-Abu Dhabi Turf Club será anfitrión de la 33ª Copa Presidente de los EAU para Caballos de Pura Raza Árabe bajo el patrocinio de Mansour bin Zayed

La Copa Presidente de los EAU para Caballos Pura Raza Árabe se disputará el 6 de diciembre, un evento destacado de la temporada 2025-2026 del Abu Dhabi Turf Club, que incluye 16 encuentros.

Los visitantes del prestigioso evento disfrutarán de una variedad de opciones gastronómicas y de entretenimiento de alta calidad, incluyendo el restaurante premium Strawfire, instalaciones inmersivas que celebran la cultura y el patrimonio emiratí, actuaciones de músicos en vivo y un espectacular espectáculo de drones en la ceremonia de clausura.

ABU DHABI, EAU, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, viceprimer ministro, jefe de la Corte Presidencial y presidente del Club Ecuestre de Abu Dhabi (ADEC), el Abu Dhabi Turf Club (ADTC) organizará la 33ª edición de la Copa Presidente de los EAU para Caballos Pura Raza Árabe el 6 de diciembre de 2025.

La prueba del Grupo 1 de 2200 metros es un evento destacado de la temporada, reconocido por su prestigio, su premio récord y la feroz competencia entre los caballos campeones. Reunirá a jinetes de élite y a los mejores caballos árabes de pura raza para competir por una parte del premio total de 10,8 millones de AED, con aficionados a las carreras de todo el mundo listos para seguir la acción. El evento es reconocido como la noche más lucrativa de la temporada del Abu Dhabi Turf Club. Contará con la Copa Presidente de los EAU de Pura Raza Árabe, junto con otras carreras de alto perfil, como el Grupo 3 Yass Sprint, la Copa de Criadores de los EAU y el Derby de Abu Dabi.

El difunto Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan inauguró la primera edición de la Copa Presidente de los EAU de Pura Raza Árabe en 1994, reafirmando la importancia de la raza, mostrando sus excepcionales cualidades en la pista y preservando este legado como parte integral de las tradiciones del país.

Su Excelencia el Ing. Ali Al Shaiba, director general del Abu Dhabi Equestrian Club y del Abu Dhabi Turf Club, señaló que el apoyo de los líderes a los caballos pura raza árabe ha sido fundamental para restaurar su prestigio, realzar su prominencia y elevar su presencia en el escenario internacional. Expresó su gratitud por el patrocinio y el apoyo de Su Alteza el Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan a la Copa Presidente de los EAU para Caballos de Pura Raza Árabe.

Dijo: "En el Abu Dhabi Turf Club, nos enorgullece acoger cada año la Copa Presidente de los EAU para Caballos de Pura Raza Árabe. Esta preciada ocasión refleja el profundo arraigo del caballo árabe en el corazón del pueblo emiratí y fortalece su conexión con la tradición hípica".

Y añadió: "Durante más de tres décadas, esta prestigiosa Copa ha transmitido con orgullo los valores ecuestres perdurables de nuestra sociedad. Sigue siendo el principal escenario mundial para las carreras de pura sangre árabe, reuniendo a los mejores caballos, propietarios de renombre, jinetes de élite y entrenadores de primer nivel, todos compitiendo por el honor de alzar este codiciado título".

Los visitantes pueden esperar un completo programa de entretenimiento que muestra el patrimonio y la cultura emiratíes. Los niños de 6 a 12 años están invitados a participar en el Concurso Nacional de Trajes Emiratíes y los amantes de la fotografía pueden unirse al Concurso de Fotografía de la Copa Presidente de los EAU. Inspirada en los motivos de la Gran Mezquita Sheikh Zayed, una jalsa inmersiva ofrecerá una experiencia visual artística.

Para los amantes de la gastronomía, Strawfire, el restaurante premium del Emirates Palace Mandarin Oriental, ofrecerá un menú especialmente seleccionado. El diverso programa de entretenimiento incluye actuaciones tradicionales que muestran el patrimonio de los EAU. Un espectacular espectáculo de drones culminará las celebraciones, iluminando el cielo y cautivando a todos los invitados.

