégia do cluster das Indústrias de Veículos Inteligentes e Autônomos (SAVI) para apoiar a diversificação econômica impulsionada pela inovação em Abu Dhabi, implantando tecnologias de ponta, incluindo soluções avançadas e sustentáveis de mobilidade aérea. A infraestrutura de vertiporto planejada permitirá que as aeronaves elétricas de decolagem e aterrissagem verticais (eVTOL) operem com eficiência em locais estratégicos em Abu Dhabi, facilitando viagens contínuas de baixa emissão, melhorando a conectividade e reforçando o emirado como pioneiro global em mobilidade urbana avançada.

A rede compreenderá mais de 10 vertiportos de última geração integrados ao sistema de transporte mais amplo de Abu Dhabi. O Aeroporto Internacional de Zayed e o Aeroporto Executivo de Al Bateen foram confirmados como locais-chave dentro da rede mais ampla, com outros locais e rotas intermunicipais a serem anunciados nas fases subsequentes. A Abu Dhabi Airports foi selecionada como o investidor âncora e atuará como o principal parceiro de entrega. Enquanto isso, o Centro Integrado de Transporte (Abu Dhabi Mobility) e a GCAA estão contribuindo para o desenvolvimento e operação da rede de vertiportos de Abu Dhabi dentro de uma estrutura regulatória clara, garantindo a conformidade com os mais altos padrões de segurança, desempenho e integração, permitindo um alinhamento contínuo com o espaço aéreo de Abu Dhabi e sistemas de transporte mais amplos, garantindo a sustentabilidade financeira.

A rede conectará os principais centros urbanos, empresariais e turísticos, incluindo o Aeroporto Internacional de Zayed, o Aeroporto Executivo de Al Bateen e a Ilha de Yas a Saadiyat e à Ilha de Abu Dhabi, permitindo um transporte aéreo rápido, limpo e eficiente em todo o emirado. Cada vertiporto será totalmente integrado ao sistema de transporte mais amplo de Abu Dhabi, com transporte terrestre e infraestrutura digital, por meio dos sistemas inteligentes do Centro Integrado de Transporte (Abu Dhabi Mobility) e da rede de Aeroportos de Abu Dhabi, garantindo conexões multimodais perfeitas.

Sua Excelência Saif Mohammed Al Suwaidi, Diretor-Geral da GCAA, disse: "Este passo em Abu Dhabi baseia-se nos esforços contínuos da Autoridade Geral de Aviação Civil para alinhar a infraestrutura de aviação do país com a visão estratégica dos Emirados Árabes Unidos de adotar um ecossistema de mobilidade aérea avançado e sustentável. Em conformidade com suas atribuições regulatórias e legislativas, a GCAA desenvolveu estruturas regulatórias modernas que permitem a integração de aeronaves eVTOL no sistema de aviação civil, ao mesmo tempo em que facilitam a adaptação dos heliportos existentes como parte de uma infraestrutura abrangente que oferece suporte a soluções avançadas de mobilidade aérea.

"O que estamos testemunhando hoje marca o início de uma nova era, que reflete um salto qualitativo na infraestrutura da aviação e reafirma o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em liderar a mudança global para uma mobilidade mais inteligente e sustentável. Em colaboração com seus parceiros, a GCAA continua a liderar essa transformação, promovendo um ambiente regulatório flexível e voltado para o futuro que posiciona os Emirados Árabes Unidos entre os primeiros países do mundo a operar sistemas avançados de mobilidade aérea em escala."

Sua Excelência Badr Al-Olama, Diretor-Geral da ADIO, disse: "Esta iniciativa estratégica coloca Abu Dhabi na vanguarda da mobilidade de última geração, exemplificando o poder das parcerias entre o governo de Abu Dhabi e o setor privado na aceleração das indústrias futuras. Ao integrar a infraestrutura eVTOL em nosso sistema de transporte e ancorar essa iniciativa como parte do cluster SAVI, estamos acelerando a implantação de soluções de mobilidade inteligentes e avançadas, ao mesmo tempo em que solidificamos a posição do emirado como líder em setores que definem o futuro.

"O lançamento da rede de vertiportos de Abu Dhabi é um passo estratégico na construção de um sistema de transporte pronto para o futuro que integra soluções avançadas de mobilidade aérea. A incorporação deste sistema na infraestrutura do emirado apoia uma maior conectividade, eficiência operacional e mobilidade de baixas emissões, melhorando a qualidade de vida e reforçando a liderança de Abu Dhabi em mobilidade aérea avançada."

O Dr. Abdulla Hamad AlGhfeli, Diretor-Geral Interino do Centro Integrado de Transporte (Abu Dhabi Mobility), disse: "O desenvolvimento da rede de vertiportos de Abu Dhabi representa um marco significativo na formação do futuro da mobilidade urbana. Como autoridade reguladora e estratégica para o transporte integrado no emirado, o Centro Integrado de Transporte (Abu Dhabi Mobility) está garantindo que a mobilidade aérea avançada esteja incorporada a uma estrutura operacional e de governança clara que promova a segurança, a eficiência e a sustentabilidade. Esta iniciativa reflete a visão de futuro de Abu Dhabi para o transporte da próxima geração e reforça sua posição global como líder em mobilidade inteligente e sustentável."

Elena Sorlini, Diretora Administrativa e CEO da Abu Dhabi Airports, disse: "Como parceira âncora de entrega da rede de vertiportos de Abu Dhabi, a Abu Dhabi Airports será fundamental para moldar a infraestrutura, as operações e a prontidão comercial da mobilidade aérea avançada no emirado. Essa parceria reflete nosso compromisso de longo prazo em desbloquear o futuro da aviação por meio da inovação, bem como nosso papel fundamental na integração de soluções de mobilidade de última geração ao ecossistema de transporte de Abu Dhabi. Estamos orgulhosos de colaborar com a ADIO e o Centro Integrado de Transporte (Abu Dhabi Mobility) sob esta parceria transformadora, que alavancará nossos pontos fortes coletivos e consolidará a posição de Abu Dhabi na vanguarda da mobilidade aérea avançada."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818622/Abu_Dhabi_Autonomous_Summit.jpg

