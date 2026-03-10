Actian dévoile une solution d'analyse conversationnelle avec une base sémantique générée intelligemment pour des informations fiables

Conçu pour offrir une précision de niveau entreprise, Actian AI Analyst utilise un graphe de connaissances sémantique afin de fournir le contexte commercial nécessaire pour résoudre les hallucinations de l'IA.

ROUND ROCK, Texas, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Actian, la division des données et de l'IA de HCLSoftware, a présenté aujourd'hui Actian AI Analyst (anciennement Wobby), une solution d'analyse conversationnelle dotée de l'agent Steward qui génère intelligemment la couche sémantique et en assure la maintenance continue afin d'accélérer le délai de rentabilisation et fournir des informations fiables et vérifiables. En combinant l'analyse pilotée par l'IA et la sémantique déterministe, Actian AI Analyst permet aux organisations d'élargir l'accès à l'analyse, de réduire les goulets d'étranglement de la veille stratégique et d'agir en toute confiance sur la base des informations recueillies.

Les modèles d'IA de base revendiquent généralement une grande précision lors de tests simples, mais leur application à des données d'entreprise complexes déclenche souvent des hallucinations et une logique incorrecte. De fait, le rapport « 2025 AI Index Report » de Stanford HAI montre que les performances de certains modèles peuvent atteindre une précision de 97,8 % sur des tâches de planification plus simples, mais que la précision chute lorsque la complexité du raisonnement augmente et peut atteindre presque zéro pour certains modèles.1 Ces erreurs ne sont généralement pas vérifiables, ce qui crée un manque de confiance important.

« De plus en plus, les entreprises intègrent l'IA dans les flux de travail analytiques pour accélérer la génération d'informations et la prise de décision, mais la vitesse sans la confiance est un handicap », a déclaré Guillaume Bodet, chef de produit chez Actian. « Contrairement aux outils de conversion de texte en SQL sujets aux erreurs, l'Actian AI Analyst est ancré dans les données d'entreprise gouvernées et conçues pour une traçabilité complète, ce qui permet aux organisations d'élargir l'accès à l'analyse pour les utilisateurs professionnels sans sacrifier la précision ou la confiance. »

Steward Agent : construire intelligemment la base de données

Le nouveau Steward Agent accélère le déploiement de l'IA et remplace le travail manuel fastidieux en créant et en maintenant intelligemment une base de données gérée à partir des schémas d'entrepôt et de la documentation commerciale existants.

Modélisation sémantique : transforme les glossaires et la documentation existants en un graphe de connaissances sémantique, permettant aux entreprises de passer des données brutes à des informations prêtes à être analysées en quelques jours ou semaines.

Logique commerciale cohérente : définit et maintient une logique commerciale commune afin d'assurer la cohérence entre les services et d'éviter la dérive des indicateurs.

Maintenance proactive de la logique : identifie et met à jour les changements dans les définitions d'entreprise, ce qui permet à la couche sémantique d'évoluer sans nécessiter de reconfiguration manuelle.

L'analyste en IA d'Actian : précision à l'échelle

Actian AI Analyst fournit des analyses conversationnelles fiables permettant aux utilisateurs professionnels d'explorer les données et de découvrir des tendances en utilisant le langage naturel. En encadrant chaque question dans une base sémantique gouvernée, la solution permet aux équipes d'agir sur des informations vérifiées en temps réel.

Interface conversationnelle : remplace les tableaux de bord statiques par une interface en langage naturel, permettant aux utilisateurs professionnels de poser des questions de suivi et de recevoir des analyses instantanées sans écrire de langage SQL.

Moteur d'exécution contraint : utilise une approche basée sur des règles pour ancrer chaque réponse dans la logique spécifique de l'entreprise et élimine la génération SQL sans contrainte à l'origine des hallucinations de l'IA.

Traçabilité complète : offre une visibilité sur les étapes de raisonnement, les filtres et les calculs utilisés pour produire chaque réponse, ce qui permet aux utilisateurs de valider les résultats et de résoudre rapidement les anomalies.

Une intégration et une action sans faille

Actian AI Analyst s'intègre directement dans les flux de travail existants pour réduire la distance entre une question et une décision stratégique.

Intégration de Slack et de Microsoft Teams : l'analyse conversationnelle est directement intégrée aux outils de collaboration existants, ce qui permet aux utilisateurs d'interroger et de recevoir des données, puis de partager les résultats sans passer d'une application à l'autre.

Contexte conversationnel filé : conserve l'historique d'une conversation à travers les questions de suivi, ce qui permet aux informations d'évoluer naturellement sans avoir à recommencer l'analyse.

Rationalisation des opérations : permet aux utilisateurs professionnels d'obtenir eux-mêmes des réponses précises, réduisant ainsi la charge opérationnelle des équipes en charge des données.

« Actian AI Analyst a transformé notre veille économique en une conversation au lieu d'un cycle de développement », a déclaré Pieter Seyns, responsable de l'intelligence artificielle chez Bekaert, un leader dans la science des matériaux de transformation des fils d'acier et des technologies de revêtement. « Des informations plus rapides, moins de tableaux de bord - Actian AI Analyst fonctionne tout simplement. »

Pour les organisations qui souhaitent étendre ces capacités à l'échelle de l'entreprise, Actian AI Analyst peut être associé à Actian Data Intelligence Platform et créer un système en boucle fermée dans lequel les définitions de données régies sont directement intégrées dans des analyses conversationnelles en temps réel.

Disponibilité

Actian AI Analyst et Steward Agent sont disponibles dès maintenant. Les agents seront intégrés dans le portefeuille d'Actian au cours des prochains trimestres. Pour en savoir plus, lisez le blog et consultez la page web Actian AI Analyst.

À propos d'Actian

Actian permet aux entreprises de gérer et de gouverner leurs données à grande échelle en toute confiance. Les solutions de gestion et d'intelligence des données d'Actian permettent de rationaliser les environnements de données complexes et d'accélérer la fourniture de données prêtes pour l'IA. Conçues pour être flexibles, les solutions Actian s'intègrent de manière transparente et fonctionnent de manière fiable dans des environnements sur site, en nuage et hybrides. Pour en savoir plus sur Actian, la division données et intelligence artificielle de HCLSoftware, visitez actian.com.

1 Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), « Artificial Intelligence Index Report 2025 », avril 2025.

