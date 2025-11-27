El Abu Dhabi Turf Club será el anfitrión de la 33 .ª Copa Presidente de Emiratos Árabes Unidos para caballos árabes de raza pura con el patrocinio de Mansour bin Zayed

El presidente de la Copa de los Emiratos Árabes Unidos de Caballos de Pura Raza Árabe se celebrará el 6 de diciembre, uno de los momentos más destacados de la temporada 2025–2026 del Abu Dhabi Turf Club, que cuenta con 16 encuentros

Los visitantes del prestigioso evento disfrutarán de una variedad de excelentes opciones gastronómicas y de entretenimiento, incluido el restaurante premium Strawfire, instalaciones inmersivas que celebran la cultura y el patrimonio de los Emiratos, actuaciones de músicos en vivo y un espectacular espectáculo de drones en la ceremonia de clausura

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, Viceprimer Ministro, Jefe del Tribunal Presidencial y Presidente del Club Ecuestre de Abu Dhabi (ADEC), el Abu Dhabi Turf Club (ADTC) organizará la 33ª edición de la Copa Presidente de los Emiratos Árabes Unidos de Caballos de Pura Raza Árabe el 6 de diciembre de 2025.

Abu Dhabi Turf Club to host 33rd UAE President Cup for Arabian Purebred Horses under the patronage of Mansour bin Zayed 33rd UAE President Cup 2025

El concurso del Grupo 1 de más de 2200 metros es un evento destacado de la temporada, reconocido por su prestigio, un fondo de premios récord y una feroz competencia entre los caballos campeones. Reunirá a jinetes de élite y a los mejores purasangres árabes para competir por una parte del fondo total de premios de 10,8 millones de dirhams, y los aficionados a las carreras de todo el mundo seguirán la acción. La reunión es reconocida como la noche más rica de la temporada del Abu Dhabi Turf Club. Contará con la presencia del presidente de la UAE Cup for Arabian Purebred junto con otras carreras de alto perfil, como el Group 3 Yass Sprint, la UAE Breeders Cup y el Abu Dhabi Derby.

El difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan inauguró la primera edición de la Copa Presidente de los Emiratos Árabes Unidos para caballos de pura raza árabe en 1994, afirmando la importancia de la raza, mostrando sus cualidades excepcionales en la pista y preservando este patrimonio como parte integral de las tradiciones de la nación.

Su excelencia, Ing. Ali Al Shaiba, director general del Abu Dhabi Equestrian Club y del Abu Dhabi Turf Club, señaló que el apoyo del liderazgo a los caballos árabes de raza pura ha sido fundamental para restaurar su estatura, mejorar su prominencia y elevar su presencia en el escenario internacional. Expresó su gratitud por el patrocinio y el apoyo de Su Alteza el Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan para el Presidente de la Copa de Emiratos Árabes Unidos de Caballos de Pura Raza Árabe.

Dijo: "En el Abu Dhabi Turf Club, nos enorgullece ser el anfitrión de la Copa de los Emiratos Árabes Unidos para caballos de pura raza árabe cada año. Esta preciada ocasión refleja el lugar profundamente arraigado del caballo árabe en los corazones del pueblo emiratí y fortalece su conexión con la herencia de las carreras ".

Añadió: "Durante más de tres décadas, esta prestigiosa Copa ha llevado un mensaje orgulloso de los valores ecuestres perdurables de nuestra sociedad. Sigue siendo el principal escenario mundial de las carreras de pura raza árabe, que reúne a los mejores caballos, propietarios de renombre, jinetes de élite y los mejores entrenadores, todos compitiendo por el honor de levantar este codiciado título ".

Los visitantes pueden esperar una gama completa de entretenimiento que muestra el patrimonio y la cultura de los Emiratos Árabes Unidos. Los niños de 6 a 12 años están invitados a participar en el Concurso Nacional de Vestimenta de los Emiratos Árabes Unidos y los entusiastas de la fotografía pueden unirse al Concurso de Fotografía de la Copa Presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Inspirado en los motivos de la Gran Mezquita Sheikh Zayed, un jalsa inmersivo proporcionará una experiencia visual artística.

Para los entusiastas de la gastronomía, Strawfire, el restaurante premium de Emirates Palace Mandarin Oriental, ofrecerá un menú especialmente seleccionado. La diversa oferta de entretenimiento cuenta con actuaciones tradicionales que muestran el patrimonio de los Emiratos Árabes Unidos. Un espectacular espectáculo de drones llevará las celebraciones a un gran final, iluminando el cielo y cautivando a todos los invitados.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2833629/Abu_Dhabi_Turf_Club.mp4

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2833628/Abu_Dhabi_Turf_Club.jpg

FUENTE Abu Dhabi Turf Club