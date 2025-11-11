L'Abu Dhabi Investment Office annonce 29 partenariats stratégiques pour accélérer la commercialisation des technologies de mobilité autonome

ABOU DABI, EAU, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- En marge du Sommet de l'autonomie d'Abou Dabi, organisé dans le cadre de la première Semaine de l'autonomie d'Abou Dabi (ADAW), l'Abu Dhabi Investment Office (ADIO) a annoncé la conclusion de 29 accords de déploiement commercial des technologies de mobilité autonome.

Marquant un moment décisif dans la mobilité intelligente mondiale, ces accords historiques, conclus par l'ADIO en vue de partenariats associant K2, LODD Autonomous (LODD), Autologix, Sinaha, TractEasy, MLG et Space42, font de la capitale l'une des premières villes du monde à introduire un environnement réglementaire et d'infrastructure multimodal autonome intégré, qui permet aux entreprises de passer de la phase pilote au déploiement commercial. Attirant les investissements étrangers et les partenariats, et disposant de terrains d'essai pour la commercialisation à grande échelle des technologies, Abou Dabi est devenu une destination mondiale pour les entreprises de nouvelle génération du secteur de la mobilité autonome qui cherchent à s'implanter, à innover, à tester et à développer leurs technologies.

Les 29 accords commerciaux couvrent des secteurs cruciaux, du commerce électronique à la livraison de produits alimentaires et de marchandises avec des partenaires tels que le Centre de transport intégré (AD Mobility), Talabat, Noon et Aramex, en passant par la livraison de produits de soins de santé et la logistique avec PureLab, ainsi que l'automatisation de la logistique industrielle.

Des solutions autonomes éprouvées pour les livraisons aériennes et terrestres, mais aussi des applications industrielles spécialisées, ont commencé à fonctionner en conditions réelles à Abou Dabi. Cette approche intégrée, réglementée et mise en œuvre dans l'ensemble des modes de transport par le Conseil des systèmes intelligents et autonomes (SASC), modifie la manière dont les consommateurs et les entreprises envoient et reçoivent des marchandises.

L'accent mis sur l'innovation autonome et sur une adoption durable, sûre et efficace rapproche le réseau logistique futur, centré sur le client, de la phase de plein fonctionnement opérationnel. Le SASC a créé un environnement favorable en matière d'infrastructure, de réglementation et de sécurité pour permettre l'évaluation de la viabilité commerciale ainsi que des essais complets de solutions autonomes en conditions réelles à Abou Dabi.

Son Excellence Badr Al-Olama, directeur général de l'Abu Dhabi Investment Office, a déclaré : « Abou Dabi est à la pointe de la transformation de la mobilité intelligente et de la logistique, et ces 29 accords commerciaux pilotes marquent une étape décisive vers un avenir où les technologies autonomes établiront les nouvelles normes du transport et du commerce. Ancrés dans le pôle des industries des véhicules intelligents et autonomes, ces accords traduisent des décennies de R & D en déploiement commercial tangible. Ensemble, ils représentent un moment déterminant, où la technologie commence à fonctionner comme un élément viable et vital de l'économie mondiale.

« Cette évolution est rendue possible par la vision du Conseil des systèmes intelligents et autonomes, qui préconise une approche coordonnée dans laquelle la réglementation, l'infrastructure et le développement de l'industrie progressent de concert et créent une orientation claire pour le déploiement, la commercialisation et l'adoption à grande échelle. En proposant des solutions qui soutiennent le commerce électronique, les soins de santé et la logistique essentielle, nous renforçons la position d'Abou Dabi comme le lieu où les industries émergentes peuvent croître plus rapidement, se développer et avoir un impact durable sur les entreprises et les communautés du monde entier. »

Sinaha Technology, une entreprise basée à Abou Dabi, spécialisée dans l'automatisation pilotée par l'IA, la robotique et les solutions de drones, conçoit des innovations logistiques qui transforment la circulation des marchandises. Cela va des véhicules terrestres autonomes fonctionnant en continu pour réduire les émissions et les coûts, aux entrepôts intelligents alimentés par la robotique et l'IA, en passant par un système numérique de gestion de flotte qui offre une visibilité en temps réel au service de l'efficacité prédictive.

