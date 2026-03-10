Actian stellt Lösung für Konversationsanalyse mit intelligent generierter semantischer Grundlage für aussagekräftige Erkenntnisse vor

Actian AI Analyst wurde entwickelt, um unternehmensgerechte Genauigkeit zu gewährleisten – ein semantischer Wissensgraph liefert den geschäftlichen Kontext, der zur Bekämpfung von KI-Halluzinationen erforderlich ist

ROUND ROCK, Texas, USA, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Actian, die Daten- und KI-Sparte von HCLSoftware, hat heute Actian AI Analyst (ehemals Wobby) vorgestellt – eine dialogorientierte Analyselösung mit dem Steward Agent, der auf intelligente Weise die semantische Ebene generiert und kontinuierlich pflegt, um die Amortisationszeit zu verkürzen und zuverlässige, überprüfbare Erkenntnisse zu liefern. Durch die Kombination von KI-gesteuerter Analyse mit deterministischer Semantik ermöglicht Actian AI Analyst Unternehmen, den Zugriff auf Analysen zu skalieren, Engpässe in der Business Intelligence zu reduzieren und mit Zuversicht auf Erkenntnisse zu reagieren.

Bei einfachen Tests weisen grundlegende KI-Modelle in der Regel eine hohe Genauigkeit auf, jedoch führt ihre Anwendung auf komplexe Unternehmensdaten häufig zu Fehlern und unkorrekter Logik. Der Stanford HAI's 2025 AI Index Report zeigt, dass die Leistung einiger Modelle bei einfacheren Planungsaufgaben eine Genauigkeit von 97,8 % erreichen kann, doch die Genauigkeit sinkt mit zunehmender Komplexität der Schlussfolgerungen und kann bei einigen Modellen nahezu Null erreichen.1 Diese Fehler sind in der Regel nicht überprüfbar und schaffen eine erhebliche Vertrauenslücke.

„Unternehmen integrieren zunehmend KI in ihre Analyse-Workflows, um die Gewinnung von Erkenntnissen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Allerdings stellt Geschwindigkeit ohne Vertrauen ein Risiko dar", betont Guillaume Bodet, Chief Product Officer bei Actian. „Im Gegensatz zu fehleranfälligen Text-to-SQL-Tools ist der Actian AI Analyst in kontrollierten Unternehmensdaten verankert und für eine vollständige Rückverfolgbarkeit ausgelegt, so dass Unternehmen den Zugriff auf Analysen für Geschäftsanwender skalieren können, ohne Abstriche bei der Genauigkeit oder Vertrauenswürdigkeit."

Der Steward Agent: Intelligenter Aufbau der Datenbasis

Der neue Steward Agent beschleunigt die KI-Bereitstellung und ersetzt zeitaufwändige manuelle Arbeiten, indem er auf der Grundlage vorhandener Warehouse-Schemata und Geschäftsdokumente eine geregelte Datengrundlage auf intelligente Weise aufbaut und pflegt.

Semantische Modellierung: Wandelt vorhandene Geschäftsglossare und Dokumentationen in einen semantischen Wissensgraphen um, sodass Unternehmen innerhalb weniger Tage oder Wochen von Rohdaten zu abfragefähigen Erkenntnissen gelangen.

Wandelt vorhandene Geschäftsglossare und Dokumentationen in einen semantischen Wissensgraphen um, sodass Unternehmen innerhalb weniger Tage oder Wochen von Rohdaten zu abfragefähigen Erkenntnissen gelangen. Konsistente Geschäftslogik: Definiert und pflegt eine gemeinsame Geschäftslogik, um die Konsistenz zwischen den Abteilungen aufrechtzuerhalten und ein Abdriften der Metrik zu verhindern.

Definiert und pflegt eine gemeinsame Geschäftslogik, um die Konsistenz zwischen den Abteilungen aufrechtzuerhalten und ein Abdriften der Metrik zu verhindern. Proaktive Logikwartung: Identifiziert und aktualisiert Änderungen in Geschäftsdefinitionen, sodass sich die semantische Schicht weiterentwickeln kann, ohne dass eine manuelle Neukonfiguration erforderlich ist.

Der Actian AI Analyst: Skalierbare Präzision

Der Actian AI Analyst liefert vertrauenswürdige, dialogorientierte Analysen, die es Geschäftsanwendern ermöglichen, Daten zu erkunden und Erkenntnisse mithilfe natürlicher Sprache zu gewinnen. Durch die Einbettung jeder Frage in eine geregelte semantische Grundlage ermöglicht die Lösung den Teams, auf verifizierte Informationen in Echtzeit zu reagieren.

