Abu Dhabi Turf Club sediará a 33ª Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos para cavalos árabes de raça pura sob o patrocínio de Mansour bin Zayed

O Presidente da Copa dos Emirados Árabes Unidos para Cavalos Puros Árabes será disputado em 6 de dezembro, um destaque da temporada 2025–2026 do Abu Dhabi Turf Club, que conta com 16 jogos

Os visitantes do prestigiado evento desfrutarão de uma variedade de opções gastronômicas e de entretenimento, incluindo o restaurante Strawfire, instalações imersivas que celebram a cultura e o patrimônio dos Emirados, apresentações de músicos ao vivo e um espetacular show de drones na cerimônia de encerramento

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 27 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Sob o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Presidente dos Emirados Árabes Unidos, Vice-Primeiro-Ministro, Chefe do Tribunal Presidencial e Presidente do Clube Equestre de Abu Dhabi (ADEC), o Abu Dhabi Turf Club (ADTC) realizará a 33ª corrida do Presidente da Copa dos Emirados Árabes Unidos para Cavalos Puros Árabes em 6 de dezembro de 2025.

O concurso do Grupo 1 com mais de 2200 metros é um evento importante da temporada, conhecido por seu prestígio, premiação recorde e competição acirrada entre cavalos campeões. Ele reunirá jóqueis de elite e os melhores puro-sangue árabes para competir por uma parte do prêmio total de AED 10,8 milhões, com fãs de corrida ao redor do mundo acompanhando a ação. O encontro é reconhecido como a noite mais rica da temporada do Abu Dhabi Turf Club. Ele contará com o Presidente da UAE Cup for Arabian Purebred ao lado de outras corridas de alto nível, incluindo o Grupo 3 Yass Sprint, a UAE Breeders Cup e o Abu Dhabi Derby.

O falecido Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan inaugurou a primeira edição da Copa dos Emirados Árabes Unidos para Cavalos Puros de Raça Árabe em 1994, afirmando a importância da raça, mostrando suas qualidades excepcionais na pista e preservando esse patrimônio como parte integrante das tradições do país.

Sua Excelência Eng. Ali Al Shaiba, diretor geral do Abu Dhabi Equestrian Club e do Abu Dhabi Turf Club, observou que o apoio da liderança aos cavalos árabes de raça pura tem sido fundamental para restaurar sua estatura, aumentar sua proeminência e elevar sua presença no cenário internacional. Ele expressou sua gratidão pelo patrocínio e apoio de Sua Alteza Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan ao Presidente da Copa dos Emirados Árabes Unidos para Cavalos Puros Árabes.

Ele disse: "No Abu Dhabi Turf Club, estamos orgulhosos de receber o presidente da Copa dos Emirados Árabes Unidos para cavalos de raça pura árabe todos os anos. Esta ocasião acarinhada reflete o lugar profundamente enraizado do cavalo árabe no coração do povo dos Emirados e fortalece a sua ligação à herança das corridas."

Ele acrescentou: "Por mais de três décadas, esta prestigiosa Copa trouxe uma mensagem orgulhosa dos valores equestres duradouros da nossa sociedade. Continua sendo o principal palco do mundo para corridas de raça pura árabe, reunindo os melhores cavalos, proprietários renomados, jóqueis de elite e melhores treinadores, todos competindo pela honra de levantar este cobiçado título."

Os visitantes podem esperar uma linha completa de entretenimento que mostra a herança e a cultura dos Emirados. Crianças de 6 a 12 anos são convidadas a participar do Concurso Nacional de Vestuário dos Emirados Árabes Unidos e os entusiastas da fotografia podem participar do Concurso de Fotografia da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos. Inspirada nos motivos da Grande Mesquita Sheikh Zayed, uma jalsa imersiva proporcionará uma experiência visual artística.

Para os entusiastas gourmet, o Strawfire, o restaurante premium do Emirates Palace Mandarin Oriental, oferecerá um menu especialmente selecionado. A diversificada linha de entretenimento apresenta apresentações tradicionais que mostram a herança dos Emirados Árabes Unidos. Um espetacular show de drones levará as celebrações a um grand finale, iluminando o céu e cativando todos os convidados.

Vídeo: https://mma.prnewswire.com/media/2833629/Abu_Dhabi_Turf_Club.mp4

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2833628/Abu_Dhabi_Turf_Club.jpg

FONTE Abu Dhabi Turf Club