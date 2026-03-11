Actian apresenta solução de análise conversacional com base semântica gerada de forma inteligente para entregar informações confiáveis

Projetado para fornecer precisão de nível empresarial, o Actian AI Analyst usa um gráfico de conhecimento semântico para fornecer o contexto empresarial necessário para lidar com alucinações de IA

ROUND ROCK, Texas, 11 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Actian, divisão de dados e IA da HCLSoftware, apresentou hoje o Actian AI Analyst (anteriormente Wobby), uma solução de análise conversacional com o Steward Agent que gera e fornece manutenção contínua da camada semântica de forma inteligente para acelerar o tempo de avaliação e entregar informações confiáveis e auditáveis. Ao combinar análise baseada em IA com semântica determinística, o Actian AI Analyst permite que as organizações escalem o acesso à análise, reduzam gargalos de inteligência de negócios e ajam com confiança com base em informações.

Os modelos básicos de IA geralmente afirmam ter alta precisão em testes simples, mas aplicá-los a dados empresariais complexos muitas vezes gera alucinações e lógicas incorretas. De fato, o Relatório do Índice de Inteligência Artificial 2025 da Stanford HAI mostra que o desempenho de alguns modelos pode atingir 97,8% de precisão em tarefas de planejamento mais simples, mas a precisão despenca quando a complexidade do raciocínio aumenta e pode chegar a quase zero em alguns modelos.1 Esses erros normalmente não são auditáveis, criando uma lacuna significativa de confiança.

"Cada vez mais, as empresas estão incorporando IA nos fluxos de trabalho analíticos para acelerar a geração de informações e a tomada de decisões, mas velocidade sem confiança é uma desvantagem", declarou Guillaume Bodet, diretor de produto da Actian. "Ao contrário das ferramentas text-to-SQL propensas a erros, o Actian AI Analyst se baseia em dados corporativos sujeitos à governança e é projetado para rastreabilidade total, permitindo que as organizações escalem o acesso à análise para usuários empresariais sem sacrificar precisão ou confiança."

O Steward Agent: Construa de forma inteligente a base de dados

O novo Steward Agent acelera a implantação da IA e substitui trabalhos manuais demorados, construindo e mantendo de forma inteligente uma base de dados com governança a partir dos esquemas de armazém existentes e da documentação de negócios.

Modelagem Semântica: Transforma glossários e documentação de negócios existentes em um gráfico de conhecimento semântico, permitindo que as organizações passem de dados brutos para informações prontas para consultas em poucos dias ou semanas.

O Actian AI Analyst: Precisão em escala

O Actian AI Analyst oferece análises confiáveis e conversacionais que permitem aos usuários corporativos explorar dados e descobrir informações usando linguagem natural. Ao enquadrar cada questão dentro de uma base semântica sujeita à governança, a solução permite que as equipes atuem com informações verificadas em tempo real.

Interface Conversacional: Substitui dashboards estáticos por uma interface em linguagem natural, permitindo que usuários corporativos façam perguntas de acompanhamento e recebam análises instantâneas sem ter que usar SQL.

Integração e Ação Contínuas

O Actian AI Analyst se integra diretamente aos fluxos de trabalho de negócios existentes para encurtar a distância entre uma questão e uma decisão estratégica.

Integração com Slack e Microsoft Teams: Entrega análises conversacionais diretamente dentro das ferramentas de colaboração existentes, permitindo que os usuários consultem e recebam dados e depois compartilhem resultados sem trocar de aplicativo.

"O Actian AI Analyst transformou nossa BI em uma conversa, em vez de um ciclo de desenvolvimento", afirmou Pieter Seyns, chefe de Inteligência Artificial da Bekaert, líder em ciência dos materiais em tecnologias de transformação e revestimento de fios de aço. "Informações mais rápidas, menos dashboards — o Actian AI Analyst simplesmente funciona."

Para organizações que buscam expandir essas capacidades para toda a empresa, o Actian AI Analyst pode ser combinado com a Plataforma de Inteligência de Dados Actian para criar um sistema de circuito fechado onde definições de dados governadas fluem diretamente para análises conversacionais ao vivo.

Disponibilidade

O Actian AI Analyst e o Steward Agent já estão disponíveis. Os agentes serão integrados em todo o portfólio Actian nos próximos trimestres. Para saber mais, leia o blog e acesse a página do Actian AI Analyst.

Sobre a Actian

A Actian capacita as empresas a gerenciar e governar dados com confiança em larga escala. As soluções de gerenciamento e inteligência de dados da Actian ajudam a otimizar ambientes de dados complexos e acelerar a entrega de dados prontos para IA. Projetadas para serem flexíveis, as soluções Actian se integram perfeitamente e têm desempenho confiável em ambientes on-premises, nuvem e híbridos. Saiba mais sobre a Actian, a divisão de dados e IA da HCLSoftware, na actian.com.

1 Inteligência Artificial Centrada no Ser Humano (HAI) da Universidade de Stanford, "Relatório do Índice de Inteligência Artificial 2025", abril de 2025.

