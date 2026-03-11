Actian presenta una solución de análisis conversacional con una base semántica generada de forma inteligente para obtener información confiable

Actian AI Analyst, diseñado para proporcionar una precisión de nivel empresarial, utiliza un gráfico de conocimiento semántico para proporcionar el contexto empresarial necesario para abordar las alucinaciones de IA

ROUND ROCK, Texas, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Actian, la división de datos e IA de HCLSoftware, presentó hoy Actian AI Analyst (anteriormente Wobby), una solución de análisis conversacional que incluye el Steward Agent, que genera y proporciona mantenimiento de forma inteligente y continua de la capa semántica para acelerar el tiempo de retorno de la inversión y ofrecer información confiable y auditable. Al combinar el análisis impulsado por IA con la semántica determinista, Actian AI Analyst permite a las organizaciones ampliar el acceso al análisis, reducir los cuellos de botella en la inteligencia empresarial y actuar con confianza basándose en la información obtenida.

Los modelos básicos de IA suelen presumir de una gran precisión en pruebas sencillas, pero su aplicación a datos empresariales complejos a menudo provoca alucinaciones y una lógica incorrecta. De hecho, el Informe del Índice de IA 2025 de Stanford HAI muestra que el rendimiento de algunos modelos puede alcanzar una precisión del 97,8 % en tareas de planificación más sencillas, pero la precisión cae en picada cuando aumenta la complejidad del razonamiento y puede llegar a ser casi nula en algunos modelos.1 Estos errores no suelen ser auditables, lo que crea una importante brecha de confianza.

"Cada vez más, las empresas están incorporando IA en los flujos de trabajo de análisis para acelerar la generación de información y la toma de decisiones, pero la velocidad sin confianza es una desventaja", afirmó Guillaume Bodet, director de productos de Actian. "A diferencia de las herramientas de conversión de texto a SQL, que son propensas a errores, Actian AI Analyst se basa en datos empresariales controlados y está diseñado para ofrecer una trazabilidad total, lo que permite a las organizaciones ampliar el acceso a los análisis para los usuarios empresariales sin sacrificar la precisión ni la confianza".

El Steward Agent: construya la base de datos de forma inteligente

El nuevo Steward Agent acelera la implementación de IA y reemplaza el trabajo manual que consume mucho tiempo mediante la creación y el mantenimiento inteligentes de una base de datos regulada a partir de los esquemas de almacén y la documentación empresarial existentes.

Modelado semántico: transforma los glosarios y la documentación empresarial existentes en un gráfico de conocimiento semántico, lo que permite a las organizaciones pasar de datos sin procesar a información lista para consultar en cuestión de días o semanas.

transforma los glosarios y la documentación empresarial existentes en un gráfico de conocimiento semántico, lo que permite a las organizaciones pasar de datos sin procesar a información lista para consultar en cuestión de días o semanas. Lógica empresarial consistente: define y mantiene una lógica empresarial compartida para ayudar a mantener la coherencia entre los departamentos y evitar desviaciones en las métricas.

define y mantiene una lógica empresarial compartida para ayudar a mantener la coherencia entre los departamentos y evitar desviaciones en las métricas. Mantenimiento lógico proactivo: identifica y actualiza los cambios en las definiciones empresariales, lo que permite que la capa semántica evolucione sin necesidad de reconfiguración manual.

El Actian AI Analyst: precisión a escala

Actian AI Analyst ofrece análisis conversacionales confiables que permiten a los usuarios empresariales explorar datos y descubrir información valiosa mediante el uso de lenguaje natural. Al enmarcar cada pregunta dentro de una base semántica regulada, la solución permite a los equipos actuar sobre información verificada en tiempo real.

Interfaz conversacional: reemplaza los paneles estáticos por una interfaz de lenguaje natural, lo que permite a los usuarios empresariales formular preguntas de seguimiento y recibir análisis instantáneos sin necesidad de escribir SQL.

reemplaza los paneles estáticos por una interfaz de lenguaje natural, lo que permite a los usuarios empresariales formular preguntas de seguimiento y recibir análisis instantáneos sin necesidad de escribir SQL. Motor de ejecución restringida: utiliza un enfoque basado en normas para fundamentar cada respuesta en la lógica específica de la empresa y elimina la generación de SQL sin restricciones que provoca alucinaciones de IA.

utiliza un enfoque basado en normas para fundamentar cada respuesta en la lógica específica de la empresa y elimina la generación de SQL sin restricciones que provoca alucinaciones de IA. Trazabilidad completa: proporciona visibilidad de los pasos de razonamiento, los filtros y los cálculos utilizados para producir cada respuesta, lo que permite a los usuarios validar los resultados y resolver las discrepancias con rapidez.

Integración y acción fluidas

Actian AI Analyst se integra directamente en los flujos de trabajo empresariales existentes para acortar la distancia entre una pregunta y una decisión estratégica.

Integración de Slack y Microsoft Teams: ofrece análisis conversacionales directamente dentro de las herramientas de colaboración existentes, lo que permite a los usuarios consultar y recibir datos, y luego compartir resultados sin cambiar de aplicación.

ofrece análisis conversacionales directamente dentro de las herramientas de colaboración existentes, lo que permite a los usuarios consultar y recibir datos, y luego compartir resultados sin cambiar de aplicación. Contexto conversacional encadenado: mantiene el historial de una conversación a lo largo de las preguntas de seguimiento, lo que permite que la información evolucione de forma natural sin necesidad de reiniciar el análisis.

mantiene el historial de una conversación a lo largo de las preguntas de seguimiento, lo que permite que la información evolucione de forma natural sin necesidad de reiniciar el análisis. Operaciones optimizadas: permite a los usuarios empresariales obtener respuestas precisas por sí mismos, lo que reduce la carga operativa de los equipos de datos.

"Actian AI Analyst convirtió nuestra inteligencia empresarial en una conversación en lugar de un ciclo de desarrollo", afirmó Pieter Seyns, director de Inteligencia Artificial de Bekaert, empresa líder en ciencia de los materiales para la transformación del alambre de acero y tecnologías de recubrimiento. "Obtención de información más rápida, menos paneles de control: Actian AI Analyst simplemente funciona".

Para las organizaciones que desean ampliar estas capacidades a toda la empresa, Actian AI Analyst se puede combinar con Actian Data Intelligence Platform para crear un sistema de circuito cerrado en el que las definiciones de datos reguladas fluyen directamente hacia análisis conversacionales en tiempo real.

Disponibilidad

Actian AI Analyst y Steward Agent ya están disponibles. Los agentes se integrarán en toda la cartera de Actian en los próximos trimestres. Para más información, lea el blog y visite la página web de Actian AI Analyst.

Acerca de Actian

Actian permite a las empresas gestionar y controlar los datos a gran escala de una manera confiable. Las soluciones de gestión de datos e inteligencia de datos de Actian ayudan a optimizar entornos de datos complejos y a acelerar la entrega de datos listos para la IA. Las soluciones de Actian han sido diseñadas para ser flexibles, y se integran a la perfección y funcionan de manera confiable en entornos locales, en la nube e híbridos. Para más información acerca de Actian, la división de datos e inteligencia artificial de HCLSoftware, visite actian.com.

1 Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano (HAI) de la Universidad de Stanford, "Informe sobre el índice de inteligencia artificial 2025", abril de 2025.

Contacto para los medios:

Jennifer Harbour

Consultora de RR. PP.

[email protected]

Danielle Lee

Vicepresidenta de Relaciones con Analistas Globales y Relaciones Públicas

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2614140/Actian_Logo.jpg

FUENTE Actian