ADFW 2025 realiza uma edição de sucesso, destacando a próxima década de crescimento de Abu Dhabi com mais de 35.000 participantes

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 20 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Semana de Finanças de Abu Dhabi (ADFW) 2025, realizada sob o patrocínio de Sua Alteza Xeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do conselho executivo de Abu Dhabi, foi concluída após uma semana importante de discussões dinâmicas, anúncios e colaboração visionária que consolidaram ainda mais a posição de Abu Dhabi como um importante centro financeiro global.

Como o principal evento financeiro e de investimentos de Abu Dhabi, organizado pelo ADGM com a ADQ como parceira principal, a ADFW 2025 reuniu um número sem precedentes de mais de 35.000 participantes, com mais de 30% de participantes internacionais, representando 175 nacionalidades, em 68 eventos e 394 sessões temáticas. O evento reuniu 819 palestrantes influentes e mais de 69 parceiros globais e regionais, incluindo Hanwha como parceira estratégica.

Pela primeira vez na história do evento, o total de ativos representados durante a semana ultrapassou US$ 62 trilhões – equivalente a 53% do PIB global – à medida que líderes internacionais de capital, investidores, reguladores e inovadores se uniram em Abu Dhabi para moldar o futuro das finanças globais.

Comentando sobre a edição de maior sucesso da ADFW, Sua Excelência Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente do ADGM, afirmou: "A ADFW foi reconhecida como uma das reuniões financeiras mais influentes do mundo. Esta edição recorde demonstrou a capacidade de Abu Dhabi de reunir capital global em uma escala significativa, com tomadores de decisão representando mais de US$ 62 trilhões em ativos se reunindo para moldar o futuro das finanças. A ADFW evoluiu como a própria plataforma global de Abu Dhabi, possibilitando a realização de acordos e a formação de capital ao unir capital, políticas e inovação com confiança e precisão. Como a "Capital do Capital", Abu Dhabi não apenas está sediando o diálogo financeiro global, mas também está ativamente projetando a arquitetura que definirá a próxima década de crescimento global."

Diálogo impactante e anúncios transformadores

A edição deste ano catalisou o progresso estratégico nas finanças globais. Entre os desenvolvimentos mais marcantes, o ADGM recebeu 11 instituições financeiras globais gerenciando mais de US$ 9 trilhões em AUM, na preparação para e durante a quarta e maior edição da ADFW, marcando uma presença histórica de capital global no próspero ecossistema financeiro de Abu Dhabi. Em 2025, no período que antecedeu a ADFW, gigantes globais como UBS Group, KKR, Julius Baer, HarbourVest, Madison Realty Capital, Partners Group, DWS e Monroe Capital anunciaram sua criação dentro da jurisdição do ADGM. Além disso, durante os quatro dias do evento, entidades como Cantor Fitzgerald, Circle Internet MEA, BBVA, 'Arab Bank (Suíça), Middle East Ltd, Gulf, Plenary ME Infrastructure Partners, iCapital e Eurasian Development Bank inauguraram a abertura de escritórios no centro financeiro internacional de Abu Dhabi.

Em uma forte convergência entre finanças e filantropia, um compromisso global de US$ 1,9 bilhão para erradicar a poliomielite foi prometido durante um momento de alto nível convocado pela Fundação Mohamed bin Zayed (MBZ) para a Humanidade, com a participação de Bill Gates, bem como de doadores globais, regionais e locais.

Em um importante marco regulatório , a Binance se tornou a primeira corretora de criptomoedas do mundo a receber uma licença global sob a estrutura regulatória do ADGM, estabelecendo uma nova referência global para a supervisão de ativos digitais e reforçando a liderança de Abu Dhabi em inovação financeira. A ERM, a maior consultoria especializada em sustentabilidade do mundo, anunciou a abertura de seu novo escritório dentro do ADGM, destacando o papel crescente do centro financeiro no avanço da agenda global de sustentabilidade.

Abu Dhabi foi classificado como o centro financeiro nº 1 da MENA

Um Índice Inaugural de Competitividade dos Centros Financeiros (FCCI), revelado durante a ADFW pela Stern School of Business da NYU Abu Dhabi (Stern da NYUAD), classificou Abu Dhabi como o principal centro financeiro do Oriente Médio e Norte da África (MENA) e o 12º lugar do mundo. Essa conquista reforça ainda mais a reputação da capital dos Emirados Árabes Unidos como um dos centros financeiros mais influentes do mundo por meio do ADGM.

ADFW 2025 desenvolveu a rede de capital

A edição recorde da ADFW 2025 teve como tema "Engenharia da Rede de Capitais", e demonstrou o surgimento contínuo de Abu Dhabi como epicentro financeiro global, bem como o papel do ADGM na formação da arquitetura futura das finanças globais, conectando capital, tecnologia e políticas de maneiras novas e transformadoras.

O evento testemunhou o anúncio de Memorandos de Entendimento (MoUs) e colaborações estratégicas entre entidades globais, regionais e locais. Este ano, 82 MoUs e parcerias foram assinados durante a ADFW, fortalecendo ainda mais alianças internacionais e pipelines de inovação no próximo ano. As principais entidades que alavancaram a plataforma estratégica da ADFW para anunciar suas colaborações incluem BlackRock, Franklin Templeton, Mubadala, Mastercard, Hanwha, Swiss Re, RIQ, Kitopi Global, Kresus, Zelo, MarcyPen Capital Partners, Tether, Crypto.com, Zodia, Presto, PCP, Warner Bros. Discovery, Global World Gold Council, Bain Capital e muitas outras.

A próxima edição da Semana de Finanças de Abu Dhabi acontecerá de 7 a 10 de dezembro de 2026, aproveitando o impulso da ADFW 2025 e reforçando a ADFW como o principal evento financeiro global da região.

Para mais informações, acesse: www.adfw.com

