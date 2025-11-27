Le Turf Club d'Abu Dhabi accueillera la 33e Coupe du Président des Émirats arabes unis pour chevaux pur-sang arabes sous le patronage de Mansour bin Zayed

Le président de l'UAE Cup for Arabian Purebred Horses (Coupe des Émirats arabes unis pour chevaux de pur-sang) se déroulera le 6 décembre. Il s'agit d'un temps fort de la saison 2025-2026 de l'Abu Dhabi Turf Club, qui compte 16 rencontres.

Les visiteurs de ce prestigieux événement pourront profiter d'une variété d'options de restauration et de divertissement, notamment le restaurant Strawfire, des installations immersives qui célèbrent la culture et le patrimoine émiratis, des performances de musiciens en direct et un spectaculaire spectacle de drone lors de la cérémonie de clôture.

ABU DHABI, EAU, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Sous le patronage de Son Altesse Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président des EAU, vice-premier ministre, chef de la cour présidentielle et président du Club équestre d'Abu Dhabi (ADEC), l'Abu Dhabi Turf Club (ADTC) organisera la 33e édition de la President of the UAE Cup for Arabian Purebred Horses le 6 décembre 2025.

Le concours du groupe 1 sur 2200 mètres est un événement phare de la saison, réputé pour son prestige, sa dotation record et la concurrence acharnée entre les chevaux champions. Il réunira des jockeys d'élite et les meilleurs pur-sang arabes qui se disputeront une part de la cagnotte totale de 10,8 millions d'AED, et les amateurs de courses du monde entier suivront l'action. Cette rencontre est considérée comme la soirée la plus riche de la saison de l'Abu Dhabi Turf Club. Le président de l'UAE Cup for Arabian Purebred y participera, ainsi que d'autres courses de haut niveau, notamment le Group 3 Yass Sprint, l'UAE Breeders Cup et l'Abu Dhabi Derby.

Feu Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan a inauguré la première édition de la President of the UAE Cup for Arabian Purebred Horses en 1994, affirmant l'importance de la race, mettant en valeur ses qualités exceptionnelles sur la piste, et préservant cet héritage comme partie intégrante des traditions de la nation.

Son Excellence Eng. Ali Al Shaiba, directeur général de l'Abu Dhabi Equestrian Club et de l'Abu Dhabi Turf Club, a souligné que le soutien apporté par les dirigeants aux chevaux arabes de race pure avait contribué à restaurer leur stature, à les mettre en valeur et à renforcer leur présence sur la scène internationale. Il a exprimé sa gratitude pour le patronage et le soutien de Son Altesse Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan au président de la Coupe des Émirats arabes unis pour les chevaux pur-sang arabes.

Il a déclaré : « À l'Abu Dhabi Turf Club, nous sommes fiers d'accueillir chaque année le président de l'UAE Cup for Arabian Purebred Horses. Cette occasion privilégiée reflète la place profondément ancrée du cheval arabe dans le cœur des Émiratis et renforce leur lien avec l'héritage des courses ».

Il a ajouté : « Depuis plus de trois décennies, cette prestigieuse coupe véhicule avec fierté le message des valeurs équestres durables de notre société. Il reste la première étape mondiale pour les courses de pur-sang arabes, réunissant les meilleurs chevaux, des propriétaires renommés, des jockeys d'élite et les meilleurs entraîneurs, tous en compétition pour avoir l'honneur de soulever ce titre convoité ».

Les visiteurs peuvent s'attendre à un programme complet de divertissements mettant en valeur le patrimoine et la culture des Émirats. Les enfants âgés de 6 à 12 ans sont invités à participer au concours national de tenues vestimentaires des Émirats arabes unis et les amateurs de photographie peuvent participer au concours de photos de la Coupe du Président des Émirats arabes unis. Inspirée des motifs de la grande mosquée Sheikh Zayed, une jalsa immersive offrira une expérience visuelle artistique.

Pour les gourmets, Strawfire, le restaurant haut de gamme de l'Emirates Palace Mandarin Oriental, proposera un menu spécialement élaboré. Le programme de divertissement diversifié comprend des spectacles traditionnels qui mettent en valeur le patrimoine des Émirats arabes unis. Un spectaculaire spectacle de drones clôturera les célébrations en illuminant le ciel et en captivant tous les invités.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2833629/Abu_Dhabi_Turf_Club.mp4

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2833628/Abu_Dhabi_Turf_Club.jpg