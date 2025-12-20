ADFW 2025 liefert eine erfolgreiche Ausgabe und stellt Abu Dhabis nächstes Wachstumsjahrzehnt mit über 35 000 Besuchern vor

ABU DHABI, VAE, 20. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2025, die unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi sowie Vorsitzender des Exekutivrats von Abu Dhabi, stattfand, endete nach einer bedeutsamen Woche mit dynamischen Diskussionen, Ankündigungen und visionärer Zusammenarbeit, die Abu Dhabis Status als führendes globales Finanzzentrum weiter festigte.

Als Abu Dhabis führende Finanz- und Investitionsveranstaltung, organisiert von ADGM mit ADQ als Hauptpartner, brachte die ADFW 2025 mehr als 35 000 Teilnehmer zusammen, darunter über 30 % internationale Teilnehmer aus 175 Nationen, verteilt auf 68 Veranstaltungen und 394 thematische Sitzungen. An der Veranstaltung nahmen 819 einflussreiche Redner und über 69 globale und regionale Partner teil, darunter Hanwha als strategischer Partner.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Veranstaltung überstieg das während der Woche repräsentierte Gesamtvermögen 62 Billionen US-Dollar – das entspricht 53 % des globalen BIP –, als internationale Kapitalmarktführer, Investoren, Regulierungsbehörden sowie Innovatoren in Abu Dhabi zusammenkamen, um die Zukunft der globalen Finanzwelt zu gestalten.

Zur bislang erfolgreichsten Ausgabe der ADFW sagte S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender von ADGM: „ADFW gilt als eine der einflussreichsten Finanzveranstaltungen der Welt. Diese rekordverdächtige Ausgabe hat gezeigt, dass Abu Dhabi globales Kapital in bedeutendem Umfang versammeln kann: Entscheidungsträger, die Vermögenswerte von mehr als 62 Billionen US-Dollar repräsentieren, kamen zusammen, um die Zukunft des Finanzwesens zu gestalten. ADFW hat sich zu Abu Dhabis eigener globaler Plattform entwickelt, die Geschäftsabschlüsse sowie Kapitalbildung ermöglicht, indem sie Kapital, Politik und Innovation mit Vertrauen sowie Präzision zusammenführt. Als ‚Capital of Capital' ist Abu Dhabi nicht nur Gastgeber des globalen Finanzdialogs, sondern gestaltet aktiv die Architektur, die das nächste Jahrzehnt des globalen Wachstums bestimmen wird."

Wirkungsvoller Dialog und transformative Ankündigungen

Die diesjährige Ausgabe war ein Katalysator für strategische Fortschritte im globalen Finanzwesen. Zu den wichtigsten Entwicklungen gehört, dass ADGM im Vorfeld sowie während der vierten und größten Ausgabe der ADFW 11 Finanzinstitutionen aus aller Welt begrüßte, die über 9 Billionen US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten (AUM) managen, was eine historische Präsenz globalen Kapitals in Abu Dhabis florierendem Finanzökosystem darstellt. Im Jahr 2025, im Vorfeld der ADFW, kündigten globale Giganten wie die UBS Group, KKR, Julius Baer, HarbourVest, Madison Realty Capital, Partners Group, DWS und Monroe Capital an, sich im Zuständigkeitsbereich der ADGM niederzulassen. Während der viertägigen Veranstaltung gaben außerdem Unternehmen wie Cantor Fitzgerald, Circle Internet MEA, BBVA, Arab Bank (Switzerland) Middle East Ltd, Gulf, Plenary ME Infrastructure Partners, iCapital und Eurasian Development Bank die Eröffnung von Büros im internationalen Finanzzentrum von Abu Dhabi bekannt.

In einem eindrucksvollen Zusammenspiel von Finanzen und Philanthropie sagten Teilnehmer eines hochrangigen Treffens der Mohamed bin Zayed (MBZ) Foundation for Humanity, darunter Bill Gates sowie globale, regionale und lokale Geber, 1,9 Milliarden US-Dollar zur Ausrottung von Polio zu.

In einem wichtigen regulatorischen Meilenstein erhielt Binance als erste Krypto-Börse weltweit eine globale Lizenz im regulatorischen Rahmenwerk von ADGM. Damit wird ein neuer globaler Maßstab für die Aufsicht über digitale Vermögenswerte gesetzt und Abu Dhabis Führungsrolle bei Finanzinnovationen weiter gestärkt. ERM, das weltweit größte auf Nachhaltigkeit spezialisierte Beratungsunternehmen, hat die Eröffnung seines neuen Büros in der ADGM bekannt gegeben und unterstreicht damit die wachsende Rolle des Finanzzentrums bei der Förderung der globalen Nachhaltigkeitsagenda.

Abu Dhabi ist die Nummer 1 unter den Finanzzentren der MENA-Region

Der erste Financial Centres Competitiveness Index (FCCI), der während der ADFW von der Stern School of Business an der NYU Abu Dhabi (Stern at NYUAD) vorgestellt wurde, stuft Abu Dhabi als bestes Finanzzentrum im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) und auf Platz 12 weltweit ein. Dieser Erfolg stärkt den Ruf der VAE-Hauptstadt als eines der einflussreichsten Finanzzentren der Welt weiter, nicht zuletzt dank ADGM.

Die ADFW 2025 hat das Kapitalnetzwerk gestaltet

Die rekordverdächtige Ausgabe der ADFW 2025 stand unter dem Motto „Engineering the Capital Network" und demonstrierte Abu Dhabis anhaltenden Aufstieg als globales Finanzzentrum sowie die Rolle der ADGM bei der Gestaltung der zukünftigen Architektur des globalen Finanzwesens durch die Verbindung von Kapital, Technologie und Politik auf neue und transformative Weise.

Auf der Veranstaltung wurden Absichtserklärungen und strategische Kooperationen zwischen globalen, regionalen und lokalen Einrichtungen bekannt gegeben. In diesem Jahr wurden während der ADFW 82 Absichtserklärungen und Partnerschaften unterzeichnet, wodurch grenzüberschreitende Allianzen und Innovationsprozesse im kommenden Jahr weiter gestärkt werden. Zu den führenden Unternehmen, die die strategische Plattform von ADFW genutzt haben, um ihre Kooperationen bekannt zu geben, gehören BlackRock, Franklin Templeton, Mubadala, Mastercard, Hanwha, Swiss Re, RIQ, Kitopi Global, Kresus, Zelo, MarcyPen Capital Partners, Tether, Crypto.com, Zodia, Presto, PCP und Warner Bros. Discovery, Global World Gold Council, Bain Capital und andere.

Die nächste Ausgabe der Abu Dhabi Finance Week findet vom 7. bis 10. Dezember 2026 statt. Sie baut auf dem Schwung der ADFW 2025 auf und stärkt die ADFW als führendes globales Finanztreffen in der Region.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.adfw.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5072851/ADGM_Logo.jpg