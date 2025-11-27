كأس رئيس الدولة للخيول العربية ينطلق 6 ديسمبر في مضمار أبوظبي للسباق

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، يستضيف مضمار أبوظبي للسباق، النسخة 33 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في 6 ديسمبر 2025، ويمثِّل سباق الفئة الأولى لمسافة 2200 متر، الحدث الأبرز في أجندة الموسم، ويتصدر المشهد بقيمته السامية وجائزته الأغلى والتنافس القوي بمشاركة الخيول الأبطال، ويستقطب نخبة الفرسان وأفضل الخيول للتنافس على جائزة إجمالية تبلغ 10.8 مليون درهم، ويتابعها محبي سباقاتها حول العالم.

Abu Dhabi Turf Club to host 33rd UAE President Cup for Arabian Purebred Horses under the patronage of Mansour bin Zayed 33rd UAE President Cup 2025

وأعلن مضمار أبوظبي للسباق في وقت سابق عن اكتمال الاستعدادات لاستقبال الموسم الجديد لسباقات الخيول 2025 - 2026 الذي يتألف من 16 سباقاً، والذي انطلق في 25 أكتوبر على المضمار العشبي، وتبلغ إجمالي الجوائز المالية المرصودة أكثر من 20 مليون درهم.

وتحظى السباقات التي يستضيفها مضمار أبوظبي للسباق بمتابعة جماهيرية كبيرة، وتنافس قوي بين أفضل الخيول والملاك والمدربين والفرسان على الفوز بألقاب الموسم.

وأطلق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، النسخة الأولى لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عام 1994، لتأكيد أهمية هذه الخيول وإبراز الصفات المتميِّزة التي تتحلّى بها في ميادين السباق، مع الحفاظ على هذا الموروث المهم الذي يعد جزءاً أصيلاً من التراث.

وأكد سعادة المهندس علي الشيبه، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ومضمار أبوظبي للسباق، أن اهتمام القيادة الرشيدة بالخيول العربية الأصيلة أسهم في استعادة مكانتها وبريقها بإبراز قدراتها وتطور سباقاتها في الميادين العالمية، مثمناً رعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

وقال: نفخر في نادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق باستضافة كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في كل عام، وهو مناسبة غالية تحمل مكانة الخيل العربي في وجدان أهل الإمارات، وتعزز ارتباطهم بتراث سباقاتها.

وأضاف: الكأس الغالية عبر نسخها الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود ظلت تحمل رسالة اعتزاز بقيم الفروسية الراسخة في مجتمعنا، وتعد المسرح الأكبر في العالم لتنافس أفضل الخيول العربية الأصيلة التي يدفع بها أشهر الملاك بقيادة نخبة الفرسان، وأكفأ المدربين، لنيل شرف التتويج باللقب الغالي.

ويتضمن الحدث برنامجاً متكاملاً من الفعاليات الترفيهية التي تسلط الضوء على التراث والثقافة الإماراتية. وتُدعى الأطفال من مختلف الجنسيات ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً للمشاركة في مسابقة الزي الوطني الإماراتي، حيث يحظى 6 فائزين بجائزة قدرها 3,000 درهم لكل منهم. كما يستقبل الحدث عشاق التصوير للمشاركة في مسابقة كأس رئيس الدولة للتصوير الفوتوغرافي، التي تبلغ قيمة جائزتها 10,000 درهم للصورة الفائزة.

وبإلهام من الزخارف النباتية في جامع الشيخ زايد الكبير، سيستمتع الزوار بجلسة فنية غامرة تمنحهم تجربة بصرية تحمل طابعاً وطنياً وإبداعياً. كما سيحتضن بيت العريش التقليدي سلسلة من ورش الحرف الإماراتية ويعرض مجموعة من المنتجات اليدوية من مشروع الغدير تعكس الهوية المحلية. وسيتمكن الزوار من التقاط صور مميزة عند مجسم فني مبتكر يحتفي بعمق التراث الوطني وتقاليده الراسخة.

وسيحظى عشاق الطعام بتجربة خاصة يقدمها مطعم «ستروفاير» التابع لقصر الإمارات ماندارين أورينتال والحائز على نجمة ميشلان، من خلال قائمة منسقة بعناية لهذه المناسبة. ويضم البرنامج الترفيهي مجموعة متنوعة من الفقرات والعروض التراثية التي تجسد الإرث الإماراتي الأصيل. وتختتم الأمسية بعرض طائرات مسيرة يقدم تشكيلات ضوئية مدهشة تمنح الزوار تجربة بصرية فريدة.

ويواصل كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لرياضة سباقات الخيل العربية الأصيلة.

تذاكر النسخة الثالثة والثلاثين من كأس رئيس الدولة أصبحت متاحة الآن. يمكنكم حجز مقاعدكم من خلال زيارة abudhabiturfclub.platinumlist.net لشراء التذاكر والاطلاع على الباقات المتوفرة.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2833629/Abu_Dhabi_Turf_Club.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2833628/Abu_Dhabi_Turf_Club.jpg