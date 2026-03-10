-Actian presenta una solución de análisis conversacional con una base semántica generada inteligentemente para obtener información confiable

Diseñada para brindar precisión de nivel empresarial, Actian AI Analyst utiliza un gráfico de conocimiento semántico para proporcionar el contexto empresarial necesario para abordar las alucinaciones de la IA

ROUND ROCK, Texas, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Actian, la división de datos e IA de HCLSoftware presentó hoy Actian AI Analyst (anteriormente Wobby), una solución de análisis conversacional que incorpora el Agente Steward, que genera y mantiene de forma inteligente la capa semántica para acelerar la obtención de valor y ofrecer información fiable y auditable. Al combinar el análisis basado en IA con la semántica determinista, Actian AI Analyst permite a las organizaciones escalar el acceso a los análisis, reducir los cuellos de botella en la inteligencia empresarial y actuar con confianza sobre la información.

Los modelos básicos de IA generalmente afirman una alta precisión en pruebas sencillas, pero aplicarlos a datos empresariales complejos suele provocar alucinaciones y lógica incorrecta. De hecho, el Informe del Índice de IA 2025 de Stanford HAI muestra que el rendimiento de algunos modelos puede alcanzar una precisión del 97,8 % en tareas de planificación más sencillas, pero la precisión se desploma cuando aumenta la complejidad del razonamiento y puede llegar a ser casi nula en algunos modelos. 1 Estos errores no suelen ser auditables, lo que genera una importante brecha de confianza.

"Cada vez más, las empresas integran IA en los flujos de trabajo analíticos para acelerar la generación de información y la toma de decisiones, pero la velocidad sin confianza es un lastre", afirmó Guillaume Bodet, director de producto de Actian. "A diferencia de las herramientas de texto a SQL propensas a errores, Actian AI Analyst se basa en datos empresariales gobernados y está diseñado para una trazabilidad completa, lo que permite a las organizaciones escalar el acceso analítico para los usuarios empresariales sin sacrificar la precisión ni la confianza".

El Agente Steward: Construya la base de datos de forma inteligente

El nuevo Agente Steward acelera la implementación de IA y reemplaza el trabajo manual que consume mucho tiempo al construir y mantener de forma inteligente una base de datos gobernada a partir de esquemas de almacén y documentación empresarial existentes.

Modelado semántico: Transforma los glosarios y la documentación empresarial existentes en un Gráfico de Conocimiento Semántico, lo que permite a las organizaciones pasar de datos sin procesar a información lista para consultas en cuestión de días o semanas.

Transforma los glosarios y la documentación empresarial existentes en un Gráfico de Conocimiento Semántico, lo que permite a las organizaciones pasar de datos sin procesar a información lista para consultas en cuestión de días o semanas. Lógica de negocio consistente: Define y mantiene una lógica de negocio compartida para ayudar a mantener la coherencia entre departamentos y evitar la desviación de las métricas.

Define y mantiene una lógica de negocio compartida para ayudar a mantener la coherencia entre departamentos y evitar la desviación de las métricas. Mantenimiento lógico proactivo: Identifica y actualiza los cambios en las definiciones empresariales, lo que permite que la capa semántica evolucione sin necesidad de reconfiguración manual.

Actian AI Analyst: Precisión a Escala

Actian AI Analyst ofrece análisis conversacionales confiables que permiten a los usuarios empresariales explorar datos y descubrir información valiosa mediante lenguaje natural. Al enmarcar cada pregunta dentro de una base semántica gobernada, la solución permite a los equipos actuar con información verificada en tiempo real.

Interfaz conversacional: Reemplaza los paneles estáticos con una interfaz de lenguaje natural, lo que permite a los usuarios empresariales hacer preguntas de seguimiento y recibir análisis instantáneos sin necesidad de escribir SQL.

Reemplaza los paneles estáticos con una interfaz de lenguaje natural, lo que permite a los usuarios empresariales hacer preguntas de seguimiento y recibir análisis instantáneos sin necesidad de escribir SQL. Motor de ejecución restringida: Utiliza un enfoque basado en reglas para fundamentar cada respuesta en la lógica específica de la empresa y elimina la generación de SQL sin restricciones que provoca alucinaciones en la IA.

Utiliza un enfoque basado en reglas para fundamentar cada respuesta en la lógica específica de la empresa y elimina la generación de SQL sin restricciones que provoca alucinaciones en la IA. Trazabilidad completa: Proporciona visibilidad de los pasos de razonamiento, los filtros y los cálculos utilizados para generar cada respuesta, lo que permite a los usuarios validar los resultados y resolver discrepancias rápidamente.

Integración y acción fluidas

Actian AI Analyst se integra directamente con los flujos de trabajo empresariales existentes para acortar la distancia entre una pregunta y una decisión estratégica.

Integración con Slack y Microsoft Teams: Ofrece análisis conversacionales directamente en las herramientas de colaboración existentes, lo que permite a los usuarios consultar y recibir datos, y luego compartir los resultados sin cambiar de aplicación.

Ofrece análisis conversacionales directamente en las herramientas de colaboración existentes, lo que permite a los usuarios consultar y recibir datos, y luego compartir los resultados sin cambiar de aplicación. Contexto conversacional encadenado: Mantiene el historial de una conversación a través de preguntas de seguimiento, lo que permite que la información evolucione de forma natural sin reiniciar el análisis.

Mantiene el historial de una conversación a través de preguntas de seguimiento, lo que permite que la información evolucione de forma natural sin reiniciar el análisis. Operaciones optimizadas: Permite a los usuarios empresariales generar respuestas precisas por sí mismos, lo que reduce la carga operativa de los equipos de datos.

"Actian AI Analyst convirtió nuestra inteligencia empresarial en una conversación en lugar de un ciclo de desarrollo", afirmó Pieter Seyns, director de Inteligencia Artificial en Bekaert, empresa líder en ciencia de materiales para tecnologías de transformación y recubrimiento de alambre de acero. "Obtención de información más rápida, menos paneles de control: Actian AI Analyst simplemente funciona".

Para las organizaciones que buscan ampliar estas capacidades a toda la empresa, Actian AI Analyst puede combinarse con Actian Data Intelligence Platform para crear un sistema de circuito cerrado donde las definiciones de datos gobernados se integran directamente en análisis conversacionales en tiempo real.

Disponibilidad

Actian AI Analyst y el Agente Steward ya están disponibles. Los agentes se integrarán en toda la cartera de Actian en los próximos trimestres. Para obtener más información, lea el blog y visite la página web de Actian AI Analyst.

Acerca de Actian

Actian permite a las empresas gestionar y gobernar datos a escala con confianza. Las soluciones de gestión de datos e inteligencia de datos de Actian ayudan a optimizar entornos de datos complejos y a acelerar la entrega de datos compatibles con IA. Diseñadas para ser flexibles, las soluciones de Actian se integran a la perfección y funcionan de forma fiable en entornos locales, en la nube e híbridos. Más información sobre Actian, la división de datos e IA de HCLSoftware, en actian.com.

1 Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), "Artificial Intelligence Index Report 2025," abril de 2025.