La nouvelle approche de la gestion logistique s'étend également au réseau logistique aérien d'Abou Dabi à travers plusieurs projets pilotes de livraison par drone menés par LODD, en collaboration avec PureLab, EMX, Noon et Aramex. Les projets pilotes démontreront le potentiel commercial, opérationnel et environnemental des systèmes aériens sans pilote pour le transport sécurisé d'échantillons médicaux dans la chaîne du froid ou encore la livraison évolutive de colis et de courrier entre les centres de tri et les zones de dépôt de proximité.

Abou Dabi poursuit l'expansion de la logistique autonome grâce à une série de partenariats dirigés par K2, en collaboration avec Talabat, EMX, ENEC, Noon et le ministère des municipalités et des transports. Ces projets pilotes, qui couvrent à la fois les applications aériennes et terrestres, mettront en évidence comment les véhicules électriques et les drones aériens dotés d'une intelligence artificielle peuvent transformer la livraison du dernier kilomètre et du kilomètre intermédiaire. Qu'il s'agisse de drones autonomes transportant des colis entre les plateformes de Talabat et les stations de dépôt, ou de véhicules terrestres desservant les itinéraires logistiques d'Abou Dabi, ces projets combinent innovation, durabilité et efficacité opérationnelle. L'introduction de Robosweepers entièrement électriques et de flottes terrestres autonomes pour les principaux partenaires logistiques souligne encore davantage le leadership d'Abou Dabi dans le déploiement d'une autonomie réelle à l'échelle de la ville qui améliore la productivité, soutient les objectifs de neutralité carbone et renforce la position de l'émirat comme centre mondial de la mobilité et de la logistique intelligentes.

Les projets pilotes de livraison terrestre ont aussi été étendus aux marchandises lourdes avec le lancement d'un partenariat entre Autologix (coentreprise entre 7X et Zelostech) et Emirates Post. Le projet pilote déploiera des véhicules de transport de marchandises autonomes de niveau 4 à Abou Dabi. Conçus sans cabine de conduite ni volant, ces véhicules spécialisés représentent une nouvelle génération de logistique urbaine plus sûre, plus efficace et entièrement électrique.

Collectivement, ces initiatives reflètent l'approche intégrée d'Abou Dabi en matière de mobilité : aligner l'infrastructure, la réglementation et l'innovation dans le cadre du SASC pour faire progresser le fret et la logistique durables de nouvelle génération. Ensemble, elles démontrent comment l'autonomie et l'innovation redéfinissent l'efficacité, la sécurité et les performances environnementales, tout en positionnant Abou Dabi comme un leader mondial de la mobilité intelligente et de l'excellence réglementaire, traçant ainsi la voie pour les économies autonomes du futur.

À propos du Conseil des systèmes intelligents et autonomes (SASC)

Créé en 2024, le Conseil des systèmes intelligents et autonomes (SASC) est chargé de définir l'orientation stratégique du secteur des technologies intelligentes et autonomes d'Abou Dabi. En stimulant les décisions politiques et réglementaires, l'investissement et l'innovation grâce à une collaboration avec les entités gouvernementales, les innovateurs mondiaux et les parties prenantes du secteur, le SASC façonne un écosystème de classe mondiale qui place Abou Dabi à l'avant-garde des technologies futures et en fait un centre mondial de premier plan pour la mobilité intelligente et les systèmes autonomes.

À propos de la Semaine de l'autonomie d'Abou Dabi

La Semaine de l'autonomie d'Abou Dabi (ADAW) est la plateforme phare de l'émirat pour faire progresser la mobilité intelligente et les systèmes autonomes sur terre, en mer, dans les airs, dans la robotique et dans l'industrie. Organisée par le Conseil des systèmes intelligents et autonomes (SASC), l'édition inaugurale invite les leaders mondiaux du secteur, les décideurs politiques, les innovateurs et les investisseurs à tisser des liens et à collaborer pour faire avancer la technologie autonome. Commençant par le Sommet sur l'autonomie d'Abou Dabi, l'événement phare de la semaine consacré au dialogue et aux partenariats de haut niveau, le programme est renforcé par des initiatives telles que DRIFTx, RoboCup Asie-Pacifique 2025 (RCAP 2025) et l'Abu Dhabi Autonomous Racing League (Ligue de course de voitures autonomes d'Abou Dabi - A2RL), qui confirment le rôle d'Abou Dabi comme centre mondial d'innovation, d'investissement et de déploiement sûr et durable dans le domaine des technologies autonomes.

