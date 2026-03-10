Actian、信頼できる洞察に向けたインテリジェント生成セマンティック基盤を備えた対話型アナリティクス・ソリューションを発表

エンタープライズグレードの精度を提供するよう設計されたActian AI Analystは、セマンティック・ナレッジ・グラフを活用して、AIのハルシネーションに対処するために必要なビジネス・コンテキストを提供

テキサス州ラウンドロック, 2026年3月11日 /PRNewswire/ -- HCLSoftwareのデータおよびAI部門であるActianは本日、セマンティック層をインテリジェントに生成・維持し、価値実現の迅速化と信頼性の高い監査可能な洞察を実現する「Steward Agent」を搭載した対話型アナリティクス・ソリューション「Actian AI Analyst」（旧Wobby）を発表しました。AI駆動の分析と決定論的セマンティクスを組み合わせることで、Actian AI Analystは組織における分析アクセスの拡張、ビジネス・インテリジェンスのボトルネック解消、洞察に基づく確信を持った意思決定を可能にします。

基本的なAIモデルは単純なテストでは高い精度を示しますが、複雑な企業データに適用すると、ハルシネーションや誤った論理を引き起こすことが多々あります。実際、スタンフォード大学人間中心AI研究所（HAI）の「2025 AI Index Report」によると、一部のモデルは単純な計画タスクで97.8%の精度を達成しますが、推論が複雑になると精度は急落し、ゼロに近くなるモデルもあります。1これらのエラーは通常、監査不可能であり、大きな信頼のギャップを生んでいます。

ActianのCPOであるGuillaume Bodet氏は次のように述べています。「企業は洞察の生成と意思決定を加速させるため、分析ワークフローへのAI導入を強化していますが、信頼を伴わないスピードは負債となります。エラーの起こりやすいText-to-SQLツールとは異なり、Actian AI Analystは管理された企業データに立脚し、完全なトレーサビリティを確保するよう設計されています。これにより、精度や信頼を損なうことなく、ビジネスユーザーへの分析アクセスを拡大できます。」

Steward Agent：データ基盤をインテリジェントに構築

新しいSteward Agentは、既存のウェアハウス・スキーマやビジネス文書から管理されたデータ基盤をインテリジェントに構築・維持することで、AI導入を加速させ、時間のかかる手作業に取って代わります。

セマンティック・モデリング： 既存のビジネス用語集やドキュメントをセマンティック・ナレッジ・グラフに変換し、生データからクエリ可能な洞察への移行を数日から数週間で実現します。

Actian AI Analyst：大規模環境での精度

Actian AI Analystは、ビジネスユーザーが自然言語を使用してデータを探索し、洞察を得られる信頼性の高い対話型アナリティクスを提供します。すべての質問を管理されたセマンティック基盤の枠組みで捉えることで、チームは検証済みの情報に基づいてリアルタイムに行動できます。

対話型インターフェース： 静的なダッシュボードを自然言語インターフェースに置き換え、ビジネスユーザーがSQLを記述することなく、追加の質問を行ったり即座に分析結果を受け取ったりすることを可能にします。

シームレスな統合と行動

Actian AI Analystは、既存のビジネス・ワークフローに直接統合され、質問から戦略的意思決定までの距離を短縮します。

SlackとMicrosoft Teamsの統合： 既存のコラボレーションツール内で直接対話型アナリティクスを提供し、ユーザーはアプリケーションを切り替えることなく、データを照会・受信し、結果を共有することができます。

鋼線加工およびコーティング技術の世界的リーダーであるBekaertのAI部門責任者、Pieter Seyns氏は次のように述べています。「Actian AI Analystは、当社のBIを開発サイクルから『対話』へと変えてくれました。「より迅速な洞察、より少ないダッシュボード。Actian AI Analystはまさに期待通りの働きをします。」

これらの機能を全社的に拡張したい組織のために、Actian AI AnalystはActian Data Intelligence Platformと連携可能です。これにより、管理されたデータ定義がライブの対話型アナリティクスに直接反映されるクローズドループ・システムを構築できます。

提供開始時期

Actian AI AnalystとSteward Agentは現在提供中です。本エージェント機能は、今後数四半期にわたりActianポートフォリオ全体に統合される予定です。詳細については、ブログをご覧いただくか、Actian AI Analystのウェブページにアクセスしてください。

Actianについて

Actianは、企業が大規模なデータを自信を持って管理・統制できるよう支援します。Actianのデータ管理およびデータ・インテリジェンス・ソリューションは、複雑なデータ環境を効率化し、AI対応データの提供を加速します。柔軟な設計を特徴とするActianのソリューションは、オンプレミス、クラウド、およびハイブリッド環境においてシームレスに統合され、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。HCLSoftwareのデータおよびAI部門であるActianの詳細については、actian.comをご覧ください。

1 スタンフォード大学人間中心AI研究所（HAI）「Artificial Intelligence Index Report 2025」、2025年4月。