Konversationsschnittstelle: Ersetzt statische Dashboards durch eine natürliche Sprachschnittstelle, die es Geschäftsanwendern ermöglicht, Folgefragen zu stellen und sofortige Analysen zu erhalten, ohne SQL-Anweisungen schreiben zu müssen.

Ersetzt statische Dashboards durch eine natürliche Sprachschnittstelle, die es Geschäftsanwendern ermöglicht, Folgefragen zu stellen und sofortige Analysen zu erhalten, ohne SQL-Anweisungen schreiben zu müssen. Engine für kontrollierte Ausführung: Verwendet einen regelbasierten Ansatz, um jede Antwort in der spezifischen Logik des Unternehmens zu verankern und eliminiert die uneingeschränkte SQL-Generierung, die KI-Halluzinationen verursacht.

Verwendet einen regelbasierten Ansatz, um jede Antwort in der spezifischen Logik des Unternehmens zu verankern und eliminiert die uneingeschränkte SQL-Generierung, die KI-Halluzinationen verursacht. Vollständige Rückverfolgbarkeit: Gewährt Einblicke in die Argumentationsschritte, Filter und Berechnungen, die zur Erstellung jeder Antwort verwendet werden, sodass die Benutzer die Ergebnisse überprüfen und Unstimmigkeiten schnell beheben können.

Nahtlose Integration und Aktion

Actian AI Analyst lässt sich direkt in bestehende Geschäftsabläufe integrieren, um den Weg zwischen einer Frage und einer strategischen Entscheidung zu verkürzen.

Integration von Slack und Microsoft Teams: Konversationsanalysen werden direkt in bestehende Collaboration-Tools integriert, sodass Benutzer Daten abfragen und empfangen und die Ergebnisse gemeinsam nutzen können, ohne die Anwendung wechseln zu müssen.

Konversationsanalysen werden direkt in bestehende Collaboration-Tools integriert, sodass Benutzer Daten abfragen und empfangen und die Ergebnisse gemeinsam nutzen können, ohne die Anwendung wechseln zu müssen. Thread-basierter Gesprächskontext: Bewahrt den Verlauf einer Unterhaltung über Folgefragen hinweg, damit sich Erkenntnisse auf natürliche Weise entwickeln können, ohne die Analyse neu starten zu müssen.

Bewahrt den Verlauf einer Unterhaltung über Folgefragen hinweg, damit sich Erkenntnisse auf natürliche Weise entwickeln können, ohne die Analyse neu starten zu müssen. Optimierte Abläufe: Gibt Geschäftsanwendern die Möglichkeit, selbst genaue Antworten zu finden, wodurch die operative Belastung der Datenteams reduziert wird.

„Der Actian AI Analyst hat unsere Business Intelligence von einem Entwicklungszyklus in ein Gespräch verwandelt", berichtet Pieter Seyns, Head of Artificial Intelligence bei Bekaert, einem führenden Unternehmen in der Materialwissenschaft der Stahldrahtverarbeitung und Beschichtungstechnologien. „Schnellere Erkenntnisse, weniger Dashboards – Actian AI Analyst funktioniert einfach."

Unternehmen, die diese Fähigkeiten unternehmensweit ausbauen möchten, können Actian AI Analyst mit der Actian Data Intelligence Platform kombinieren, um ein geschlossenes System zu schaffen, bei dem kontrollierte Datendefinitionen direkt in Live-Analysen einfließen.

Verfügbarkeit

Der Actian AI Analyst und der Steward Agent sind ab sofort verfügbar. In den kommenden Quartalen werden die Agenten in das gesamte Actian-Portfolio integriert. Um mehr zu erfahren, lesen Sie den Blog und besuchen Sie die Actian AI Analyst Webseite.

Informationen zu Actian

Actian versetzt Unternehmen in die Lage, Daten in großem Umfang sicher zu verwalten und zu steuern. Die Datenmanagement- und Data-Intelligence-Lösungen von Actian helfen dabei, komplexe Datenumgebungen zu optimieren und die Bereitstellung von KI-fähigen Daten zu beschleunigen. Actian-Lösungen sind flexibel, lassen sich nahtlos integrieren und arbeiten zuverlässig in On-Premises-, Cloud- und Hybrid-Umgebungen. Erfahren Sie mehr über Actian, die Daten- und KI-Abteilung von HCLSoftware, unter actian.com.

1 Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), „Artificial Intelligence Index Report 2025", April 2025.

Medienkontakt:

Jennifer Harbour

PR Consultant

[email protected]

Danielle Lee

Vice President – Global Analyst Relations and Public Relations

[email protected]

